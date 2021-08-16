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16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Eğitim sistemi “sıfır” çekti!

Mehmet KARA
16 Ağustos 2021, Pazartesi
Ziya Selçuk’un Bakanlıktan “affı”nı istemesinin, ardından affının kabul edilmesiyle yerine yardımcısı Mahmut Özer yeni Millî Eğitim Bakanı oldu. Kendisine “hayırlı olsun” diyoruz.

AKP hükümetlerinde 7. Millî Eğitim Bakanı olarak göreve başlayan Sayın Özer’in çözmesi gereken büyük bir sorunlar yumağı var. Atanamayan, sözleşmeli, ücretli öğretmenler sorunlarından tutun da eğitim sistemindeki birçok mesele çözüm bekliyor.  

Kendi okulları da olan Sayın Selçuk büyük umutlarla göreve gelmişti. Pandemi süreci başta olmak üzere aşamadığı pek çok durum olmuş olmalı ki, affedilmesini istedi. (Yeni yönetim sisteminde istifa mekanizması olmadığından ancak bakanlıktan affedilmek istenilebiliyor.) Bakalım yeni bakan yeni sistem mi getirecek, yoksa Selçuk’un eğitim politikalarını devam mı ettirecek? Bekleyip göreceğiz… 

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PİŞMİŞ AŞA SU KATILIR MI? 

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçları 28 Temmuz’da açıklandı. ÖSYM tarafından önce 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyurulan tercih dönemi “müjde” şeklinde sunularak 20 Ağustos’a uzatıldı.  

Yaklaşık 1.5 yıl koronavirüs salgını sebebiyle okullarına, sokağa çıkma yasakları dolayısıyla da dershanelerine gidemeyen öğrenciler büyük stres altında sınavlara girmişlerdi. Şimdi de başka stresle tercihlerini yapmaya hazırlanırken ikinci bir müjde(!) daha geldi. Bu sefer de baraj düşürüldü!  

Eğitimcilerin ve öğrencilerin ortak kanaati sınavların her zamankinden çok daha zor olması ve geçen yıl yapıldığı gibi sürenin uzatılmasıydı. Zaten stres altında olan bu durum öğrencileri zaten üz-müştü. 

Bu durumu “hayatî” bir konu olarak değerlendiren iktidar çevreleri “çok doğru bir iş yapıldığı”nı söylüyor. Peki öyle mi? Elbette öyle değil. Bunu sınav olmadan önce düşünmek gerekmez miydi? Kalıcı bir çözüm bulmak lâzım değil mi? 

Önce “Bu çocuklar niye barajın altında kalıyorlar” diye düşünmek, eğitim sistemini doğrular üzerine inşa etmek yerine barajı düşürerek başarı sağlandığını zannetmek mi doğru olan? Düğmeyi yanlış yerden iliklerseniz diğer düğmelerde hep yanlış iliklenir.  

En başta düşünülmesi gereken “Bu çocukların niye eğitim öğretim seviyesi düştü?” sorusunun cevabını bulmaktır. Yoksa sınav olup, sonuçlar açıklandıktan sonra baraj puanlarının düşürülmesi hiçbir sorunu çözmez. Bu ancak kendimizi kandırmak olur. 

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VAHİM TABLONUN SORUMLUSU KİM? 

Eğitim sistemindeki vahim tablo sonuç raporları incelendiğinde ortaya çıkıyor. Sınavın ilk oturumuna giren adayların yüzde 32’si barajın altında kalırken 40 soruluk matematik testindeki doğru cevap ortalaması 5’te kaldı. 

Koronavirüs gölgesinde 2 milyon 416 bin 974 adayın katılımı ile gerçekleştirilen sınav 2020 yılına göre 2021 yılında 160 bin daha fazla öğrenci girmişti. 2020 yılında TYT oturumu için sayıları 1 milyon 745 bin olan barajı geçen öğrenciler 2021’de 1 milyon 627 bin olarak kayıtlara geçti. 

TYT oturumunda 1 milyona yakın öğrenci barajı geçemedi. 

