İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası gündem olurken, asgari ücretlinin gözü kulağı da Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaydı.

Komisyonun ikinci toplantısından asgari ücret konusunda bir rakam çıkmazken, gözler son toplantıya çevrildi.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Yani, asgari ücretli yalnız...

Ücret konusunda değişik rakamlar telaffuz edilirken, şu anki ekonomik göstergelere bakıldığında zammın yüzde 100’ün üzerinde olması gerekiyor ama buna pek ihtimal verilmiyor. Öyle görülüyor ki zam sonrası ücret 8 bin lira civarında olacak. Bu da zammın bir iki ayda erimesi demek.

Görüşmeleri Çalışma Bakanlığı yürütüyor ama son söz Maliye Bakanlığında… Aslında Erdoğan’da… Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Fakir fukaraya vermek bereket getirir!” diyerek bakışını ortaya koydu ama bu da “Sanki cebinden veriyor” yorumlarına neden oldu. Anlaşıldı ki, Bakanın saydığı çalışanlar fakir-fukara, bu sözlerde bunun ispatı.

Asgari ücret görüşmeleri başladığında her sene olduğu gibi Erdoğan’ın 2011 yılındaki “Eğer 8 yıl öncesi asgari ücretle aldığın yumurtadan, aldığın sütten, aldığın peynirden, aldığın ekmekten bugün daha az alıyorsan bize oy verme” sözleri akıllara geldi.

2011 yılında asgari ücret 629,95 lira iken, dolar 1.67, çeyrek altın 110 lira idi. O zaman asgari ücretle 4.6 çeyrek altın alınırken, şimdi 2.8 çeyrek altın alınabiliyor. 629 lira 376 dolar ederken, şu anda 295 dolar ediyor. 2003’te ise asgari ücretle 14.4 çeyrek altın alınabiliyordu.

Erdoğan’ın saydığı yumurta, süt, et fiyatını geçen peynirin fiyatları 2011 yılı ile dahi kıyas edilmez. O zaman Erdoğan’ın sözleri karşısında milletin ne yapması lâzım? Sandık göründü, bu sözler de ortada son söz milletin…

“İşsizlik yok, iş beğenmeme var” diyenlere de, Adıyaman’da 41 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 4 bini üniversite mezunu 18 bin, Urfa’daki 189 kişilik kadroya 6 bini üniversite mezunu 54 bin kişinin başvurduğunu hatırlatalım.

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Bakanlar Nebati’nin gözlerine bakıyor

azine ve Maliye Bakanı göreve geldiğinden bu yana, “Şimdi uyuyun, 6 ay sonra uyanın. Çok farklı noktalara gideceğiz” ve “Gözlerime bakar mısınız, ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” sözleri ekonomik kötü gidişini saklayamadı.

Geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, iğneden ipliğe gelen zamlar neticesinde ekonomik göstergeler hep kötü gitti. Enflasyonu kontrol altına aldık denildiğinde bile TÜİK rakamları ile yüzde 85’lere çıktı. 2021’de yüzde 25 gerçekleşmişti. Geçen sene 4.64 olan dolar şu anda 18.60 civarında, 312 lira olan çeyrek altın 1725 lira.

Yani bırakın gözlerdeki ışıltıyı, feri kaçmış durumda.

Bütçe görüşmelerinde Nebati’nin gözleri ile ilgili espriler gırla gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Gözlerine bakıyoruz, gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz, gözlerinde ışıltı yoksa o demeden ‘Sayın Bakanımız bugün gidelim, yarın gelelim’ diyoruz” derken milletvekilleri, “Bakan bir ara uyuyakalmıştı, altı ay geçti, uyandı, memleket iyice daraldı… Gözleriyle dinliyor, gözleriyle” sözleri ile karşılık verdiler.

Nebati ise, “…birbirimizin gözlerinden çok iyi anlaşıyoruz” diyerek gözleri ile ilgili esprilerine devam etti.

Bildiğimiz kadarı ile bütçe Meclis’ten istenir. Demek ki, “ucube sistem”de ödenek gözlerin ışıltısına göre istenebiliyor.