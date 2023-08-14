Bireysel silahlanma ürkütüyor

Hayat pahalığı ülkenin birçok sorununun üstüne örterken, son yıllarda ürkütücü boyutlara ulaşan şahsi silahlanma en büyük mesele haline gelmeye başladı.

Esenyurt’ta bir markette yaşananlarla gün yüzüne çıkan bireysel silahlanma konusunun tekrar tartışılması gerektiğini gösterdi. Artık her gün kontrolsüz ve denetimsiz silahlanmanın yol açtığı şiddet ve cinayet olaylarına rastlamak mümkün.

Her yıl ruhsatlı/ruhsatsız ateşli silahlar ile gerçekleşen binlerce suç vakası yaşanıyor. Silah satışlarının ve ruhsatlarının yeterince denetlenememesi ve silahların internet yolu ile bile çok düşük fiyatlara kolaylıkla temin edildiği araştırmalarda görülüyor.

Durum bu iken, korkunç boyutlara ulaşan, sadece güvenlik güçlerine bırakılmayacak kadar önemli olan bu konunun artık Meclis tarafından araştırılması ve bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Her geçen gün büyüyen ve ivedilikle araştırılması gereken bu konu vakit geçirilmeden Meclis’te olağanüstü bir toplantı ile görüşülmeli.

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Ruhsat alımında korkunç artış

Meclis’e Araştırma önergesi veren Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, 2018-2021 yılları arasında ruhsat alımının %100’ün üzerinde bir oranda arttığının gözlendiği ifade ediyor. 2018’de 7 bin 630 olan silah bulundurma ruhsatı alan kişi sayısı, 2021 yılında 16 bin 56’ya kadar yükselmiş. 2018’de 3 bin 41 kişi yeni taşıma ruhsatı alırken, bu sayı 2021’de 9 bin olmuş.

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre ise, silah ya da bıçak bulundurduğu gerekçesiyle hâkim karşısına çıkarılan çocuk oranında 2021 yılına kıyasla 2022 yılında %131’lik artış yaşanırken sayı 69 bin 892’e çıkmış. Bir an önce tedbir alınması gerektiğini gösteren durum ise, bu dosyalardaki 3 bin 352 sanığın 18 yaşın altında olması. Çocukların 455’nin 12-14 yaş grubunda, 2 bin 897’sinin ise 15-17 yaş grubunda olması dikkat çekiyor. 2021 yılında, hakkında dosya açılan çocuk sayısının bin 453 olduğu düşünüldüğünde bu konunun ne kadar korkunç ve ürkütücü olduğu ortaya çıkıyor.

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178 ülke arasında 14. sıradayız

Bu işin korkunç boyutunu gösteren bir durum ise bireysel silahlanmada Türkiye’nin 178 ülke arasında 14. sırada yer alması. Umut Vakfı’nın 2022 yılına ait hazırladığı rapora göre; medyaya 3 bin 984 silahlı şiddet olayı yansımış. Rapora göre ülkede yüzde 80’i ruhsatsız olmak üzere 20 milyonun üzerinde silah olduğu tahmin ediliyor. Ateşli silahlarla işlenen suçlarla ilgili verilere bakıldığında bu suçların çok büyük bir kısmının ruhsatsız silahlarla işlendiği raporlanmış.

EGM raporunun son 10 yılı kapsayan suç istatistiklerine bakıldığında ruhsatlı ateşli silahlarla işlenen suç sayısının 25 bin 547, ruhsatsız ateşli silahla işlenen suç sayısının ise 159 bin 123 olduğundan hareketle asıl çözüm bulunması gereken konunun ruhsatsız silahlar olduğu görülüyor. Ruhsatsız silahlarla işlenen cinayet sayısı 6 kattan daha fazla… Son 7 ayda da, 18 bin ruhsatsız silah ele geçirildiği de açıklandı.

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Önce eğitim

Sadece resmi rakamlara bakarak bile işin vahametini görmek mümkün iken yapılan sayısız çalışma, meselenin tez elden Meclis’te görüşülüp konuyu incelemek üzere bir araştırmak komisyonu kurulmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, “Eğer bireysel silahlanmanın bu denli artmasına izin vermeye devam edersek toplumsal huzuru ve barışı tesis etmek noktasında büyük sorunlar yaşayacağız” diyerek ikaz ediyor.

Ruhsatsız silah bulundurmanın cezası elbette arttırılmalı ama çözümü sadece kanunda ve cezada görmek hatalı. Asıl ve öncelikli çözüm insanların vicdanına, kalbine, zihnine hükmedecek mânevî eğitim vermek.