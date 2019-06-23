Bir kez daha sandık başına

Sandık demokrasinin önemli bir merhalesidir. Ancak tek başına bir ölçü değildir. Demokrasi; adalet, basın, ifade, ibadet gibi birçok “hürriyet”i de içinde barındıran bir sistemin adıdır.

“Sandıkla iktidara geldim, 4-5 yıllığına yetki aldım istediğimi yaparım” ifadesi demokrasi diye tarif edilemez. Bu olsa olsa sandık demokrasisi olur. Kaldı ki, diktatörlükle yönetilen ülkelere bakıldığında yüzde 90’la “iktidara sandıkla gelen” liderlere rastlanır.

Ancak sandık sonucu demokrasi için bir göstergedir. Olmazsa olmazıdır.

Milletin sandığa sahip çıkması, iradesine sahip çıkması anlamına gelecektir. Oy kullanmak ne kadar önemliyse sandığa sahip çıkmak da en az onun kadar önemli. Bunun böyle olduğu da son seçimde iyice ortaya çıktı.

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31 MART’IN MUHASEBESİ

Bugün İstanbul’da yaşayan 10.6 milyona yakın vatandaş 31 Mart’ta yapılan seçimin YSK tarafından iptal etmesinden sonra tekrar sandık başına gidecek. Önceki seçimde aynı zarfta dört farklı oy kullanan seçmen bu sefer sadece büyükşehir belediye başkanını seçmek için oy atacak. Şunu da söylemeden geçmeyelim. Aynı zarf içindeki dört tercihten sadece biri için oy kullanılıyor olması bu seçimin ilginçliklerinden ve garabetlerinden birisi oldu… Her neyse…

Seçmenin bugün sandığa gitmesi demokrasimiz için önemli bir adım olacaktır. 31 Mart seçiminin analizleri bu seçim yüzünden pek yapılamadı. Seçim analizlerinde, “millet kazandı, millet ikaz etti, millet mesaj verdi” cümleleri doğruydu, ama seçiminin analizi tam manasıyla yapılamadı. Bunun sebebi de İstanbul seçimleri üzerindeki tartışmalardı.

Oysa 17 yıldır iktidarda (ve belediyelerde 1994 yılından beri) olduğu düşünüldüğünde Ankara, Adana, Antalya, Mersin gibi büyükşehirlerde seçimi kaybetmesi pek de konuşulmadı. Seçimde en kazançlı çıkan MHP olmuştu. Daha önce AKP’nin kazandığı birçok ilde bu sefer MHP’nin adayı kazandı. Bahçeli’nin yüzde 18.81 oy aldık derken kastettiği şey aslında ortağı AKP’nin oylarının yüzde 32.6’a düştüğünü söylemesiydi. YSK’nın açıklamasına göre AKP’nin oy oranı 44.33, MHP’nin 7.31… Cumhur İttifakının oy oranının yüzde 51.64 olduğunun açıklanması da bu hesabı doğruluyor. Bahçeli’nin hesabı dikkate alındığında AKP’nin bir önceki seçime göre yaklaşık yüzde 17 oy kaybetmesi demek…

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YARINDAN SONRA SİYASETTE NELER OLUR?

Yarından itibaren büyükşehrin kaybedilmesi ile birlikte oy oranındaki düşüşün AKP içinde tartışılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Seçimlerin ardından hem Cumhur İttifakı’nın “ortaklık durumu”nda hem de AKP’de parti yetkili organları ve teşkilâtlarında değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Seçimlerin ardından yeni parti çalışmalarına da hız verileceği görülüyor. İktidarın, İstanbul seçimlerini kaybetmesi durumunda erken seçim tartışmalarının yapılacağı konuşuluyor.

Gerçek gündem, ekonomi ve adalet olacaktır. İşsizliğin arttığı (bir senede 1.5 milyon arttı), bütçenin açık verdiği, üretimin bittiği, çiftçinin zor durumda olduğu, samandan başlayarak soğana kadar neredeyse bütün ürünlerin ithal edildiği bir gündem... Seçimlerin yenilenmesinin izahı yapılamasa da, insanlar buna anlam veremese de bugün İstanbullar seçime gitmelidir; çünkü sandığa küsülmez.

Demokrasinin önemli bir gösterge olduğunun ispatı için haydi sandık başına… Çünkü, demokrasi güzel bir şey…