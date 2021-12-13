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13 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Çin modeli mi, AB projesi mi?

Mehmet KARA
13 Aralık 2021, Pazartesi
Döviz kurlarında ve akaryakıttaki artış millete zam olarak dönerken, hayat pahalılığına dayanmak gittikçe zorlanıyor.

20 yıldır iktidarda olanlar bu durumdan çıkışı bu zamana kadar uyguladıkları ekonomik politikalarından vazgeçip “Çin modeli” diye bir modele dönüleceğini söylüyor. Buradan kasıt, ucuz işçilikle ve “kalitesizliği” ile ünlenen Çin malları gibi ürünler mi, bu söylenmiyor. Sadece bu modelle 6 ay içinde netice vereceği söyleniyor. 

Bu meselenin bir boyutu. Ancak üzerinde durulması gereken asıl mesele hükümetin AB’ye bakışıdır ya da bakmayışıdır.  

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol’un bu kararın Türkiye’yi Batı’dan uzaklaştıracağı, yoksullaştıracağı, demokrasiyi ve hukuku zayıflatacağı ikazlarında bulunuyor. Bu yoruma biz de katılıyoruz. 

Hatırlanacağı üzere “Kendimizi Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte tasavvur ediyoruz” noktasından “Avrupa Birliği’nin sonu geldi… AB’ye ihtiyacımız kalmadı” noktasına gelinmişti. AB içindeki “AB karşıtları”nın da yanlış politikaları yüzünden “Yolumuza Ankara Kriterleri ile devam ederiz” denilerek şaşı bir bakış sergileniyor. 

İktidarın Avrupa Birliği’ne bakışını, önceki sistemde Avrupa Birliği Bakanlığı var iken Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçildiğinde Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı’na dönüştürülmesi ile özetlemek mümkün… 

Aslına bakılırsa iktidarın AB diye bir meselesi de yok. Günlük meseleler üzerinden ve ülkeyi yönetenlerin AB konusundaki inişli-çıkışlı görüşleri milletin AB’ye tam üyeliğe bakışı değiştiriyor ya da hiç gündeminde olmuyor. Şu anda yaşadığımız durum tam da budur. 

Son yıllarda Türkiye yönünü, Batı’ya değil Doğu’ya çevirmiş durumda. 

Ekonomide Çin modeli de bunun son göstergesi oldu. 

AB standartları olarak isimlendirilen “demokrasi, adalet, hürriyet, insan hakları” gibi standartların yakalanması ancak Türkiye’nin Birliğe girmesi için gereken reformları yapmasıyla mümkün olabilecekten, zaman zaman Türkiye’nin Rusya ve Çin’e yakınlaşması neticesinde ülkenin yönü AB’den Şanghay İşbirliği Örgütü’ne çevriliyor. ŞİÖ, AB’ye alternatif olarak gösterilip AB’ye gözdağı verilmeye çalışılıyor! 

Türkiye’de hukuk ve adalet alanında yapılan birçok reform, birçok adım AB müktesebatına uyum için yapıldığı unutuluyor. 

*** 

ŞİÖ ASLA ALTERNATİF OLAMAZ

Çin ve Rusya’nın öncülüğünde oluşturulan ve beş ülkenin Sınır Bölgeleri’nde Askerî Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşmasını imzalamasıyla Şanghay Beşlisi (Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, sonradan Özbekistan’ın da örgüte katılması ile 6 ülke) olarak kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) AB’ye alternatif olamaz.  

Çünkü, ŞİÖ’ye üye ülkelere bakıldığında yönetimlerinin baskıcı ve hürriyetleri kısıtlayıcı oldukları görülür. Oysa, Avrupa Birliği sadece bir ekonomik birlik değildir. Bir medeniyet, insan hakları, din, vicdan hürriyeti ve demokrasi projesidir. Kopenhag Kriterleri’ne bakıldığında, istikrarlı demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, çok partili demokratik sistemin yer aldığı da açıkça görülür.  

“Türkiye’ye en başta lâzım olan demokrasi, hürriyetlerin genişlemesi, hukukun üstünlüğü mü, yoksa sınır güvenliği ve askerî tedbirler mi?” sorusunun cevabı gayet açık ve nettir. 1959 yılından beri de bunun kararı verilmiş ve ülkenin yönünün AB olduğu ortaya çıkmıştır. 

Demokrasi, hürriyetlerin genişlemesi, hukuk ve adaletin tam manasıyla yerleşmesi Türkiye için her zamankinden daha fazla lâzım olduğu gayet açık ve nettir. 

*** 

BASİRETSİZ YÖNETİCİLERE KULAK ASILMAMALI! 

Türkiye’yi, AB’den uzaklaştıran sebeplerden birisi de Avrupa Birliği ülkelerinin yönetiminde olan “basiretsiz” yöneticiler… Irkçılık, İslâmiyet ve Müslümanlara bakışları aslında AB standartlarına aykırı olan bu “basiretsiz yöneticiler”, bir yandan ülkelerini diğer yandan da AB değerlerini yıpratıyorlar ve AB’nin kuruluş felsefesine uygun hareket etmiyorlar.  

Bunun için, Türkiye’nin AB yolculuğunda bize ne kadar görev düşüyorsa AB üyesi ülkelerine de en az o kadar görev düşüyor. Basiretsiz yöneticiler öncelikle AB’nin kuruluş amaçlarına ve felsefesine aykırı davranışlardan vazgeçmelidir. Çünkü, bu durum, AB içindeki “Türkiye karşıtları”na koz veriliyor. Bunun yanında AB’nin bazı kararlarını provoke edecek adımlardan da kaçınmaları gerekiyor. 

Türkiye’ye düşen ise, AB konusunda samimiyetle hareket etmesi. Yıllar önce “Türkiye’nin geleceği AB’dir” diyenlerin hedefleri Birliğin standartlarını yakalamak olmalı. Bunun için yapılması gereken de bellidir. Kopenhag Kriterleri’ni önümüze koyup hangi konuda eksiklerimiz var, ona göre yol haritası çıkarılmalıdır. 

*** 

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ AVRUPA’DA İSE… 

Özetle söylemek gerekirse… Çin modeli de, ŞİÖ de Türkiye’ye uymaz. Türkiye’nin geleceği AB’dedir.  

Daha bu yılın başında AB Komisyonu Başkanı Ursulavon der Leyen ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin gündeminin öncelikle konunun AB olduğunu söylerken “Türkiye’nin geleceğini Avrupa’da görüyoruz” sözlerini dün gibi hatırlıyoruz. O zaman yapılması gereken belli… 

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