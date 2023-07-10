Depremzedeleri unuttuk

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 5 aydan fazla zaman geçmesine rağmen sıkıntılar devam ediyor.

Adeta unutulan depremzedeler büyük bir derdin içinde… Deprem sonrasında yapılan yardımlar kesildi. Su ihtiyacı had safhada, hâlâ çadırlarda kalan insanlar var.

Başka şehirlerde akrabası ya da maddi durumu iyi olanlar ev tuttular ama imkânı olmayanların durumu içler acısı. Başka şehirlere taşınanlar ev kiralarının artmasından ve iş bulamamaktan şikâyetçi. Yardım sözü verenlerden bazıları sözlerini tutmazken, yardım yapanlardan bazıları da yardımlarını kesti.

Velhasıl on bir ili etkileyen deprem felaketinin yaraları tam sarılamadığı gibi depremzedeler de unutulmuş durumda.

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Sanki deprem olmamış gibi…

Bu sıkıntıların yanında pek duyulmayan bir konuya temas eden Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, yaşanan deprem felaketinden sonra birçok alanda olduğu gibi akademi alanında da büyük kayıplar verildiğini ifade ederken, “Yaşanan depremde Hatay’da 38 akademik personelin hayatını kaybetmesinin yanında; bir kısmı istifa, başka kurumlara nakil ve uzaktan çalışma dolayısıyla kentimizden ayrılmak durumunda kaldılar. Şehrimizin yıkılması, yaşam şartlarımızın zorlaşması nedeniyle öğrencilerin, velilerin ve öğretim görevlilerinin Hatay’ı önümüzdeki süreçte bir daha tercih etmeme gibi bir tereddüt yaşanmaması için ve kentimizdeki MKÜ ve İSTE üniversitelerimizin tekrar tercih sebebi olabilmesi adına yüzde 40 olan geliştirme ödeneğinin, bu katsayının, 2011 yılında Van depreminden sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesinde uygulandığı gibi, yüzde 500 katsayısı oranında iyileştirilmesi gerekmektedir.” diyerek önemli bir konuya temas ediyor.

Yine Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “Hatay’da kamu yönetiminde bazı işleyişleri sanki hiç deprem olmamış, hiç yıkım olmamış, hiç kayıp olmamış, hiç yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmamış gibi devam ettiriyor” sözleriyle iktidarı eleştirirken, belediyelere gönderilen yardımların arttırılmasını istiyor.

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Hatay’da 43 bin kişi çadırda

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay’da 41 bin 538 adet konteyner evde 120 binin üzerinde vatandaşımız yaşamını devam ettirirken, 43 bin vatandaşımız da çadır kentlerde hayatını devam ettirdiğini açıkladı. Sadece Hatay’da… Depremin üzerinden 5 ay geçmiş hâlâ çadırlarda kalanlar var.

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Depremzede bir annenin feryadı

Mecliste birçok milletvekili bu sorunları anlatırken, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kiracı bir depremzede annenin mesajını okudu. “Eşim vefat etti, 2 çocuğumla birlikte sokakta kaldım, şu anda çadırda kalıyoruz ancak buradan da bizi çıkaracaklar. Ben kadın başıma ne yapacağım? Peki, biz kiracılar ne olacağız ne yapacağız’ diyor. Ben de buradan, TBMM’den tüm kiracılar adına hükümete soruyorum: Kiracıların durumu ne olacak, kiracılara konteynerleri ne zaman vereceksiniz, kiracıların artan kira fiyatları nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri gidermek için gerekli yasal çalışmaları ne zaman yapacaksınız diyorum.”

Şu feryada cevap verecek ve gereğini yapacak iktidardır. Bu şikâyetler Meclis tutanaklarında kalmamalı.

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Sesimi duyan var mı?

Gerçekler ortada. Bölgede büyük sorunlar yaşanıyor ama ilk günlerdeki kadar duyulmuyor ya da depremzedeler seslerini duyuramıyor. Hava sıcaklığının 40 derecelere çıktığı deprem bölgesinde, şu günlerde çadırda yaşamın ne kadar zor olduğu, susuzluğun ne anlama geldiğini bilenler sesleri duyurmak gerekiyor.

Daha önce yaşanan depremde enkaz altında kalan ve “Sesimi duyan var mı?” diye haykıran bu insanlar şimdi de çadırlardan seslerini duyurma gayretindeler. Bu seslere acilen cevap verilmeli…