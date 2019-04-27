“Çatlak” olur mu?

Seçimlerin ardından ortaya atılan “Türkiye ittifakı”nın söylemden öte gitmeyeceği yaşananlara bakılınca görülüyor.

Geçtiğimiz hafta Recep Tayyip Erdoğan, “82 milyon hep birlikte Türkiye İttifakı olarak hareket etmeliyiz” ifadeleri ile yeni bir ittifak çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan’ın bu ittifakı ortaya atmasının üzerinden birkaç gün geçmeden Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasının ardından yapılan yorumlar ve bir “geçmiş olsun” ziyaretinin bile yapılamamış olması “Türkiye ittifakı” söyleminin –maalesef- özde değil sözde kaldığını gösterdi.

Erdoğan’ın, “Herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmanın mücadelesini veriyoruz” sözünün üzerinden bir hafta geçmeden eski ayarlara dönüldü.

Böylesi bir ittifak çağrısının ardından neden yeniden ayrıştırıcı söylem ve eylemlere dönüldüğü ise merak konusu…

SORU İŞARETLERİ NELER?

Cumhur ittifakının aldığı oy oranları üzerinden iki “ortak” arasındaki çelişkiden tutun da Erdoğan’ın, “Seçim tartışmalarını geride bırakarak, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir” sözleri MHP kanadından karşılık bulmadı.

Erdoğan’ın “Türkiye İttifakı”yla neyi kast ettiğini bilmediklerini belirten Bahçeli’nin, “Zillet ittifakı tarafından istismar edildiğini görüyoruz. Bizim bildiğimiz Cumhur İttifakı’dır” sözleri ortaklar arasında çatlağın derinleştiği yorumlarına sebep oldu.

Erdoğan, İstanbul’daki mahallî seçim tartışmalarıyla ilgili “Çoğunluğu bizde. Bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek” ifadelerinin şimdi AKP’liler tarafından MHP için kullanıldığı da kulislere yansıyor. MHP’nin bizzat Bahçeli tarafından dile getirilen “oyumuz yüzde 18,81” hatırlatmasından sonra, AKP içinden “MHP şimdi bize topal ördek muamelesi yapıyor” dedikleri söyleniyor.

Seçim sonrasında oy oranı ve “Türkiye ittifakı” üzerinden yapılan bu yorumların yapıldığı günlerde AKP seçim neticelerini masaya yatırıyor. Üç günlük Kızılcahamam kampında bu tartışmaların gündeme gelmesi kesin gibi… Sonuç ne olur bilmiyoruz, ama Cumhur İttifakı Pazar’a kadar mı, mezara kadar mı devam edecek göreceğiz.

ÇATLAK OLSA DA…

Görülen tablo bu… Ancak yabana atılmaması gereken şeyler de var. Bütün bu gelişmelere rağmen, iki partinin de birbirine ihtiyacının olması dikkate alındığında “her şeye rağmen” cumhur ittifakının bozulmasının zor olduğu da görülüyor. AKP’nin Meclis’te çoğunluğu olmadığı için MHP’ye ihtiyacı var.

MHP’nin de AKP’ye…

MHP’de oy oranı yüzde 8’lerin altında kalmasına rağmen bu ittifak sayesinde birçok ilde belediye başkanlığını kazanmış durumda. Hatta daha önce AKP tarafından yönetilen 10 ilin ve 55 ilçenin belediye başkanlıkları da ittifak ortağı MHP tarafından kazanıldı.

Çatlak sesler çıksa da Cumhur İttifakı bir süre daha devam edeceğe benziyor.