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30 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Camiye, okula, kışlaya siyaset sokmayın

Mehmet KARA
30 Nisan 2023, Pazar
9. Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel’in, “Kışlaya, okula, camiye, yargıya siyaset sokmayın” diye siyasî tarihe altın harflerle yazılması gereken veciz bir sözü vardı.

Ancak maalesef Demirel’in de ifade ettiği gibi, siyasî tartışmalardan korunması gereken bu mekânlar siyasetin elinde kullanışlı bir malzeme hâline geldi. Bu durumun en çok zarar verdiği sahalardan birisi de kaçınılmaz olarak “din” oldu. 

Seçimler yaklaştıkça camilerin içinde cemaate siyasî propaganda yapan mı ararsınız yoksa okullarda seçim broşürü dağıtan mı… maalesef artık hepsi yapılıyor. 

23 Nisan’da âdet olduğu üzere Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bakanların, valilerin, belediye başkanların koltuklarına çocuklar oturtulup bir saatliğine de olsa devlet erkânı koltuğunu çocuklara bırakır. 

Bu yıl da öyle oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem kendi makamını hem bakanların koltuklarını çocuklara bıraktı.  

Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde kabul ettiği depremzede çocuklardan Enerji Bakanı’nın koltuğuna oturan çocuk konuşması kısa sürünce araya giren Erdoğan, önce enerji alınında yapılanları anlattı ardından da “Ama Sayın Bakanım bu muhalefet, bizim dilimizden anlamıyor ya! Ne yapacağız onları?” diyerek, dert yandı. Çocuk Bakan şaşırıp “Nasıl yani?” diye karşılık verince icraatlarını anlatmayı sürdürdü. 

Yine Ramazan Bayramı’nın ilk günü restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii’nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, Cuma namazı çıkışı cami avlusunda düzenlenen törende: “Şu anda muhalefet ne diyor? Gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış.” dedi. Erdoğan’ın bu cümleleri üzerine avludan “Yuh!” sesleri yükselmeye başladı. Erdoğan ise “Burada yuh çekilmez”  demek yerine sözlerini “Tabii yuh yetmez. 14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz.” diyerek sürdürdü.  

Bakalım 14 Mayıs’a kadar daha neler görüp, neler duyacağız? 

*** 

CUMHUR İTTİFAKININ KIZGINLIĞI 

Cumhur İttifakı ortakları bir buçuk yıl önce bir araya gelen Millet İttifakı ortaklarının her toplantısından sonra “Bu ittifak yürümez. 6’lı değil 7’li masa” gibi sözlerle hep ittifakın dağılmasını beklese de bu temennileri olmadı ve seçime beraber giriyorlar. 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhur İttifakı’nın bu tutumunu, “MHP ve AKP’nin hesabı şuydu: İttifak yapamazlar, masayı kuramazlar. Masayı kurduk. Kızgınlıkları ondan. Biz masayı kurunca oyun düzenleri bozuldu. Ocak’ta masayı kurduk. Mart’ta seçim yasasını değiştirdiler” diye açıklıyor. 

Seçim Yasası değişti ama görülen o ki, bumerang gibi dönüp Cumhur İttifakı’nı vurdu. Ortaklardan MHP ve BBP ayrı listelerle seçime giriyor.  

Demek ki, neymiş, “Keski sirke küpüne zarar”mış… 

*** 

TOGG MU SOĞAN MI? 

Ekonomiinn halini 30 lira olan soğan, 20 lira olan patates fiyatı çok iyi anlatıyor. Anlatıyor anlatmasına da halk “Açız!” dedikçe Cumhur İttifakı, “SİHA” diyor, “Geçinemiyoruz!” dedikçe “Yüksek Hızlı Tren” propagandası yapıyor. 

Bu seçimde en büyük propaganda malzemesi TOGG. Bakanlar kendileri kullandıkları arabalara vatandaşları bindirip gezdiriyor. Yandaş medya mensupları araba üzerine ellerini koyarak poz veriyor. 

Kimi makam aracı olarak kullandıkları TOGG’larını bayram hazırlık için köpükle yıkıyorlar! Cumhurbaşkanlığı forsu ile meydanlara gelen Erdoğan, AKP seçim otobüsü üzerinden siyaset yapıyor. Bir bakanın arabaya aldığı bir yaşlı teyzenin, “Öbür dünyada sorarlarsa ‘Togg’un yanında durduk, bindik” demesi de meselenin geldiği noktayı özetledi. 

Yandaş kanalların TOGG fabrikasından bir açık oturum yapmalarını bu millet bekliyor. 

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