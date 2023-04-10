Çok gerginler çok!

Cumhur İttifakı paydaşlarında bir öfke hâkim. Bunu ses tonlarında ve seçilen kelimelerde görmek mümkün.

Bunun son örneğine ABD Büyükelçisi’nin Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmesi ile şahit olduk. Erdoğan, Büyükelçi’yi kastederek “Biden oradan konuşuyor. Büyükelçisi, gidiyor ‘Bay Bay Kemal’i ziyaret ediyor. Biraz kafanı çalıştır. Senin buradaki muhatabın cumhurbaşkanıdır. Bundan sonra hangi yüzle randevu isteyeceksin. Bizim kapılar kapandı ona, bir daha giremez” demesi de bunu gösterdi.

Hâlbuki aynı büyükelçi yaklaşık 20 gün önce AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’u da ziyaret etti. Anlaşılan o ki, mesele ziyaret eden büyükelçi değil ziyaretin, önce kendisine değil Kılıçdaroğlu’na yapılması.

Aynı öfke dili Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli’de de var.

Bahçeli, İstanbul il binası kurşunlanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, kendisine “Geçmiş olsun” ziyaretine gelen Kılıçdaroğlu için “Sayın Cumhurbaşkanım” demesine bir hayli içerlemiş. Bahçeli bu durumu “Sayın Kılıçdaroğlu’nu ‘Sayın Cumhurbaşkanım’ diye karşılıyor. Çok komik, çok trajik. Kendisini darı ambarında görüyor, hayallere dalmış, şuur kaybına uğramış” diyerek eleştirmesi de gerginliğin bir göstergesi oldu.

Bugünlerde bütün siyasetçiler birbirine bitki çayları tavsiye ediyor ama siyasetin artan tansiyonuna bakınca herkesin bir bitki çayına ihtiyacı var anlaşılan.

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İşinize odaklanın!

Kahramanmaraş merkezli deprem iktidarın ve bazı kurumların ne kadar organizasyonsuz olduğunu ortaya koydu.

Kızılay da bunların başında geliyor. Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen hâlâ insanlara çadır götüremeyen Kızılay’ın depremin daha ilk günlerinde bir STK’ya çadır sattığının ortayı çıkmasından sonra Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın istifa etmesi beklendi ama o ne istifa etti, ne de görevden alındı. Yaptığı da sosyal medyada bir sanatçı ile didişmesi oldu.

Kınık, “Şahancım” diyerek başladığı tweet AKP’li Grup Başkanvekili Bülent Turan’ı dahi çileden çıkartmış olacak ki, “Allah aşkına ‘Şahancım’ ne, ‘bulaşmak’ ne? Bu nasıl bir üslup?.. Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!” diye yazdı.

Sanatçı Gökbakar ise, “Bülent Turan, ben Recep İvedik tiplemesi değilim. Adım Şahan Gökbakar. Komedyenim. Sizi, ‘Osman Öcalan TRT’ye çıkmadı, TRT Kürdi’ye çıktı’ diyerek hepimize kahkaha attıran mükemmel şakanızdan tanıyorum” diyerek tartışmayı sürdürdü.

Herkes işini yapsa ne güzel olacak da görüldüğü kadarı ile yapmıyorlar.



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“Giderlerse gitsin” deniliyordu, gidiyorlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktorlar için, “Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz” ifadelerini kullanmıştı. O tarihte bu sözlere tepki gösterilmişti.

Anlaşılıyor ki, doktorlar Erdoğan’ın bu sözünü dinleyip(!) yurtdışına gidiyorlar. Doktor göçünde tüm yılların rekoru kırılmış. 2023’ün ilk üç ayında yurtdışına gitmek için ‘iyi hal belgesi’ alan doktorların sayısı 700 olarak açıklanmış…

Türkiye’de kalan doktorlar, göçün tersine döndüğü, “giderlerse gitsinler” olmadığı günleri bekliyor.

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Mutfaktaki yangını soğan anlatıyor

Son günlerde birçok üründe inanılmaz oranda artış yaşanırken, zam şampiyonu her yemekte kullanılan soğan oldu. 2022’de fiyatı yüzde 314 artan soğana, bu yılın ilk 3 ayında yüzde 101 zam geldi. Fiyatlar 25-30 TL’ya kadar çıktı.

İktidar ise vatandaşın mutfağındaki yangını görmüyor ya da görmek istemiyor.

Artık soğan sadece soyarken değil, fiyatı ile de göz yaşartıyor.