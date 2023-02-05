"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 53

En büyük kazanım, istişârenin hâkim olması

Mehmet KARA
05 Şubat 2023, Pazar
28 Şubat 2022 tarihinde ilk toplantısını yapan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu 6’lı Masa son toplantısında Millet İttifakı adını aldı.

Bu tarihte 48 sayfalık güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasıyla yola çıkan ittifak, 151 sayfalık “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi”ni hazırlandı.  

İttifak en son olarak da, üzerinde aylardır çalıştığı ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni kamuoyuna deklare etti. Yargıdan sağlığa, eğitimden ulaşıma, çevre politikalarından kültür sanata kadar birçok başlıkta vaatler ve projeler içeren mutabakat metni 240 sayfadan oluşuyor.  

Hukuk, adalet yargı, kamu yönetimi, yolsuzluk­la mücadele, şeffaflık ve denetim, ekonomi, finans ve istihdam, bilim, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm, sektörel politikalar, eğitim ve öğretim, sosyal politika­lar ve dış politika, savunma, güvenlik ve göç olmak üzere 9 ana başlık altında düzenlenen 75 alt başlık­ta 2300’den fazla hedef, politika ve projeler ortaya konuluyor. 

“Ortak Politikalar Mutabakat Metni” altı siyasi partinin destekleyeceği Ortak Cumhur­başkanı adayının Seçim Beyannamesinin ve seçimlerden sonra uygulanacak hükümet progra­mının ana omurgasını oluşturacak.  Metin, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş için önemli bir dönüm noktası ve yol haritası olacak. 

Titiz bir çalışmanın ürünü olan ve ilk açıklandığı günden itibaren tartışılan metne, iktidar kanadından ciddi bir eleştiri getirilemezken metnin kamuoyu tarafından değerli ve kıymetli bulunduğu görülüyor. 

Altı farklı partinin her kademesinden yüzlerce temsilcinin büyük bir salonda bir araya gelerek istişare ile ortaya çıkardıkları ve adaleti, şeffaflığı ve hukuku sağlamayı hedefledikleri bir metni kabul etmeleri çok değerli. 

*** 

Salondaki atmosfer

illet İttifakı’nın on birinci toplantısının ardından yapılan toplantı 3 bin 500 kişilik ATO Congresium Kongre Salonu hınca hınç doluydu. Basının büyük ilgisi vardı. Toplantıyı takip eden ve iktidarı destekleyen medya kuruluşlarının 2300 vaad arasından bulabildikleri birkaç madde ile bu titiz çalışma sonucunda oluşan metne gölge düşürmeye çalışmaları ise gülünç kaçtı. 

Metnin özeti altı partinin genel başkan yardımcıları tarafından sunuldu. Aralarda gösterilen kısa videolar da salona ayrı bir coşku getirdi. Toplantıda en çok alkış alan bölümler, cumhurbaşkanlığının Çankaya Köşkü’ne taşınması, Cumhurbaşkanlığın uçaklarının satılıp yerine orman yangını söndürme uçağı alınacağı ve Saray’ın milletin kullanımına açılacak olmasıydı. Memur alımlarında mülakatın kaldırılacak olması da en çok ilgi gören bölümlerdendi.  

Her parti için beşy üz kontenjan ayrılmıştı. Toplantıda dikkatimizi çeken bir başka görüntü de altı partinin davet ettiği misafirlerin kaynaşması oldu.  

Parti fark etmeksizin insanların gözlerinde beliren ‘umut ışığı’ birbirleriyle yaptıkları sohbetlerde yüzlerinden okunuyordu. Bu da tabanda partililerin ve seçmenlerin adeta tek parti gibi hareket edeceğinin bir göstergesi oldu. 

*** 

Siyasetin büyük kazanımı

azırlanan üç metinde yer alan ve büyük bir çalışmanın ürünü olan metinler elbette ülkenin geleceği için çok önemli, en az bunlar kadar önemli olan başka bir şey de Türkiye’de uzun zamandır unutulan, müzakere, istişâre ve uzlaşı kültürünün canlandırılması oldu. 

Farklı fikirlerde de olsa milletin hayrına olacak konularda uzlaşılması siyasetin en büyük kazanımlarından. 

Millet İttifakı’nın programı hazır ve şimdi sıra o düşenin başına geçecek kaptanın açıklanmasında. O kaptan da hazırlanan bu metinlere sadık kalarak, altı siyasi parti ile istişare halinde ülkeyi yeni sisteme taşıyacak adımları atacak. 

Okunma Sayısı: 60
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Emekli maaşında alt sınır asgari ücretin altında olmasın

    'Böyle giderse hayvancılık biter'

    İsrail’in Filistin ihlalleri çizmeyi aştı

    Çiğ süt üreten de tüketen de dertli

    “Dünyada gıdaya erişim zorlaşırken, üçte biri israf ediliyor”

    İlaçlara ulaşım zorlaştı - Vatandaş birçok ilaç grubunda sorun yaşıyor

    İstanbul'da kar bekleniyor

    Düşen, alım gücümüz

    81 il valiliğine 2. yarıyıl tedbirlerine ilişkin genelge gönderildi

    Esir değişimiyle 116 Ukraynalı, 63 Rus askeri serbest bırakıldı

    Tatilinden dönenlere "kış lastiği" hatırlatması: "Karlı yollarda ani hareketlerden kaçınılmalı"

    BM, ABD - Çin geriliminden endişeli

    'Latin Amerika üzerinde başka bir Çin casus balonu uçuyor'

    Şili'de ölü sayısı 13'e yükseldi

    Haftanın maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşacak

    Genç Yorum bu ay edebiyat konusunu ele aldı: Edebiyat hayatımıza nasıl dokunabilir?

    Otomotiv sektörü incelenecek

    Çorum - Laçin'de 4 büyüklüğünde deprem
    📷

    85 ülkede Kur’an-ı Kerim hediye edildi

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    NATO savaşlarında Kur’an’ı alet etmek
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yolsuzlukların hesabı sorulacak
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyeti demokrasi ile payidar etmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Her konuda israf!
    Mehmet KARA

    En büyük kazanım, istişârenin hâkim olması
    Adnan NACİR

    Poli(klini)tika
    Rifat OKYAY

    Bilakis ne olursun?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.