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21 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Elinizi vicdanınıza koyun

Mehmet KARA
21 Ağustos 2022, Pazar
21. Kuruluş yıldönümünü kutlayan AKP, bu 21 yılın 20 yılında iktidarda idi. 2002 yılında yapılan seçimlerde oyların yüzde 34’le Meclis’teki sandalyelerin yüzde 66’sını alan AKP, 7 Haziran 2015 seçiminde Meclis çoğunluğunu kaybetti ancak Kasım’da yapılan seçimlerden yine birinci parti olarak çıktı.

Kuruluş yıldönümünde Genel Başkan Erdoğan’ın, “Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki, bugünün Türkiye’si 21 yıl öncesine göre daha demokratik, daha özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye’dir” sözü dikkat çekiciydi. 

Peki, durum öyle mi? Ülkede korku iklimi sürdüğü sürece özgür bir Türkiye’den bahsetmek mümkün mü? Basın hürriyetinden düşünce hürriyetine kadar pek çok alanda gerilemenin olduğu ortada. 

2021 yılı Dünya Özgürlük Raporuna göre, 210 ülke arasında Türkiye 32 puanla “özgür olmayan ülkeler” kategorisinde yer aldı. Listenin başında 100 puanla Norveç, Finlandiya ve İsveç yer alıyor. Peru, Gana, Yunanistan ve Uruguay gibi ülkeler “özgür ülkeler” arasında. “Kısmen özgür ülkeler” arasında Senegal, Papua Yeni Gine, Ermenistan, Mozambik ve Tanzanya bulunuyor. “Özgür olmayan ülkeler” arasında 34 puanla Uganda ve Gine, 33 puanla Ürdün ve Haiti yer alırken bu ülkeleri 32 puanla Türkiye, Cezayir ve Mali takip ediyor. 

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün hazırladığı 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre de Türkiye, bir önceki yıla göre dört sıra yükselerek 180 ülke içerisinde 149’uncu sırada yer aldı. 

Türkiye’nin internet özgürlüğü kategorisindeki durumu 100 üzerinden 35 puanla yine ‘özgür değil’ olarak nitelendi. 

Başka araştırma saymaya gerek var mı? Türk tipi partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle de demokratik ülke olmada geri gittiğini söylemeye bile gerek yok. 

Demek ki, Türkiye ne demokratikleşme ne de hürriyetler konusunda daha iyi bir seviyede değil. Araştırmalar da bunu gösteriyor.

***

Sosyal medyanın tuzakları

Sosyal medya iyi kullanıldığında faydalı ancak dikkat etmezseniz tam bir çukur. Bazen trollerin tuzağına düşüp sıkıntı yaşayabilirsiniz. Her paylaşılanı doğru sanarak paylaşmak çoğu zaman insanı zor durumda bırakabiliyor. 

Karadeniz’de doğalgaz ve son olarak Erdoğan’ın Adana’da petrol rezervi bulunduğuna dair açıklamalar yaptığı günlerde, bir gazetecinin “Adıyaman’da iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı” şakasını gerçek sanıp canlı yayında anlatan ABB eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum… Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş” derken, sunucunun, “Fake falan olmasın başkanım?” sorusu üzerine, “Hayır fake değil. Resmî şey. Arka arkaya bulunuyor” derken sevincini dile getirmişti. Oysa, eski Başkanın söylediği jelibon çocukların yediği şekerdi. Bu sosyal medyada günlerce konuşuldu hâlâ da esprilere konu oluyor. 

Aynı Gökçek bu sefer de, Beşiktaş’ın eski golcüsü Aboubakar’a yapılmış bir fotomontaja, Somali’den gelip Türk vatandaşı olan, ülkemiz ve senin inancımız için savaşan Abu Bakeroğlu olduğunu iddia etti. Gökçek’in, twitterde “Abu Bakeroğlu PKK’nın yaptığı karakol baskınında şehit oldu. Mekânın cennet, komşun Resulullah olsun inşaallah. Yabancı düşmanlığı yapan hainlere de ibret olsun” yazdı. Kısa süre sonra da paylaşımı kaldıran Gökçek “danışmanımın yaptığı hatadan dolayı özür diliyorum” demek zorunda kaldı. Ama 4 milyondan fazla takipçisi olan Gökçek çok zor durumda kaldı.  

Aman siz siz olun dikkat edin yoksa böyle zor durumda kalabilirsiniz. 

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