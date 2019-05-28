“Bu mu kardeşlik” tazyiki!

23 Haziran seçimlerine bir aydan daha az bir zaman kalmışken, partiler tavırlarını belirlediler.

DSP adayını çekerken, beklenenin aksine Ekrem İmamoğlu’na destek veremeyeceğini açıkladı. 103 binden fazla oy olan Saadet Partisi ise 31 Mart adayı ile seçimlere giriyor.

SP’nin seçimlere girmesine AKP’liler içerlerken, değişik ifadelerle SP’yi “tazyik” etmeye çalışıyorlar. Parti yönetimini baskı altına alıp seçmeni zorluyorlar.

Milli Gazete’de yazarlık yapan Resul Tosun, “10 milyon seçmenden sadece 103 bin oy almış adayın tekrar yarışa katılmasını kendi tabanınıza nasıl anlatacaksınız? Onca emek, onca para ne uğruna sarf edilecek? Bu mu Milli Görüş, bu mu israfa karşı duruş, bu mu kardeşlik, bu mu siyaset, bu mu bilgelik?” diye sormuş.

Kardeşlik, bir partiye destekle ölçülecekse vay halimize…

Bir taraftan “neden aday çıkarttığınız” diye soruyor bir taraftan da 103 binlik oyu küçümsüyor. Unutmamak lazım ki, 31 Mart seçimlerde iki aday arasındaki oy farkı 14 bin civarındaydı… Bu durumda tek bir oy bile çok kıymetli…

Diğer yandan Burhan Kuzu DSP üzerinden “Ah Temel Bey Ah... DSP Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal gibi bakabilseydiniz şu İstanbul seçimlerine. Aksakal Ecevit’in kemiklerinin sızlamasından korkarken, siz Erbakan Hocanın ızdırap çekmesinden korkmuyor musunuz?” diyerek mesajını veriyor.

31 Mart seçimi öncesinde, “zillet, terör işbirlikçisi, hain, particik” hatta “aday çıkartmadılar” diyenler şimdi bir partiden adayını çekmesini istemesi gerçekten de ibretlik…

Yaklaşık bir aylık süre içinde bu neviden tazyikler devam edeceğe benziyor. Bakalım SP 103 binlik oy potansiyelini koruyabilecek mi? Bu durum, SP yönetimi için de tabanını tutması açısından önemli…

Eyt’yi belediye başkanı çözebilir mi?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) örgütlenip seslerini duyurmaya çalışırken siyasetçiler seçim öncesi sözler verip meseleyi çözeceklerini söylediler ama hâlâ bu mesele ülkenin gündemini meşgul ediyor.

Mahallî Seçimler öncesi Ankara büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “EYT için yetki sınırlarımız içinde çözümlerimizi uygulayacağız” ifadelerini kullandığında devleti yönetenler alaycı tavırlarla bu meselenin çözümünün merkezî hükümet oluğu söylemişti.

Ne var ki Yavaş göreve gelir gelmez, kendi sınırları içinde EYT’lilerin sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını belediyenin karşılaması için gerekli talimatı verdi.

Bunun belediye başkanın görevi olmadığını söylenirken, Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım “Bu konu benim gündemimde, hayatım boyunca arkasındayım dediğim hiçbir işi bırakmadım” diye bir söz sarf etti.

Bunu nasıl yapacak bilmiyoruz, ama 700 bin kişiyi ilgilendiren EYT meselesi seçim için de çok önemli. Bunun için de tepe tepe kullanılıyor.