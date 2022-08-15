Demek ki, ikazlara kulak vermek gerekiyormuş

Hayat pahalılığı her geçen gün dayanılmaz boyutlara gelirken, iğneden ipliğe gelen zamlar daha bir ay önce asgari ücrete, memur ve emekliye yapılan zamları alıp götürdü.

Una ve şekere bir yılda yüzde 400, ekmeğe yüzde 360, sebze ve meyveye yüzde 200’lerin üzerinde zam geldi. Elektriğin maliyeti yüzde 500 arttı. Son 1 yılda benzin yüzde 167, motorin yüzde 221, LPG yüzde 163 zamlandı. Maaşın üçte biri vergilere gidiyor, hatta işsizlik maaşından bile vergi alınıyor.

Ekonomide durum böyle iken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 yılındaki, “Bunlara göre dolar 10 lira olacak. Enflasyon yüzde 30’u aşacak. Bankalarımız tökezleyecek. Hazinemiz iflas edecek. Ne oldu? Bunların hiçbiri oldu mu?” sözleri akıllara geldi.

Evet, oldu. Dolar 18, enflasyon yüzde 80 oldu… Bir tek doğru olan şey bankalar tökezlemedi. Kârlarına kâr kattılar.

2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Erdoğan, “Bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” ifadelerini de kullanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin resmî olarak başladığı 9 Temmuz 2018 tarihinde dolar 4,5 lira euro ise 5,3 lira civarında işlem görüyordu. Enflasyon yüzde 16 seviyesindeydi. Gelinen noktada, dolar 4 kat, enflasyon (o da resmî) 5 kat arttı.

İktidar muhalefete kulak verdikçe millet kazanıyor. Demokrasilerde muhalefet olmazsa olmazdır. Muhalefet olmazsa sistemin adı da demokrasi olmaz. Muhalefet en tabii hak olarak, denetleme görevini yapar. Yanlışları söylemek görevidir. İktidarın yapamadığı, eksik bıraktığı konuları hatırlatır. İktidar, muhalefetin bunları söylemesinden rahatsız olmak yerine bundan memnuniyet duymalıdır. Burada öyle olmuştur. “Bu politikalarla giderseniz enflasyon yüzde 30’u bulur, döviz 10 lira olur” demiştir. Görüleceği üzere az bile söylemişler

Muhalefet şimdide ikaz ediyor, hiç değilse şimdi bu seslere kulak verilsin…

***

CHS’DEKİ 4 YIL ÇIKARTIRSAK…

Hükümet bu sene enflasyondan ümidi kesti. Düşüş için Şubat-Mart aylarını işaret ediyorlar. Merkez Bankası ise neredeyse her ay enflasyon tahminini yükseltiyor. En son olarak yüzde 42.8’den yüzde 60.4’e çıkardı. Görülen o ki bu rakamda tutmayacak, tahmin yine yükseltilecek.

Nebati, Temmuz enflasyonundan sonra “kontrol altına aldık” derken, göreve geldiğinde enflasyonun yüzde 21.3 olduğunu, şimdi ise yüzde 79.6 olduğunu unutmuş olmalı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul’da sanayicilerle yaptığı toplantıda söylediği sözler ve karşılıklı atışmalar epey bir gündem olunca Ankara’daki toplantı “basına kapalı” yapılmıştı. Kavcıoğlu, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan arasında kameralar önünde “stokçuluk” tartışması yaşanmıştı.

İSO Meclis Üyesi Adem Genç’in, “Bankaları yüzde 14 ile fonluyorsunuz. Bankalar bunu yüzde 36-40 faizle satıyor” sözlerine Kavcıoğlu’nun, “Alma abi, alma!” demesi ekonomi tarihine geçmişti.

***

SON ÜÇ YILI ÇIKARIRSAK…

Kavcıoğlu’nun bir sözü daha vardı ki, pek gündeme gelmedi. “Dünyadaki gelişmeler bizi etkiliyor, son 10 günü çıkardığımızda son bir ayda en az değer kaybeden para birimi Türk lirası” demişti. Hani Erdoğan, “Bunlara göre dolar 10 lira olacak, enflasyon yüzde 30’u aşacak” demişti ya, Kavcıoğlu’nun bu sözüyle değerlendirirsek, o tarihten bugüne kadarki ayları çıkartırsak ekonomimiz şimdikinden çok iyi.

Ne olduysa şu 3 yılda oldu. Bu ayları çıkartırsak mesele de kalmaz.

Bu da Türk tipi Partili Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi oluyor!