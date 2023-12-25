Bütçe görüşmeleri nasıl geçti?

11 Aralık’ta başlayan 2024 yılı bütçe görüşmeleri bugün bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla sona erecek.

Bütçe görüşmelerinin ilk günü tansiyon hayli yükselmişti. Bakalım son gün nasıl geçecek, genel başkanlardan hangisi konuşacak?

Partili Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile bütçe yapma hakkı olmayan Meclis’te görüşmeler çok sert tartışmalarla geçti.

2024 Bütçe görüşmelerinin en önemli hadisesi Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez’in vefatı oldu. Hükümetin İsrail politikasını eleştirmesi sırasında AKP sıralarından gelen sataşmalarla konuşmasını büyük bir stres içinde yapan Bitmez, konuşmasının bitiminde yere düşmüş ve kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştı. Doktor vekillerin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılmış ve orada vefat etmişti.

“Cehennem azabından kurtulamayacaksınız!” sözleriyle başlayan, “Allah’ın gazabı böyle olur işte!” ifadesiyle devam eden sataşmalarda merhum Bitmez’e bu sözleri kimin söylediği henüz ortaya çıkmadı. Tutanaklara “AKP sıralarından gelen” şeklinde yazıldı. Oysa tutanaklarda genelde bunu söyleyen vekilin ismi yazar. Anlaşılan stenograflar bu sözü kimin söylediğini görememiş olmalı.

Bu üzücü olaya kadar sert tartışmalar yaşanırken, bu vefattan sonra görüşmelerin daha sakin geçmesi beklenirken aksine sert tartışmalar yaşandı.

“Hele başlayın, Allah kerim”

Bazı milletvekillerinin Kürtçe ve Süryanice konuşması bütçe görüşmeleri boyunca sert tartışmalara neden oldu. Daha önce “bilinmeyen dil” şeklinde tutanaklara geçen bu konuşmalar, son yıllarda “…”(*) şeklinde yazılıp, sayfa altına da “Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi” şeklinde geçmeye başladı.

TBMM’de konuşma yaptığı sırada ek süre isteyen Mardin Milletvekili George Aslan’ın, “600 Müslüman milletvekili içinde bir Hıristiyan milletvekiliyim. Dertlerimiz de çok. Lütfen 1-2 dakika ek süre rica edeceğim” sözlerine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in, “Hele bir başlayın, Allah kerim” demesi gergin geçen görüşmelerde az da olsa ortamı yumuşatmaya, milletvekillerinin gülüşmelerine yol açtı.

Bütçe görüşmelerinde dikkat çeken bir durum da AKP Grup Başkanvekillerinin oturumlarda yaptığı konuşmalar, konuşmacılara sataşmaları ve yaptıkları hareketler oldu. Bir grup başkanvekilinin iki elini açıp partisine mensup milletvekillerini genel kurul salonundan çıkmalarını istemesi garip karşılandı.

Ayrıca vefat eden milletvekili yoğun bakımda iken mangal partisi verilmesi de eleştiri konusu oldu.

Enflasyon 60, zam % 410

Bakanlar, bakanlıklarının bütçesi görüşürken milletvekillerinin sorularına ya sözlü ya da yazılı cevap verirler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in Yüksek Hızlı Tren biletlerine yapılan zamlarla ilgili sorusuna cevap verirken yapılan zamların enflasyonun altında kalması sebebiyle 2023 yılında YHT biletlerine açıklanan yıllık enflasyonun üzerinde zam yapılmak durumunda kalındığını açıklamış. Çakırözer, “Dalga geçiyorlar. Enflasyonu sorduğumuzda yüzde 50’ler, yüzde 60’lardan bahsediyorlar. Ama tren biletlerine yapılan zamların en azı yüzde 140. İki yılda sekiz kez üst üste yapılan zamlarla da tam yüzde 411 artmış oldu” demesi aslında resmî enflasyonun doğru olmadığının da bir göstergesi oldu.

Görüşmelerde Atatürk Barajını AKP’nin yaptığını söyleyen de, AKP dönemine kadar traktörün olmadığını söyleyen de oldu. Bazı bakanlar konuşmalarını zamanından önce bitirirken, bazı bakanlar da konuşma süreleri birkaç kez uzamasına rağmen bitiremediler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üçüncü kez süresinin uzamasını isteyince Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın, “Yönetim pek sağlıksız oldu. Sayın Bakanım lütfen divanı zorda bırakıyorsunuz” demesi bazı vekilleri güldürdü.

Bu seneki bütçe görüşmelerinden akılda kalan bazı anekdotlar böyle oldu.