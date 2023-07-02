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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Eğitimin sorunlarından haberdar mıyız?

Mehmet KARA
02 Temmuz 2023, Pazar
Kurban Bayramını idrak ettik.

Bayram öncesi olduğu gibi gündem yine ekonomi olacak. Hayat pahalılığı vatandaşların birinci gündemi olunca adalet, ekonomi gibi alanlardaki meseleler ikinci plânda kalıyor. 

Ülkenin en önemli gündem maddelerinden birisi de eğitim… Öğretmen atamalarından sınav sistemlerine, müfredattan görevdeki eğitimcilerin sıkıntılarına kadar birçok sorun çözüm bekliyor. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamasına son verilmezken yüz binlerce öğretmen atama bekliyor. Vicdanları yaralayan atamalarda mülâkat sistemi eğitimcilerin en büyük sorunlardan birisi olmayı sürdürüyor.  

İlkokul çağlarına inen uyuşturucu, sigara ve alkol kullanımı konusu da eğitimin sorunları arasında. Okullarda manevî eğitime yeteri kadar önem verilmediği için, bu kötü alışkanlıklar gün geçtikçe daha da yaygınlaşıyor.

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Kitap okumada 113. sıradadayız

Çocukların ders kitabı dışında kitap okumaması, televizyon ve internetin yanlış kullanılması da büyük sorunlardan. Bunun için de başta anne-babalar olmak üzere eğitimcilere önemli görevler düşüyor. Çocukları okumaya sevk ederek birçok kötülüğün önüne geçmek mümkün. Bu yüzden yaz tatiline giren öğrencilere dinlenirken kitap okutmanın bir yolunu bulmak gerekiyor. 

Türkiye’de okuma alışkanlığı yok denecek kadar az. AB ülkelerinde yüzde 21 olan kitap okuma oranı, Türkiye’de sadece yüzde 0.01… Türk halkı günde 6 saat televizyon izliyor, 3 saat internete giriyor, fakat haftada ortalama 3 dakika kitap okumaya ayırıyor. 

Dünyanın en çok kitap okuyan ülkeler listesinde Türkiye, Libya, Tanzanya, Yemen, Afganistan, Pakistan, Gana, Togo ve Gine gibi ülkelerin bulunduğu klasmanda yani 173 ülke arasında 113. sırada yer alıyor. Bir yılda, ders kitapları hariç Amerika’da 72 bin, Almanya’da 65 bin, Brezilya’da 13 bin, Türkiye’de ise sadece 6.031 kitap yayımlanıyor.

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Elimizden telefon düşmüyor

Yapılan bir araştırmaya göre, çocukların yüzde 49’unun elinden gece yarısı telefon düşmemesi de şu anda yaşanılan en büyük problemlerden birisi.  

Find My Kids’in araştırmasına göre, Türkiye’deki çocuklar telefonlarında oyun oynamak ve sosyal medya uygulamalarını kullanmak için gece yarısını bekliyor. Çocukların yüzde 49’u 23:00 – 04:00 saatleri arasında mobil oyun oynarken, yüzde 60’ı da aynı saatlerde sosyal medya uygulamalarını kullanıyor. Araştırmaya göre çocuklar sosyal medya uygulamaları ve mobil oyunlarda günde ortalama 4,5 saat vakit geçiriyor.  

Türkiye’de çocukların cep telefonlarında en çok kullandıkları uygulama kategorisi sosyal medya olurken, onu mobil oyunlar izlediği ortaya çıkan araştırmaya göre, ilk onda yer alan dört sosyal medya uygulamasından her birinde günde ortalama 66 dakika geçiren çocukların mobil oyuna ayırdığı süre de oyun başına ortalama 65 dakikayı buluyor.  

DESAM Başkanı Gürkan Avcı’nın sorunu şöyle özetliyor: “Gençlerimiz ders kitabından başka kitap okumuyor, hatta ders kitabı bile okumuyor. Cep telefonuyla ilgilenmeyi, bilgisayarda sörf yapmayı ve televizyon seyretmeyi, birkaç şarkıcının özel hayatını o kadar önemsiyor ki, değil kitap okumayı, cep telefonundan önemli makale ve haberleri de okumuyor, bilgisayarından bilimsel gelişmeleri takip etmiyor, ciddi televizyon programlarını bile izlemiyor…”

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İnterneti kapat kitap oku

Çocuklarımıza küçük yaşlarda kitap okuma alışkanlığının kazandırılması gerekiyor. O zaman yapılması gereken, “Televizyonu, interneti kapat, kitap oku” kampanyaları başlatmak… Hem de hemen…  

Gelişmiş ülkeler çocuklar ve toplum için zararlı bazı sosyal paylaşımlar sitelerini yasaklarken bizim gündemimizde dahi olmaması da düşündürücü.

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