En çok da cumhur ittifakı sevindi!

TBMM Genel Kurulu’nda 2021 Merkezi Hükümet Bütçe teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’lilerin, “Aday ol, aday olabilecek misin?” diye lâf atmasına, “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?” demesi cumhur ittifakını memnun etti. Memnuniyetlerini de “müjde” olarak dile getirdiler.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Çok müjdeli bir konuşma oldu” derken, Genel Kurul’da partisi adına konuşan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Eğer Sayın Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde aday olur ya da CHP’den bir arkadaş aday olursa dostlarıyla birlikte de iktidar olursa ağzımızı açıp bir şey söylersek namerdiz” diye değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ise, “Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözü cumhur ittifakında büyük yankı bulurken, “Bu benim tek başıma karar verebileceğim bir konu değil. Millet İttifakı var. Aday olup olmamaya birlikte karar veririz” sözünden sonra cumhur ittifakının sevinçleri kursaklarında kalmışa benziyor!

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Ya birisi kalkar da “zumhur ittifakı” derse…

Geçtiğimiz seçimlerde iki ittifak seçimlere katılmıştı. Birisi Cumhur diğeri Millet İttifakı idi.

Seçimlerden bu yana hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, millet ittifakı yerine hep “zillet ittifakı” demeyi tercih ettiler, etmeye de devam ediyorlar. Erdoğan seçim öncesi bu ittifakı ağır söz ve yakıştırmalarla da eleştirmişti.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun adaylıkla ilgili sözlerini değerlendirirken, “Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı” diye bu “yakıştırmayı” devam ettiriyor.

Oysa bu ittifaka oy veren milyonlarca insan var. Bu “yakıştırma” en başta bu insanlara karşı bir ayrıştırma ve kutuplaştırma olmuyor mu? Şimdi birisi kalkıp cumhur ittifakına “zumhur ittifakı” dese yakışık alır mı? Elbette almaz.

İYİ partiye İP dedikten sonra Cumhur ittifakına dâvet ederken adı birden “İYİ Parti” oluvermişti! Akşener tarafından teklif kabul edilmeyince tekrar İP oluverdi! Bu dönüş o dönemde kamuoyunda nasıl olumlu karşılandı ise bu “zillet ittifakı” sözü bir daha kullanılmasa iyi bir adım olmaz mı?

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Perinçek’e neden cevap verilmiyor?!

Cumhur ittifakını AKP, MHP VE BBP oluşturuyor. Millet ittifakının içinde de CHP, İYİ Parti, DP, SP var. DEVA ve Gelecek Partisi ise cumhur ittifakının karşısında, ama şimdilik bir ittifak içinde yer almıyor. Seçimlere kadar üçüncü bir ittifak mı çıkar, yoksa bu ittifaklar yeniden mi şekillenir onu bekleyip göreceğiz.

Bu aşamada milletin dikkatini çeken bir durum var. O da Perinçek’in Genel Başkanı olduğu Vatan Partisi’nin cumhur ittifakını desteklemesi, adeta toz kondurmaması oluyor. En son olarak da “Tayyip Erdoğan’ı desteklemiyoruz, Tayyip Erdoğan bizi destekliyor. Dolayısıyla Vatan Partisi’yle AK Parti aynı gemide, aynı cephede, Türkiye ittifakı içinde, Türkiye cephesinde. Orda MHP de var. Aynı zamanda o gemide bir kaptanlık sorunu da olabilir. Şu anda o geminin kaptanı AK Parti. Tabiî Vatan Partisi de o geminin rotasını çizen konumunda şu an” dedi.

Perinçek’in ilk günden itibaren cumhur ittifakı ve hükümet ile ilgili sözlerine cevap verilmediği gibi bu sözüne de ne AKP’den ne de MHP’den her zaman ki gibi cevap verilmedi.

Cumhur ittifakını oluşturan partiler HDP’nin “millet ittifakının gizli ortağı” olduğunu söylüyor ya insanın aklına “VP’de Cumhur ittifakının gizli ortağı mı?” diye bir soru geliyor. Cumhur ittifakından hiçbir açıklama gelmeyince de bunun doğruluğu ortaya çıkıyor.

Gerçi HDP hiçbir zaman Millet ittifakının ortağı olduğunu söylemezken, Perinçek, Cumhur ittifakının ortağı olduğunu hep söyleyegeldi…

Buraya DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın “Çete liderine methiyeler düzen iktidarın küçük ortağı ve 28 Şubat’ın destekçisi, küçüğün küçüğü ortak şu anda yönetime yön veriyor. Onlara oy verenler, destek verenler bugün acaba ne hissediyor?” sorusunu da not düşelim…

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Biden’i yerden yere vuranlar dönün bakalım!

Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda bırakılan Bülent Arınç, Biden’in kazanmasını istediğini açıkladığında “trol” diye tarif edilen kesim Arınç’ı yerden yere vurmuştu.

Bu kesim o kadar ileri gitmişti ki, Biden’in “Türkiye’deki muhalefetle birlikte Erdoğan’ı devirmek”le suçlamışlardı.

Erdoğan Azerbaycan’a giderken, “Biden ile yabancı bir isim değilim. Biden ile Obama döneminde gayet iyi tanışan birisiyim. Evime kadar gelmiş olan birisidir. Rahatsızlığımda beni evimde ziyaret etmiştir. Ömer Çelik Bey de o ziyarette vardı” demesi karşısında, bu kesim adeta ters köşe olmuşa benziyor.

Son açıklamadan sonra Biden’i yerden yere vuran trollar tuş olmuş mudur? Hep yaptıkları gibi olmuşlardır, ama çaktırmazlar. Dönüşleri hızlı olduğu için şimdi hepsi Biden’ci oluverirler. Bakarsınız, “Hepimiz Biden’iz” diyen dahi çıkar!

Dön dön nereye kadar. Bu insanların başları da mı dönmüyor? Anlamak mümkün değil…