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18 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Çiftçi: Sesimizi duyan var mı?

Mehmet KARA
18 Eylül 2022, Pazar
Çiftçinin durumunu şu anda “perişan” kelimesi bile anlatmıyor.

Üretici, gübre, mazot, tohum, sulama ve işçi maliyeti nedeniyle tarlasını ekemez, ağaçlarına bakamaz durumda. Sesini duyurmak için Ankara’ya gelmek istiyor, şehir dışında durdurulup memleketlerine geri gönderiliyor. Birçok medya organı zaten bunların sesini duyurmuyor, duyuranları da sorunları çözecek olanlar ya seyretmiyor ya da üç maymunu oynuyor. 

Çiftçilerin sesini duyuracak birlikler, dernekler ayda bir açıklama yaparak sorunları dile getiriyor ama onları da duyan yok. 

*** 

ÇİFTÇİ DİYOR Kİ 

Geçtiğimiz hafta sonu günü birlik olarak memleketim Çankırı’ya gidip, köyümüze sıla-ı rahim yapıp, vefat eden yakınlarımızın kabirlerini ziyaret ettik. Orada bazı çiftçilerle konuştuk. Özellikle şu anda elma ve erik gibi meyvelerin toplanma dönemi. Bu sene yağışlar bol olduğu için meyveler alabildiğince çok. Ağaçların dalları yerlerde, birçoğu kırılmış durumda. 

Meyveler toplanmadığı için yerlerde, çürümeye terk edilmiş. Sebebini sorduğumuzda bir dokunduk bir ah işittik. “Toplasak pazara götürüp satsak, mazot parasını dahi çıkartamıyoruz. Tüccar çok ucuz alıyor. Yere düşenleri toplayıp meyve suyu fabrikalarına satmak istiyoruz, onlarda çok az para veriyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık” diye dertlerini dile getirdi. 

Büyükşehirlerde 15-20 liraya aldığımız elma ve eriklerin çürümeye terk edilmesi hayli üzüntü vericiydi. 

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ÜRETİCİ İLE MARKET ARASINDAKİ FİYAT FARKI YÜZDE 598 

Evet, yanlış okumadınız, üreticiden markete gelene kadar bir ürünün fiyatı yüzde 600’e yakın artıyor.  

TZOB her ay market ve üretici arasındaki fiyat farkını açıklıyor. Haziran ayı rakamları çiftçinin halinin bir özeti… 

Dalından toplanmayan elmanın Haziran ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 598…  Elma 7 kat, yeşil mercimek 3,8 kat, maydanoz 3,6 kat, ıspanak 3,5 kat, kuru fasulye 3,4 kat, marul, kuru incir, havuç ve nohut 3,2 kat ve kuru üzüm 3 kat fazlaya tüketiciye satılmış. 

Geçen sene mazot 7.34 lira iken bu sene 25 lira oldu. Gübre geçen sene 4 lira iken şu anda 13.4 lira. Yani yüzde 200’ün üzerinde zamlanmış. Elektriğin kilovatsaati 90.6 lira iken şu anda 207.9 lira… 

Süt üreticisi de perişan. 7.30 liraya mal ettiği sütü 7.50 liraya satmak zorunda. Bir kilo yemin fiyatı bazı yerlerde 8 liraya kadar dayanmış. 

Mazota, elektriğe, işçiliğe, nakliyeye, ilaca her gün zam gelirken, üretici artık önüne göremiyor, gelecek seneyi plânlayamıyor.  

Tarım Bakanı Kirişçi’nin verdiği bilgiye göre 20 yılda nüfusumuz  20 milyon artarken, çiftçi sayımızın 700 bin azalması da hükümetin tarım politikalarının özeti. 

Çiftçinin bu sorunlarına çare bulunmazken, bir de dışarıdan ithalat yoluna gidiliyor.  

Çiftçi soruyor, sesimizi duyan var mı? 

*** 

SOMALİ, VENUZELLA’DA TARIM! 

Türk çiftçisi bu kadar zor şartlarda üretim yapmaya çalışırken, Türkiye önce Somali’de tarım yapmaya çalışmış ardından Venezuela ile “İşbirliği anlaşması” imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre, 400 bin hektar tarımsal alanda yapılacak yatırım sonucu elde edilecek hasılatın yüzde 30’u Venezuela’ya, yüzde 70’i de Türk yatırımcıya verilecek.  

Türkiye’de tarım arazileri girdi fiyatlarının yüksekliği yüzünden ekilemezken, bunun çaresi Somali veya Venezuella tarım yapmak mı olmalı, bu nasıl bir politika anlamak mümkün değil. İthalat çiftçinin belini bükerken, bir de tâ Somali ve Venezuella’da toprak kiralamak neyin nesi? 

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