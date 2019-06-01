Beka bitti, sıra yalanla algıya mı geldi?

Seçimlere şunun şurasında 23 gün gibi kısa bir süre kaldı.

31 Mart’taki seçimlere giderken, Cumhur İttifakı’nın seçim malzemesi “beka meselesi”ydi. YSK’nın İstanbul BB seçimlerini iptal edip seçimin 23 Haziran’da yenilenmesine karar vermesinden sonra seçim öncesi tutmadığı anlaşılan bu sorun birdenbire bitiverdi. Bu sefer yerini yalanlarla algı oluşturmak aldı.

Diğer ittifakın adayının demediği şeyler “demiş gibi”, kurgu, montajlarla milletin nezdinde küçük düşürmeye çalışılması İstanbul seçiminde kullanılan malzeme (!) oldu.

Özel bir televizyonda canlı yayın konuğu olan Ekrem İmamoğlu’nun, “Gelin Türkiye’yi hep beraber yönetelim” sözlerinin terör örgütleriyle ilişkilendirilmesine, soruyu soran gazeteci dahi yalanlarken, İmamoğlu’nun, birliktelik çağrısını Cumhurbaşkanı’na yaptığını anlatıyor, ama yine de bu “montaj” üzerinden siyaset yapanlar bu algıya (!) devam ediyor.

Diğer bir algı da, İmamoğlu’nun bir esnafla girdiği diyalog da “tokat attığı” yönündeydi. Bakanlar dahi “tokat attı” demesine rağmen, tokat atıldığı söylenen esnafın, “Kimse bana tokat atamaz, ders vermeye çalıştı, ancak dersini aldı” demesine rağmen “yalan” olduğunu bile bile devam ettiriliyor.

Bizzat AKP’li yetkililer tarafından, yalanlarla algının devam ettirilmesinin adaylarına zarar verdiği yönünde ikazlarına bile kulak tıkıyorlar.

Şu mübarek Ramazan günü, yalan dolanı bırakıp, İstanbul Belediyesini yönetmeye aday olanlara bırakın da neler yapacaklarını anlatsınlar. Yalanla dolanla bu işler olmuyor. Bilinsin ki, yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmıyor…

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TÖVBE!

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, siyasî kültürümüze yeni bir tâbir ekledi. Kurtulmuş’un, “Eksikleri, hataları söyleyenlere diyeceğiz ki, ‘biz de siyaset biliyoruz eksikleri hataları görüyoruz, önce 23 Haziran’ı geçelim ondan sonra gerekirse siyasî bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız ve yolumuza koşar adım devam edeceğiz” demesi siyasetin en çok tartıştığı konu oluyor.

Önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “Tövbeyi bile şarta bağladılar. 23 Haziran’dan önce tövbe etmeyeceklermiş, yani günaha devam” diye karşılık verirken SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidarının hatalarının farkında olduğunu belirterek, “Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki, ‘erteleyenler helâk oldu’. İktidar tövbe etmek istiyorsa bunu seçim pazarlığı yapmasın” diyerek cevap verdi.

Öyle ya, tövbe etmek için neden 23 gün bekleyesiniz. Bugünden tezi yok tövbe istiğfar edin…

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“AYASOFYA KİLİSE OLACAK” İDDİASI!

AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram öyle bir iddia ortaya attı ki, yenilik yutulur cinsten değil. Vekil, “Sayın İmamoğlu Yunan basınına her demeç verdiğinde Ayasofya’nın resmî arkasında fon olarak kullanılıyor. Yoksa Başkan olduktan sonra kiliseye çevireceğinize dair Yunanlılara söz mü verdiniz. Açıklayın. Açıklamazsanız biz bütün belgeleriyle açıklayacağız” diyerek bir büyük iddia ortaya attı.

Şimdilik kimse buna cevap vermedi. Ancak biz şunu söyleyelim. Ayasofya ne idüğü belirsiz bir Bakanlar Kurulu kararı ile müze haline getirildi ve ibadete kapatıldı.

Dolayısıyla bir belediye başkanı bunu kiliseye dönüştüremez, çünkü yetkisinde değil. İbadete açmak için bakanlar kurulu kararı ya da, yeni sisteme göre cumhurbaşkanlığı kararnamesi gerekli.

Hadi diyelim ki, bu iddia doğru… O zaman var mısınız 23 Haziran’a kadar bir karar çıkartıp, Ayasofya’yı ibadete açmaya…