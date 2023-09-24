Temmuz ayında memura 8 bin lira seyyanen zam yapan hükümet emeklileri unutmuştu.

İcat ettikleri “kök ücret”le 7.500 lira maaş alan emekliye yüzde 25 zam yaptıktan sonra eline yine 7.500 lira geçen emekliler seslerini medyada yer alınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı(!) ile yeni bir çalışma başlatılmıştı! Her şey ortada değil mi? Milyonlarca emekli 7.500 ile geçinmek zorundayken talimata gerek var mı?

Erdoğan, emekliye yapılan zamdan(!) sanki haberi yokmuş gibi, “Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil” demişti. Elbette olacak şey değil? Kabinenin başı olarak emeklinin unutulmasından Erdoğan’ın bilgisi yoksa vah emeklilerin haline… Haberi varsa neden böyle söyledi, anlamak mümkün değil.

Yandaş medyada her gün “emeklilere müjde” haberleri yer alıyor. Amaç emeklilerin kızgınlığını biraz hafifletmek. Oysa gerçekler ortada. Dediklerine bakılırsa sanki 1 Ekim’de Meclis açılır açılmaz zam yapılacak! Oysa zam 2024’te yapılacak. Yani, hayal satıyorlar!

Daha üç aydan fazla bir zaman varken “emekliler ne yapsın?” sorusunun cevabını verebilen yok… Emekli memurlar kanunen sendika kuramıyorlar. Ancak memur konfederasyonlarında “resmî olmayan sendika” şeklinde seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Böyle olunca da zam pazarlığında masada temsil edilemiyorlar.

Hele hele 2023 yılsonu enflasyon hedefi yüzde 65’e çıkarılırken, şimdi emekliye zammın yüzde 50’yi bulabileceğini söylemenin hiç tutar tarafı da yok.

Akredite medyanın Ankara temsilcileriyle buluşmasında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, AKP hükümetleri olarak emekliyi, işçiyi, memuru enflasyona ezdirmediklerini söylemiş! Ancak nasıl ezdirmemek, bir bunu söylememiş! “Emeklilerimiz bizim için çok önemlidir. Zira yıllarca ülkemizin üretimine, çalışma hayatına katkı sağlamışlardır. Bu bakımdan emeklilerimiz için düzenlemeler yapmak hükümetimizin temel politikalarından biridir” demiş. Temmuz’dan bu yana 3 ay geçti ve 3 ay sonra yapılacak zamdan bahsedilmesine ne demeli…

“Erdoğan söz verdiyse yapar” diyen akredite gazetecilere sormak lazım. Biraz geç kalınmadı mı?

Gazeteci arkadaşlar Erdoğan’ın, “Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil” sözlerini bakana sormadıkları anlaşılıyor. Sorsalardı cevap alabilirler miydi, orası da muamma.

Cevap alsalardı belki emeklilerin büyük bir kesimine zam yapılmış gibi yapılıp ama yapılmayan zamdan kimin sorumlu olduğunu emekliler de öğrenmiş olurdu.

Özetle, yıllarca prim ödeyip emekli olanlar sahipsiz kaldı.

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EYT’LİLER NE OLACAK?

Bir de emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumu var. Muhalefetin gündeme getirmesi ile EYT kanunu çıkarıldı ama hâlâ maaşı bağlanmamış EYT’li emekliler var. Defalarca söz verilmesine rağmen maaşları bağlanmadı. Bakan Işıkhan, yılsonuna kadar paraların hesaplara yatırılacağını söylüyor ama bu sözlerin önceden de verildiği unutulmuyor.

Borçlanarak primi gün sayısı tamamlayanlar aylardır bankalara kredi ödüyorlar. Bir taraftan da emekli olacağız diye işlerinden ayrılanların oldu. Peki, bu insanların durumu ne olacak?

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MUSK ERDOĞAN’LA GÖRÜŞÜNCE…

BM Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, X’in (twitter) sahibi Elon Musk’u kabul edip iki kitap hediye ederek Türkiye’ye davet etmiş.

Görüşmeden sonra Musk’ın X’ten (twitter) cüzi miktarda para alınacağını açıklaması, “Erdoğan’dan ne çok etkilenmiş” sözünü söyletti. Ek MTV ve önümüzdeki yıl yeni vergiler geleceğini düşününce Musk’un Erdoğan’ı görünce aklına para gelmesine şaşırmamak lâzım.