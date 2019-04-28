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28 NİSAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Çalışanları rahatsız etmeyin!

Mehmet KARA
28 Nisan 2019, Pazar
Seçimlerin sona ermesi ile birlikte yeni belediye başkanlarının birçoğu (KHK ile görevlerine son verilenler hariç) görevlerine başladı.

Göreve başlayan belediye başkanları öncelikle geçmiş dönemin hesaplarını kontrol ederken, personel durumuna bakıyorlar. Bu safhada belediyede çalışmadan maaş alandan tutun da, başka görevlerde çalışılmasına kadar iddialar ortaya atılıyor. Büyükşehirlerde 25 yıl sonra iktidar partisinin kaybetmesiyle bu iddialar daha da artıyor.

Yeni seçilen belediye başkanları bunları incelerken, görev değişimlerini yapıyorlar. Bunu yaparken de, geçmişte yapılan hataları yapmaya başlayan belediye başkanlarına da rastlanıyor. Bazı belediyelerde personel üzerindeki baskıların seçimlerin üzerinden bir ay geçmeden başladığı haberleri duyulmaya başladı.

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Sendikal kıyım mı yapılıyor?

Belediyelerde yetkili memur sendikası olan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu buna dikkat çekiyor. Birçok belediyede üyelerine baskı yapıldığını, istifaya zorlandığını, “sendikal kıyım” yapıldığını söylüyor. 

Uslu, il ve ilçe ismi vererek açıkladığı baskılara dikkat çekerken, bazı belediyelerin cumhur ittifakının kazandığı iller olması da enteresan. Mesela, Bayburt ve Çankırı MHP’nin kazandığı iller bunlardan yalnızca ikisi…

Uslu’nun bu açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “Şu anda bakıyoruz bazı yerlerde seçimlerde falan hemen anında sendika değiştirmek falan herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dâvâ adamı olmak demek değil. Böyle olur mu?” demesi de gözlerin bu tarafa çevrilmesine sebep oldu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da üyelerinin istifaya zorlandığını, bunun ahlâkî ve hukukî olmadığını söylüyor. Arslan bunu yapan belediye başkanlarını partilerinin genel başkanlarına şikâyet ediyor…

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Yakın çalışma arkadaşlarını değiştirebilir, ama...

Belediye başkanları yakın çalışma arkadaşlarını elbette değiştirebilirler. Yardımcısını, genel müdürünü, daire başkanını değiştirebilir, ama eğer çalışan liyakatli ise parti gözetilmesi de yanlıştır. İşini yapan, ekmeğini kazanma telâşında olan alt kademe memurları işten atmak ya da “sürmek” gibi bir yola başvurulması son derece yanlıştır. Özellikle bu belediyelerde çalışan memur ve işçiler için sıkıntılı bir süreç yaşanmasına sebep oluyorsa... 

Eğer memur hür iradesiyle sendikasını değiştiriyorsa da buna kimse bir şey diyemez.

Yeni seçilen belediye başkanlarının da personel seçiminde, adalet, ehliyet, liyakat, hakkaniyet ve tecrübeye değer vermesi beklenir, eğer vermezse de ileri de başka sıkıntılara, ciddî kırılmalara sebep olur. Bu atamalarda, “Sen yaptın ben de yapıyorum” mantığı son derece yanlıştır ve en temel haklara aykırıdır. Hiç kimsenin çalışanlarını sendika değiştirmeye zorlamaya hakkı yoktur.

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Geçmişte yapılan hatalar şimdi de yapılıyor

Geçmişte, üst düzey memurların Meclis kavşağında ellerinde kâğıt-kalem caddeden geçen ticarî taksileri saydığına şahit olmuştuk. Bu yanlışlara tekrar düşülmemelidir. 

Yine geçmişte iktidara yakın sendikaya üye olmazsanız işiniz zor görülüyor ya da yapılmıyordu. Bunu da kimse inkâr edemez… 

Geçmişte iktidara yakın sendikaya üye olmaya zorlanan çalışanları duyarken, şimdi yeni seçilen belediye başkanının seçildiği partiye yakın olan sendikaya üye olmaya zorlandığını duyuyoruz. Her ikisi de son derece yanlış ve hatalıdır.

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İş baştan yanlış

İşin aslına bakılırsa iş tâ baştan yanlış... Sendikaların bir partiye angaje olmaları zaten en baştan yanlış. “AKP’ye yakın, MHP’ye yakın, ya da CHP’ye yakın memur, işçi, işveren, çiftçi, konfederasyonları” diye anılmak en başta o sendikalar için küçültücü bir durum. Tabiî sendikaların da buna prim verdiğini de unutmamak lâzım.

Bütün bunlar dikkate alındığında şunları söyleyebiliriz:

Sendikalar özüne dönmeli. Sendikaların göreve çalışanların haklarını savunmak ve korumaktır. Yandaş sendika olmayacağı gibi, bir partiye yakın sendika da olmaz, olmamalı. Çünkü her sendikada farklı görüşten insanlar olabilir. Bu insanlar o partiye mensup gibi davranmak durumunda bırakılmamalıdır. Bu ikiyüzlülüğü ve riyakârlığı da beraberinde getirir. 

En başta da sendikalar sadece kendi üyesinin hakkını değil, bütün çalışanların haklarını korumalıdır. Geçmişte yapılan hatalar da tekrarlanmamalıdır…

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