Elektriğe de indirim gelecek mi?

Ankara’da suya zam konusu gündemin ilk sırasında.

Son yapılan mahalli seçimlerde İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok büyükşehirde seçimleri kaybedip büyük hüsrana uğrayan iktidar, aradan üç sene geçmesine rağmen sonuçları hâlâ hazmedebilmiş değil. İktidar, nelediyeleri çalışamaz, icraat yapamaz hale getirmek için, ellerinden geleni ardına koymuyor.

Yapılan seçimlerde muhalefetin adayları seçimi kazandı ama belediye meclislerinde iktidarın üstünlüğü var. Ankara’da da durum böyle. Belediye başkanları icraat yapmak için aldıkları kararları belediye meclislerinden geçiremeyince işler ya yarım kalıyor ya başlanamıyor. Bunda zararı da bizim gibi Ankara’da yaşayanlar görüyor.

Dört günde 4 kere zam yapılan motorinden tutun da elektriğe, doğalgaza büyük zamlar yapıldı, yapılıyor.

ABB, maliyetlerin artması nedeniyle suya yaptığı zam teklifi, Belediye Meclisi’nde, iktidara mensup üyeler tarafından “su ücretlerine yüzde 50 indirim” şeklinde önerge ile değiştirildi. Başkan Mansur Yavaş bu teklifi veto etti ama iktidara mensup üyeler tarafından yeniden kabul edildi.

ABB’den yapılan açıklamada yıllık 300 milyon metreküp su sağlanan Ankara’da ücretin 6 TL olması ile elde edilecek olan 1.8 milyar TL’lik gelirin, ASKİ’nin 2.3 milyar TL olması beklenen yıllık elektrik giderini dahi karşılamayacağı ifade edildi. Elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi halinde suya zam yapılmayacağı söyleniyor ama bırakın fiyat indirimini muhtemeldir ki, yeni zamlar kapıda.

Her gün iğneden ipliğe gelen zamlar milleti geçim derdine sokmuşken, indirim haberi aslında sevinilecek bir durum ama Ankara’daki projelerin yarım kalacağı düşünüldüğünde milletin zararına olacağını görmek gerekiyor.

Bu arada da Türkiye genelinde benzin, mazot ve doğalgaz fiyatlarının da yüzde 50 indirilmesi için Meclis’e kanun teklifi verildi. Bakalım iktidar belediyede yaptığı gibi, bu teklifi kabul edecek mi?!

ABB, indirim kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için mahkemeye başvurdu. Mahkeme ne karar bilemeyiz ama bu durum, Belediye Başkanına rağmen Belediye Meclisi tarafından indirilen su fiyatları; önümüzdeki seçimde TBMM’de sayısal üstünlüğü olmayan bir ittifakın Cumhurbaşkanının yasama ve yürütme arasında yaşanabilecek sorunları da gösterdi.

Tıpkı şimdi Meclis’te yaşanan durum gibi. AKP ve MHP’nin milletvekili sayısı fazla ama mesela anayasayı değiştirecek sayıya ulaşamıyor. Türk tipi partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği sıkıntılardan birisi de bu…

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“KUVVETLER AYRILIĞI” AYRI MI?

Partili Cumhurbaşkanlığı’nın getirdiği yeniliklerden(!) birisi de Cumhurbaşkanının yargı üzerindeki “etkisi” oldu.

Sayıştay’a 29 Haziran’da üye seçilen İçişleri eski Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, neredeyse hiç aktif görev yapmadan TBMM tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Yarın da, Anayasa Mahkemesi’nde “and içme töreni” yapılıp, göreve başlayacak.

Daha önce de eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan için bu yöntem izlenmiş ve Fidan önce Yargıtay’a üye seçilmiş, burada hiç aktif görev yapmadan Erdoğan tarafından AYM üyeliğine seçilmişti.

Muhterem İnce’nin seçilmesi, Anayasa Mahkemesi’ndeki dengeleri değiştirdi.

15 üyeli Anayasa Mahkemesi’nin 7 üyesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 üyesini 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 3 üyesini ise TBMM seçti.

Yeni sisteme göre cumhurbaşkanının aynı zamanda bir partinin genel başkanı olması göz önüne alınırsa bunun ne anlama geldiği açıkça anlaşılır.

Yeni sistemde, yasama, yürütme ve yargı erkleri ayrı olması gerekirken iç içe girdi. Görünürde var ama gerçekte yok.

İşte tam da bu yüzden 6’lı Masa’nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifi önemli…