Millet başta ekonomi, adalet olmak üzere birçok alanda devasa zorunla boğuşurken, iktidar 3 ay tatilin ardından açılan Meclis’in önüne ilk olarak kamuoyunda dezenformasyon (bilgi çarpıtma) yasası olarak bilinen “sansür yasası”nı getirmesi başta muhalefet olmak üzere birçok kesimden tepki aldı, alıyor.

“Seçime giderken sosyal medyayı kontrol altına almak” amacı taşıdığı görülen bu teklife tepkiler sürerken iktidarın ısrarı da düşündürücü. Teklifin değişmeden kabul edilmesi durumunda haber alma hakkı, ifade hürriyeti ve iletişim alanında kökten değişiklik olacak. Haber siteleri ‘süreli yayın’ tanımı kapsamına alınacak, ‘tekzip’ süreci uygulamasına başlanacak. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma adıyla yeni bir suç tanımlanacak. Tasarının en çok tartışılan meselesi de bu. 14 maddesi kabul edilen teklif yasalaşırsa bu maddeye göre, bunun yapanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası gelecek. Yoruma açık bu maddeye her şey sokulup cezalar verilebilir. Yoruma açık olduğu için, yargılananları savunanlar bile yargılanabilir.

Bir taraftan hürriyetler genişletilsin diyenler, diğer taraftan resmî ilan vermeyerek gazeteler, kapatma ve para cezaları ile televizyonlar cezalandırılıyordu. Bu tasarının kanunlaşması durumunda “internet” ortamı da cezalandırılacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “Dezenformasyon bahane, istibdat düzeni şahane” sözleri de işin özeti aslında…

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Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın kızlarıyla da helalleşmeli

Meclis açılır açılmaz gündem sansür yasası olurken, CHP’nin bütün milletvekilleri tarafından imzalanan kanun teklifi de gündemin ilk sırasına oturdu.

CHP’nin teklifinden bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsü meselesinin olmadığını ama yasağın kaldırılmasının kanunla değil, anayasa ile yapılması gerektiğini söylemesi ile mesele farklı boyutlara taşınmış oldu.

Erdoğan’ın grup konuşmasında, “Benim kızlarım bu işin mağduriyetini çekti. Ve ben kızlarımdan bir tanesini üstelik de imam hatipte İstanbul’da okutamadım. Çünkü oradaki yönetim sıkıntılıydı. Türkiye’nin başka bir vilayetinde kızım okulunu tamamladı. Bunların çilesini ben çektim. İmam hatip okulunun kapısında anneleri günlerce, aylarca nöbet tuttular” cümlesi dikkat çekiciydi.

Kılıçdaroğlu bu sözleri dikkate alıp helalleşme için Erdoğan’ın kızlarından ya da bu işin “çilesini çeken” Erdoğan’dan randevu ister mi bilemeyiz ama bu yapılırsa helalleşme sürecinde çok önemli bir adım daha atılmış olur. İyice gerilen siyasete belki de bir yumuşamaya vesile olur.

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Kafalarının arkasında ne var?

Bu tartışmada dikkatimizi çeken bir durum da Erdoğan’ın anayasa değişiklik teklifini sunduğu konuşmasının hemen ardından televizyonlara çıkan “parti rozeti takmış” gazetecilerin, başörtülü öğrencilere ikna odaları kuranların hâlâ partide milletvekili olduğunu söylemesi oldu. Aslında bu ibretlik bir durum. Çünkü o milletvekili üç dönem önce milletvekilliği yapmıştı.

Bir de anayasa değişikliklerinin Meclis’te gizli oyla yapıldığını ve açıklanamayacağını söyleyen bu gazetecilerin CHP’de çatlaklar olacağını ve milletvekillerinin bu değişikliğe ret oyu vereceğini söyleyip bundan bir medet ummaları, gerçek niyetlerini ortaya koymaları açısından da başka bir ibretlik durum.

Bu gazeteciler Erdoğan’ın açıkladığı teklifin içine başka konular da girebileceğini ve bu konular dolayısıyla CHP kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine gidip ve anayasa değişikliğinin iptal olabileceğini söylemelerine verilecek cevap ise şu olur: Bilmem biliyor musunuz, maddelerin iptali için ayrı ayrı başvuru yapılabiliyor.

Bu mesele kanunla mı, yoksa anayasa değişikliği ile mi çözülür bunu önümüzdeki günler gösterecek ama birçok kişi için de samimiyet testi ve turnusol kâğıdı olacak.