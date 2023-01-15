Duyda inanma: Basın daha “hür”müş!

10 Ocak Çalışanlar Gazeteciler Günü son yıllarda olduğu gibi yine gazetelerin hem ekonomik hem de iktidarın medyaya yönelik bakışı yüzünden buruk kutlandı.

Ekonomik nedenlerle kapanan gazeteler, kararan ekranlar, binlerce işsiz gazeteci…

Akreditasyon ayıbından tutun da, Basın İlân Kurumu’nun “bazı gazeteler”e uyguladığı ilân kesme cezası ya da sınırsız olarak ilân kesme cezası vermesine, RTÜK’ün “muhalif” diye târif edilen televizyonlara ağır cezalar vermesinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın (CİB) bazı gazetecilerin haksız ve hukuksuz basın kartını yenilememesine kadar gazeteciler birçok mesele ile karşı karşıya…

Basın kartı yenilenmeyen gazetecilerin sayısı binlerle ifade edilirken, 4 yıla yakından CİB’in sürekli basın kartları dahil gazetecilerin basın kartlarını yenilemiyor. Medyanın örgütlü olduğu onlarca dernek (birkaçı hariç) içinde üyelerinin de olduğu basın kartı yenilenmeyen gazetecilerle ilgili kuvvetli bir tepki göstermemeleri, bu hukuksuzluk karşısında sessiz kalmaları da ibretlik.

2018 Uluslararası Basın Enstitüsü Raporu’na göre, AKP iktidarının medyayı kontrol etme oranı yüzde 95 olduğunu açıklanmıştı, şimdi bu rakamın ne kadar olduğu dahi açıklanmıyor.

Yapılan araştırmalara göre, her 5 vatandaştan 3’ü ülkemizde basın hürriyetinin olmadığını ve her 5 vatandaştan 3’ünün medyadaki haberlere güvenmediği ortaya çıkmış olması utanılacak bir durumken, ülkeyi yönetenleri hiç mi rahatsız etmiyor! Türkiye haberlere güvenmede 157 ülke arasında ilk yüzde dahi değilken, “güvenmeme” açısından da 2. sırada. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 153. sırada.

Basın kartları 3 yıldır verilmiyor

0 yıl basın kartı taşıyanlara komisyon kararıyla verilen Sürekli Basın Kartları’nın dahi yıllardır yenilenmemesini hukukla izah etmek mümkün değil.

Basın kartlarının yenilenmemesi en başta haber alma hakkının engellenmesi anlamına geliyor. Demokrasilerde basın dördüncü kuvvet ama –maalesef- şu anda ilk onda dahi yer alamıyor. Demokrasinin vazgeçilmezleri arasında basın hürriyeti olması gerekirken, geldiğimiz noktada basın hürriyetinden söz etmek neredeyse imkânsız. Bu da en başta demokrasiye zarar veriyor. Basın hür olmadıkça tam demokrasiden ve hürriyetlerden bahsetmek söz konusu değil. Buna karşın ülkeyi yönetenlere sorsanız basın cumhuriyet tarihinin en hür(!) yönetimini yaşıyor.

Reformlar basın çeşitlenmesine vesile olmuş!

eçtiğimiz yıl iktidar bir “medya açılımı” yapmıştı. Yıllardır uygulanan, basına ayrımcılık olan akreditasyon uygulamasını kaldırmak(!) adına “Türkiye Yüzyılı” toplantısına “bazı muhalif” gazetecileri çağırmış, bunun adına da “açılım” denilmiş. “Muhalif” dedikleri bazı gazetecileri davet etmişler ama “misafir basın mensubu” diyerek ayrı bir yer ayırmıştı. Kafada ayrımcılık olunca ancak bu kadar yapabilmiş ama buna bile devam edemediler.

Özel izinle grup toplantısına giren partililerin Erdoğan’a şikâyetleri karşında cep telefonu ile görüntü alınması bile “yetkilileri” rahatsız etmesi bu bakışın bir yansıması oldu.

10 Ocak’ta Meclis genel kurulunda iktidar ve muhalefet mensubu bazı vekiller basının durumu hakkında yaptıkları konuşmalar aslında medyaya bakışı ortaya koydu.

Muhalefet milletvekilleri, başta saydığımız sorunları sıralarken, iktidar milletvekillerinin, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, son yirmi yıllık AK Parti iktidarlarında ülkemiz genelinde hayata geçen reformlar, Türk basınının zenginleşmesine, çeşitlenmesine, daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasına vesile olmuştur” türü açıklama yapması hayret içinde bıraktı.

Basın hürriyetinin en kâmil mânâda yaşandığı, gazetecilerin “hür olarak” görüşlerini ifade edebildiği 10 Ocak’lara kavuşmak temenniyle…