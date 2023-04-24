Bir değil, iki değil, 15 değil, 24 kez

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 20 gün kalmışken siyaset Ramazan ayında iftar sofralarındaydı. Bugünden itibaren meydanlarda yapılacak.

Partilerin seçim beyannameleri kamuoyunda fazla tartışılmazken, AKP’nin seçim beyannamesindeki “mülâkatın kaldırılacağı” vaadi hâlâ gündemde…

AKP’nin iktidarda olduğu 21 yıl boyunca KPSS sınavına girenlerin önüne bir de mülâkat engeli getirilmişti. İktidara yakın sendikaların bile sert itirazlarına rağmen seçim yaklaşınca akıllarına “mülâkatı kaldırmak” geldi.

Gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer bu konuda çarpıcı bir örnek verdi.

Eskişehir’de bir vatandaşın işe girmek için bir değil, iki değil, 15 değil, 20 değil, 24 kez mülakata girdiğini anlatan Utku Bey, isim isim açıkladığı işçilerin mülâkatta kaçıncı seferde elendiklerini açıkladı. “Bir işçi 24 kez mülakattan elenir mi?” diye soran Çıkırözer, “Türkiye’de milyonlarca kişinin, Eskişehir’de binlerce evladımızın hakkını yediniz! Neymiş mülakat kalkacakmış! Günaydın, hoş geldiniz! Sayın Kılıçdaroğlu onun sözünü verdi zaten…” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, “Mülakat kaldırılırsa bunca yıl hakkı yenilenlerin durumu ne olacak?” sorunun cevabı hâlâ yok…

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NEYİN ZAMANI?

AKP’den Kayseri milletvekili adayı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kürsüde konuşma yaptığı sırada salondan gelen “Vur de vuralım, öl de ölelim” sloganlarına gülerek “Gelecek, gelecek onun da zamanı gelecek. Bekleyin, bekleyin” cevabını vermişti.

AKP’nin 15 Nisan’da yaptığı aday tanıtım toplantısının üzerinden epey zaman geçti. Bu sözün ne anlama geldiğini anlayan hâlâ çıkmadı. “Vurmak, ölmek” kelimelerinin siyasî bir toplantıda kullanılmasını anlamak elbette zor. “Neyin zamanı gelecek?” sorusunun cevabı bakalım ne zaman verilecek? Zamanı gelince kim emir verecek, kim vuracak? Çok garip çok…

Medyada pek üzerinde durulmayan bu durum sadece bizim mi dikkatimizi çekti bilemedik…

Burada yıllar önce Erdoğan’ın “Vur de vuralım, öl de ölelim” sloganlarına tepki gösterirken, “Bu bayatlamış sloganları atmayın. Bunlar bize yakışmaz. O sloganları geçmişte birileri atıyordu…” dediğini hatırlatalım.

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HESAP ADAMI!

Erdoğan, “Ben ekonomistim” sözünü çok sık kullanıyor. Yılbaşında enflasyon sorununu aşacaklarını söylemişti, geldiğimiz noktada ortada. Açlık, yoksulluk sınırları ile çalışanların maaşları da ortada. Hayat pahalılığı had safhada, sebze ve meyvenin fiyatları dolayısıyla yanına yaklaşılmıyor. Soğanın fiyatı ekonominin de bir özeti.

Cumhur İttifakının küçük ortağı olmaktan gocunmadığını söyleyen MHP Genel Devlet Bahçeli’de “hesap adamı” olduğunu açıkladı.

Geçmişte ilginç matematik hesaplarıyla gündeme gelen Bahçeli, Ramazan ayının son günlerindeki bir iftar programında bunlara bir yenisini daha ekledi.

“Ben biraz da hesap adamıyım. Üç bölge var İstanbul’da, toplam milletvekili sayısı 98. 9 artı 8, 17. Bugün 17 Mayıs ise hepinizin bildiği gibi Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür?” diye sordu. Salondan hep birlikti “değilll” cevabını aldı.

Bahçeli geçtiğimiz aylarda bir konuşmasında 15 Temmuz yerine, 15 Mart, 251 şehit yerine de ‘751 şehit’ ifadesine kullanmıştı. Son konuşmasında da Mayıs ile Nisan’ı karıştırdı.

Daha önce partisinin 40. kuruluş yıldönümüne denk gelen 2009 senesinde, 2009 rakamlarından değişik hesaplar yaparak 40’ı bulmuş, iktidar olmak için 258 milletvekili gerektiğini, bunun karşılığının yüzde 40 oy anlamına geldiğini söylemişti. MHP 2011 seçimlerinde yüzde 13.01 oy olarak 53 milletvekili çıkarabilmişti.

Bakalım MHP, Bahçeli’nin yeni hesabından sonra 14 Mayıs’ta nasıl bir sonuç alacak?

“Ekonomist”in hesabı tutmadı bakalım “hesap adamın”ın dediği tutacak mı? Az kaldı, biraz bekleyelim.