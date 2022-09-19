“Yüzyılın konut projesi” olarak açıklanan sosyal konut projesi “açıklandı, açıklanacak” derken nihayet açıklandı ama görüldü ki, bu proje ile dar gelirlinin ev sahibi olması hayal…

En düşük emekli aylığının 3.500, asgari ücretin 5.500 lira olduğu bir ortamda 3+1 konutlar için 3 bin 187 TL ödenmesi mümkün mü? Bu rakamın her altı ayda bir enflasyon kadar artacağı hesap edilirse 20 yıl sonra insanların ev sahibi olması hayli zor. “Geliri 14-16 bin lira olanlar başvurabilecek” deniliyor, geliri bu kadar olan kaç kişi var.

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ödeme zorluğu çekeceklere tavsiyesi ise hayli ilginç! Kurum, 5.500 TL maaşla hem kira verip, hem ev geçindirip hem de nasıl ev kredisi ödeneceğini şöyle anlatmış. “İlave mesai ve kazanç sağlaması gerekir. Biraz dişini sıkarak, eşinden dostundan borç alarak bu bedeli karşılayabilir…”

Hesap ortada, 2.500-3.000 lira ödeyen birisi 3.187 lira taksit öderse geriye bir şey kalmaz. Faturalar nasıl ödenir, temel ihtiyaçlar nasıl karşılanır?

Hani Maliye Bakanı Nebati demişti ya, “Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar” diye. Burada da dar gelirlerin hariç tutuluyor.

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Hak arama “ağlamak” değildir

Yeni eğitim ve öğretim yılı sorunlarla açıldı. 19 milyon öğrenci ders başı yaparken, atama bekleyen öğretmenler, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin sıkıntıları, okulların ihtiyaçlarının karşılanamaması, öğrencilerin kullandığı ders aletleri ve giyim malzemelerin pahalılığı gibi birçok sorunun yanında öğretmen atamalarında uygulanan mülakat, eğitimin sorunlarının en başında geliyor.

Yeni eğitim yılının başladığı günlerde KPSS mağduru öğretmenlerle görüşen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in kullandığı bir ifade epey gündem oldu.

Erdoğan’ın, “Bir de utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya? Yeter ki iş istesin vatandaş iş. İş çok” demiş ve hayli tepki çekmiş, işsiz gençleri üzmüştü. Türkiye’de işsizliğin olduğunu devletin kurumları doğruluyor. Milyonlarca işsiz var. Bunun yanında iş aramaktan vazgeçen ve umudu tükenen insanlar var. Tam bu konu gündemde iken, Özer’in “Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor” ifadeleri işsizlerin tepkine neden oldu. Gerçi Bakanlık, bakan ile iki öğretmen arasında geçen özel bir sohbet söylenen bu cümlenin, “bağlamından koparılarak” sosyal medyada paylaşıldığını söylese de bu söz ağızdan çıkmış.

Özetle, Türkiye’de işsizlik var. Hak aramayı “ağlama” şeklinde değerlendirmek yanlış. Mühendislerle haklarını arıyor ama seslerini bir türlü duyuramıyorlar…

Bu vesile ile artık şu mülakat ayıbına da son verilse artık.

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Kayıt yaptıramayan 105 bin öğrenci

Üniversite sınavının sonuçları açıklandı ve öğrenciler kayıtlarını yaptırdı, bu ay içinde de eğitim-öğretim başlayacak.

Kira, barınma, beslenme sorunu yüzünden 15 bin 92’si İstanbul’da olmak üzere üniversite kazanan 105 bin 772 öğrenci okuluna kayıt yaptırmadı. ODTÜ ve Boğaziçi’ni kazanan 47 öğrenci bile kayıt yaptıramazken, üniversite hayalinden vazgeçmişler!

105 binin bazı illerin nüfusundan daha fazla olduğu hesaba katılırsa durumunun ne kadar vahim olduğu görülebilir.

Yıllarca emek verip, zor şartlarda okuyan öğrencilerin bu durumda olması iç acıtıcı değil mi? Bunu çözmesi gerekenler başka işlerle uğraşacaklarına bunları çözmenin yollarına baksa iyi olacak.