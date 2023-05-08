Beyler, demokrasiye zarar veriyorsunuz!

Seçime 7 gün kalırken siyaset dili iyice çirkinleşti.

Özellikli “din” üzerinden siyaset had safhaya geldi. Yalanın bini bir para… Çirkin üslubun vatandaşa yansıdığını meydanlarda görür olduk. Millet İttifakı’nın mitinginden dönen bir kadına yapılan çirkin hareketler siyasetçilerin daha dikkatli olması gerektiğini gösterdiği halde, onlar hâlâ kirli siyaseti devam ettiriyorlar.

Oysa, kirli siyaset dilinin, kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı konuşmalarının ülkeyi getirdiği nokta gerçekten de üzücü ve ürkütücü!

Parti başkanlarına saldıranlar oldu, kimine çirkin iftiralar atıldı ama huylu huyundan bir türlü vazgeçmedi, geçmiyor. Kimi siyasetçiler kutuplaşmaktan, ötekileştirmekten, ayrıştırmaktan besleniyor. Bu sebeple de gerilimi bilerek tırmandırıyorlar.

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Siyasetin kirli dili!

Ülkemize bir demokrasi bayramı yaşatan 14 Mayıs 1950 seçimlerinden 73 sene sonra aynı ay ve günde yine bir seçimin arifesindeyiz. Ancak sanki seçim, istiklal mücadelesini yapanlarla işgalciler, dindarlarla dinsizler, milliyetçilerle teröristler vb. arasında geçiyor. Son birkaç gününde seçim çalışmaları bu kutuplaştırıcı dilin gölgesinde seyrediyor.

Mesele, “Ya şampanya patlatıp kutlayanlar ya da alnını şükür için secdeye koyup Rabbi’ne hamdedenler olacak” diyerek demokrasiye zarar verme noktasına kadar getirildi, getiriliyor.

Hatta karşı ittifakının adayına “dini, bayrağı, ezanı olmayan teröristlerin desteklediği” gibi yakışıksız, haksız ifadeler kullanılıyor. Bir milletvekili adayı çıkıyor, “Cumhurbaşkanını üzecek hareketlere girenleri önce uyaracaklarını, uymuyorlarsa da kulaklarını koparacakları”nı dahi söyleyebiliyor.

Bir cumhurbaşkanı başdanışmanı çıkıyor, “2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye’nin tam bağımsızlığına darbe olur. Bu başarılabilir mi ayrı konu” diyor.

Bu dil tenkit edilince de, “kutuplaştırıcı değil birleştirici dil” kullandıklarını dahi söyleyebiliyorlar.

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Sandıkla gelen sandıkla gider

Son günlerdeki sarf edilen sözlerin en tehlikelisi de demokrasiye en büyük zarar veren sözler oluyor. “Biz gitmiyoruz” diyen de oluyor, “Teslim etmeyiz” diyende…

Unutulmasın ki, demokrasilerde sandıkla gelen sandıkla gider. Millet ne derse o olur.

Milletin iradesine saygı göstermeyenler asıl bunu söyleyenler olur.

Darbeymiş, gitmiyorlarmış, geçin bunları… Halkın iradesine saygısı olmayanları, milletin seçtiğini darbe ile devirenleri bu millet daha önce gördü, bir daha görmek istemiyor.

Türkiye’nin ve insanların kavga eder hâle gelmesinde en büyük sorumluluk siyasetçilere ait… Bu sebeple seçimlere 5-6 gün kalmışken siyasetçilere düşen görev kutuplaştırmayan, ötekileştirmeyen, hakaret barındırmayan bir üslûp kullanmalarıdır. Daha kötü gelişmeler yaşamamak için bunun yapılması artık elzem hale geldi. Kullanılan çirkin dil artık terk edilmeli...

Bu konuda Denge Denetleme Ağı’nın ikazlarını aktaralım:

“Artan hayat pahalılığı, işsizlik, gençlerin geleceğe dair azalan umutları, afetlerde tedbirsizlik ve liyakatsizlik sonucu yaşanan can kayıpları, daralan temel hak ve özgürlükler, fırsat eşitsizliği başta olmak üzere artan eşitsizlikler vatandaşlar olarak gündemimizde olan temel sorun alanları… Bu sorun alanları, aslında siyasi parti aidiyeti ya da dünya görüşümüzden bağımsız olarak hepimizin ortak sorun alanları. Biliyoruz ki bu sorun alanları tüm paydaşların etkin ve yapıcı diyaloğuyla çözüme kavuşturulabilir. Ancak son yıllarda daha da derinleşen kutuplaşma, bu diyaloğun ve sorunlara etkin şekilde çözüm bulmanın önünde temel bir engel oluşturuyor...”

İşin özeti de budur…

Türkiye’de siyasetin de milletin de önünün açılması için artık iftira atan, kavga eden ve çamur atan siyasetçileri rafa kaldırıp, icraatlar ve projeler üzerinde tartışan siyasetçilere revaç vermek gerekiyor.