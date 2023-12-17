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17 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Çirkin sataşmalar

Mehmet KARA
17 Aralık 2023, Pazar
12 gün sürecek bütçe görüşmeleri pazartesi günü başladı.

Beklendiği gibi ilk günkü görüşmeler polemiklerle başladı, polemiklerle devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti eş başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da ilk kez genel başkan olarak bütçe üzerinde söz alırken, salonda bulunan Bahçeli konuşmadı.

Salı günü Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve yüksek yargı kurumlarının 2024 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in, konuşmasının bitiminde yere düşüp başını mermere çarpması bir panik oluşturmuştu. Daha sonra kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bitmez acil olarak yoğun bakıma kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bitmez, geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz.

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“CEHENNEMİN AZABI” İLE BAŞLADI…

Bitmez’in konuşması sırasında iktidar sıralarından sataşmalar olurken sarf edilen karşılıklı sözler tutanaklara da yansıdı. Her cümlesine başta AKP grup başvekilleri olmak üzere milletvekilleri cevaplar verdi. “yalancısın, yazıklar olsun” gibi sözlerin yanında tutanakta, (AKP sıralarından “Cehennem azabından kurtulamayacaksınız!”) sözleri yer aldı.

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“ALLAH’IN GAZABI” İLE DEVAM ETTİ

Konuşmasını “Hepinizi saygıyla selamlıyorum” diye bitirirken, (Saadet Partisi, CHP, HEDEP ve İYİ Parti sıralarından alkışlar; AKP sıralarında gürültüler yaşandı. Tam da bu sırada, Bitmez yere düştü. Ve tutanaklara da yansıyan, (AK PARTİ sıralarından “Allah’ın gazabı böyle olur işte! Allah’ın gazabı böyle!” sesleri) sonrasında oturumu yöneten başkan birleşime ara verdi ve Bitmez’e kürsü önünde doktor vekiller ilk müdahaleyi yaparken, sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Bitmez, hastaneye giderken, kimin söylediği belli olmayan “Allah’ın gazabı böyle olur işte! Allah’ın gazabı böyle!” ifadesine tepkiler çığ gibi büyüdü. Büyümeyecek gibi de değildi. 

Muhalefet partisi bir milletvekilinin görevi millet adına iktidarların icraatlarını eleştirmektir. Elbette karşılıklı sözler sarf edilecek ama böyle yakışıksız, izansız, hatta vicdansız bir ifadenin kullanılmasının izahı olamaz.

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TEVİL DEĞİL, ÖZÜR BEKLENDİ

Aranın ardından görüşmeler devam ederken, bu sözlerden dolayı özür dahi dilenmezken, bu incitici ve söylenmemesi gereken söz için tevil yoluna gidilmesi de siyasetin geldiği noktayı gösterdi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in, “Arkadaşlarımız arkalarda olduğu için olayın ne olduğunu hemen anlayamamış olabilir” derken, bu sözün kötülüğünden bahsetmemesi de düşündürücüydü.

Bütçe görüşmelerine bu üzüncü hadiseden sonra ara verildi kapandı, 3 saat sonra tekrar açılan oturum grup başkanvekillerinin geçmiş olsun dileklerinin ardından sona erdi.

Meclis kürsüsünde belki de böylesi bir olay yaşanmamışken, AKP sıralarından böyle yakışıksız bir söz söylenmesi de tarihe not edilmiş oldu. 

Ümit ediyoruz ki, bundan sonraki görüşmeler daha sakin ve düzeyli bir şekilde geçer.

Siyasetçiler uzunca süredir bunu unuttular. 

Kutuplaştırma, çirkin üslup, kirli dil, ayrıştırıcı ve ötekileştirici konuşmalar topluma da yansıyor. Siyasetin bu dili aileleri parçalıyor, küslükler, kavgalar yaşanıyor. Bu üzücü olay milat olsun da siyasetin dili artık temizlensin.

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