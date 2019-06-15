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15 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

“Dönüşler”e millet ne cevap verir?

Mehmet KARA
15 Haziran 2019, Cumartesi
İstanbul seçimleri yenilenirken cumhur ittifakının seçim stratejini değiştirmesi gözlerden kaçmıyor.

31 mart seçimlerinde “beka sorunu”ndan bahseden, Cumhur İttifakı ortakları, 23 Haziran’a gidilirken tam tersine ifadeler kullanılıyor.

Gerçi bunun yerine bu sefer de rakipler için “Rum”, “Pontuslu” deniliyor ama fazla dillendirilmiyor. Seçim öncesinde söyleyenlerin hain ilan edildiği “Kürdistan”, “pekeke” sözleri iktidar mensuplarıca dillendirilmeye başlanıyor.

Yani, seçim yenileniyor ama “söylemler” ya yumuşuyor ya da 180 derece değişiyor. Diğer yandan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart öncesi bir günde 8 ilçede miting yaparken bu seçimde meydanlara inmeyeceği söyleniyor.

İstanbul’a yerleştiğini söyleyen Cumhur İttifakının diğer ortağı sosyal medya dışında fazla görülmüyor. Nereden bakarsak bakalım, Cumhur İttifakının seçim stratejini değiştirdiğini görüyoruz. Ama bu değişim o kadar etkili olur mu, millet 2-3 ay önceki ifadeleri unutur mu? Bunu göreceğiz…

Buradan anlaşılıyor ki, 31 Mart öncesi yapılan bu söylemler hep hatalıydı. Bunun hatalı olduğunu söyleyenlere hakaretler edilmesi yanlıştı… Bakalım dönen döndüğüyle mi kalacak?

***

NASIL BİR İTTİFAKSA?

Cumhur İttifakı AKP ve MHP’den oluşuyor. 31 Mart sonrasında büyük ortak tarafından “Türkiye İttifakı”ndan bahsedilince ve küçük ortak buna tepki gösterince ittifakın çatlayacağı konuşulsa da İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yüzünden bu konu fazla tartışılamamıştı.

Ancak son kertede 31 Mart mahallî seçimleri öncesi “Kürdistan” diyenlere “defolun gidin” dinilerken bayramda Diyarbakır ziyaretinde Cumhur ittifakının adayının “Kürdistan”dan söz etmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlığı’na seçilen Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılması dikkat çekti.

Dikkat çeken önemli bir diğer husus ise, küçük ortağın, “Türkiye’de Kürdistan, Lazistan yoktur. Heveslenenlerin karşısında MHP duracaktır” demesi oldu. Öyle görünüyor ki İstanbul Seçiminin ardından çatlak büyüyecek. Belki de bu bir ortağın bir “seçim stratejisi…”

***

İNAT YÜZÜNDEN…

Cumhur İttifakının İBB adayı Yıldırım, ‘Niye bu kadar insanı tekrar sandığa getiriyoruz?’ diye sorarken cevabını kendisi vermiş, “Maalesef inat yüzünden…”

İnsanın kafası karışıyor. Seçimlerin yenilenmesi için YSK’ya başvuran kendileri değil miydi?

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