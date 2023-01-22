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22 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

CHS ve Valiliğin paylaşımı

Mehmet KARA
22 Ocak 2023, Pazar
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin (CHS) getirdiği yeniliklerden(!) birisi, hem valiyi de, hem de partisinin il başkanlarını “partili cumhurbaşkanı”nın ataması oldu.

Erdoğan, “Ucube sistem”de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra partisi ile ilişkisi kesilmediğinden parti üyeliği de devam ediyor. Gerçi 2014 yılında cumhurbaşkanı seçildikten sonra parti ile ilişkisi kesilen Erdoğan, 2017’de yeni sistemin kabulünden yaklaşık iki hafta sonra tekrar partisine üye olmuştu.  2018’de de ikinci defa halkın oyu ile tekrar cumhurbaşkanı olunca parti üyeliği de devam etti. Erdoğan şu an, hem üyesi olduğu partinin genel başkanlığını hem de cumhurbaşkanlığını yürütüyor.Tabii böyle olunca valiyi de, partinin il başkanını da atayan bir aynı kişi oluyor. 

Tek parti döneminde de böyleydi. Valiler aynı zamanda “tek parti”nin de il başkanı idi. Parlamenter sisteme geçilince bu uygulama sona erdi. Valiler İçişleri Bakanının teklifi cumhurbaşkanın onayı ile atanırken il başkanları partinin delegeleri ya da genel merkezin ataması ile görev yaptılar. 

*** 

Yıllarca tenkit ettiler 

eçtiğimiz hafta Muğla Valiliğinin sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek “Muğla aşkı içimizde bitmeyecek…” başlığı ile bir video yayınlanması yeni sistemi de tartışmaya açtı. Yeni sistemin birçok arızası var, bunu iktidarda zaman zaman dile getiriyor.  

Videoda Erdoğan’ın Muğla’da düzenlediği bir mitingdeki görüntüler yer alıyordu. Görüntülerde AKP’nin bayraklarının da yer alması tartışma başlattı. Vali bir ilin en üst mülki amiri. Bu yüzden de bütün partilere eşit davranması gerekir. Aynı görüntüleri Muğla’yı ziyaret eden diğer parti genel başkanları için yapmış olsa bir derece kabul edilebilir ama Cumhurbaşkanı da olsa sadece bir parti genel başkanının görüntülerini yayınlaması elbette eleştirilir, eleştirilmeli de… 

AKP, yıllarca “Tek parti döneminde valiler parti yetkilisi gibi davranıyor” diye eleştirirken şimdi aynı duruma düşmüş oldu! Zaten, pek çok konuda neyi eleştirdilerse on fazlasını yaptılar, bu olayda da olduğu gibi… 

İYİ Parti grubu hafta içinde, “devlet memurlarının siyasî faaliyette bulunmalarının ve bunun yol açtığı demokratik, ahlâkî ve mânevî tahribatın önlenmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi” başlıklı Meclis Araştırması Önergesi verdi. 

Önerge üzerine konuşan muhalefet milletvekilleri Muğla Valiliği’nin Cumhurbaşkanı üzerinden AKP propagandası yaptığını sert ifadelerle tenkit ederken, AKP adına konuşan vekiller, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde” ülkeye büyük hizmetler yapıldığını anlattılar. Muğla’ya da yapılan hizmetleri anlata anlata bitiremediler ama asıl konu olan Valiğinin böyle bir paylaşıp yapıp yapamayacağını ise cevapsız bıraktılar.  

Önerge tahmin edileceği gibi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi ama Valiliğin bu paylaşımını da savunan çıkmadı. 

*** 

Tek adamcılığı sizden öğrendik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Temmuz 2019’da Hak-İş Genel Kurulu’nda “parti devleti” ya da “tek adam” eleştirilerine karşı CHP’lilere “Tek adamcılık buysa bunu sizden öğrendi” diye cevap vermişti. 

Tek parti CHP idi. Partinin şu anki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Açık söylüyorum: Biz değiştik, biz halkın partisiyiz. Biz hangi yanlışları terk ettiysek, artık Saray tam odur. Statükocu, anti-reformcu, anti-özgürlükçü Kenan Evren kafasına geldiler” sözünün bir anlamı da bu olsa gerek. 

Bazıları bu sözü “CHP yenilenmiş ‘eski AKP’ olmuş, AKP de yenilenmiş ‘eski CHP’ olmuş’ sözü ile özetlerken, Erdoğan’ın basın danışmanlığını da yapan Akif Beki, “Yeni AK Parti eski CHP gibi” başlıklı makalesinde, “CHP, tam da AK Parti’nin istediği demokratik, özgürlükçü ve dünyaya açık çizgiye geldi. Bu kez AK Parti, eski adresinde yok” diye yazıyor. 

Nereden nereye… 

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