Bu vahim tabloyu gizlemek bir bakıma zevahiri (yapıyor görünmek) kurtarmak adına önce tercih süresi uzatıldı ardından bir barajın düşürüleceği ile ilgili çalışmalar yapıldığı söylendi. 

Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) baraj puanı 150, Alan Yeterlilik Testinde (AYT) uygulanan baraj puanı ise 180 olarak uygulanıyordu. Devreye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tweetleri girdi. Bahçeli TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanı 160’a çekilmesi gerektiğini söyledi. Ertesi gün çalışma Erdoğan’a gönderildi. Sonuçta TYT baraj puanı 140’a, AYT puanı 170’e düşürüldü. Böylece, Bahçeli’nin bir söylediği yerine getirilirken bir söylediği yapılmamış oldu. 

Bu müjdelerle başarısızlığın üstünü örtmek için yapılmış görülse de üstü örtülemedi. Çünkü başarısızlık örtülecek gibi değil… Diğer yandan eğitim sendikalarının bu konuda bir açıklama yapmaması ise ibretlik… 

“Pişmiş aşa su katılmaz “diye bir atasözümüz var. Sınav bittikten sonra hükümetin Bahçeli’nin isteğiyle barajı indirmesi tam da bu atasözünü hatırlattı.  

Özetle, burada asıl sorulması gereken soru, sınava giren binlerce kişinin bu barajı neden geçemediği olmalıydı. Eğer bunun cevabı alınıp tedbir alınmazsa gelecek yıldan bu yıldan farklı olmayacak, hatta daha kötü olacaktır… 

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CAMDAN CEVAP VERMEK 

Türkçede “elektronik suflör” anlamına gelen prompteri genellikle haber spikerleri kullanıyorlar. Sistem şöyle işliyor. Karşınızda bir cam var bu camdan akan bir yazı var. Bunu kullanan kişi, konuşmacının hızına göre yazıları hareket ettiriyor. Konuşmacıya karşıdan bakanlar konuşmanın camdan yapıldığını pek fark edemiyor. 

Son yıllarda siyasetçiler de kullanmaya başladı. Prompteri en iyi kullanan siyasetçimiz hiç şüphe yok ki Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öyle güzel kullanır ki, çoğu kişi onun irticalen konuştuğu sanılıyor. Son yıllarda Devlet Bahçeli ve Meral Akşener de bazı konuşmalarını bu yöntemle yapıyor. Ama kabul etmek gerekir ki Erdoğan kadar güzel kullanan yok. Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal, Temel Karamollaoğlu gibi siyasetçilerde bu sistemi kullanmayan kişiler arasında… 

Prompteri kullanırken zor durumda kalındığı da oluyor elbette. Promteri idare eden kişi biraz geç kalsa ya da yazıları erken kaydırsa konuşmasını camdan okuyan kişi zor durumda kalabiliyor. Bu durumda gülünç hallere düşenler de oluyor. 

Son günlerde bazı televizyonların canlı yayınlarına katılıp gazetecilerin sorularını canlı yayında cevaplandıran Erdoğan’ın, cevapları da prompterden okuduğu ile ilgili bilgiler yayılsa da pek ihtimal verilmiyordu. Ancak katıldığı son canlı yayında dört gazeteci ülke gündemi ilgili sorular sorarken, canlı yayında görüntüye gazetecilerin arkasında yer alan prompter gelmesi bu ihtimali güçlendirdi. Bir de bir fısıltı ile sufle verilmesi meselesi de var tabiî… 

İnsanlar istediği gibi konuşur kimisi irticalen kimisi camdan… Bunu eleştirmek doğru değil, Ama burada dikkat çekilmesi gereken konu bunun böyle olduğunu saklamak… 

Gerçi programda Erdoğan’a soru soran gazetecilerden birisi hem prompter hem de sufle meselesini anlattı. Cevapların tamamının prompterden okunmadığını, orada bazı meselelerle ilgili bilgiler olduğunu söylerken, suflenin de kendisi tarafından verildiğini söyledi. 

Şimdi insanların merak ettiği prompter görüntüsünün canlı yayında görülmesinden sonra o te- levizyonların kameraman yönetmen ya da kanal yöneticilerin başına ne geldiği…

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