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22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Enflasyon bir numaralı halk düşmanıdır

Mehmet KARA
22 Ağustos 2022, Pazartesi
Hükümet bu yıl için enflasyonun düşürülmesi konusunda ümitsiz.

Hayat pahalığı ve resmî rakamlara göre enflasyonun yüzde 80’lere dayanması karşısında günlük çözümler üreten hükümet tıpkı geçen seçim öncesi olduğu gibi, Tarım Kredi Kooperatiflerinde bazı ürünlerde indirim yoluna gitti ama bunun çözüm olmayacağını onlar da biliyor. Çünkü geçen seçim öncesi bu tecrübe edildi ama tutmamıştı. Yani talimatla indirim olmuyor. 

Üreticiye destek verilmediği, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar yüzde 400’leri bulan fark kapatılmadığı sürece ara formüllerin çözüm olmayacağı görülmediği sürece ne enflasyon düşer ne hayat pahalılığı biter. 

Gerçek enflasyonun yüzde 150-160 olduğu bir dönemde merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 1991 yılında yaptığı bir konuşma sosyal medyada en fazla paylaşılan konuşma oldu. Demirel bundan 31 yıl önce şöyle diyor: “Türkiye’nin birinci sorunudur enflasyon. Halkın birinci sorunu geçim sıkıntısıdır. Esasen enflasyon devletleri yıkan bir olaydır. Milletleri içinden bozan bir olaydır. Enflasyon sadece pahalılık olayı da değildir. Ahlakı bozar. Borcu olan borcunu ödeyemez, alacağı olan alacağını alamaz. Hırsızlıktan, soygundan fuhuşa kadar hemen hemen büyün yolları açar. Toplumun içini bozan bir olaydır. Onun için batılılar, enflasyona ‘bir numaraları halk düşmanı, tek kollu canavar’ derler. Batı enflasyondan fevkalade çekinir…” 

Tam da bugünleri anlatması açısından önemli bir konuşma. 

Bu konuşmayı önemli yapan bir husus da, yıllardır görmediğimiz ve görmeyi arzu ettiğimiz bir manzara. Demirel’in bunları söylediği mekân TRT’de bir canlı yayın. Masanın etrafında Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Necmettin Erbakan, Mesut Yılmaz var. Yani, siyasî rakipleri… Demirel anlatıyor diğer liderler sessizce, saygıyla ve dikkatli dinliyor, hakaret yok. Sırası gelen lider görüşlerini açıklıyor. O zamanki hükümet ortakları bu eleştirilere cevap veriyor. 

Ne demişti Demirel, “enflasyon ahlakı bozar.” Enflasyona “enflasyon görünümündeki bozulma” olarak nitelendiren yetkililer bu bozulmayı önlemek için günlük değil, kalıcı çözümler üretmeli…  

***

“Niye manşetlerde yok” denileceğine…  

Hayat pahalılığı en fazla etkileyen şey akaryakıt fiyatlarıdır. Akaryakıta gelen zam iğneden ipliğe bütün alanlara zam olarak yansır.  

Maliye Bakanı Nurettin Nebati 30 lirayı geçen benzinin 20-21 liraya inmesini manşetlere taşıyamayan basına sitem etmiş, “Benzinin 22 liraya düşmesi neden manşetlerde yok. Hakkı teslim edin” demiş. 

Sayın Bakan, benzinin geçen yıl 5-6 lira olduğunu unutmuş olmalı. 30 liradan 21 liraya düşen benzin fiyatına sevinmek mi, yoksa geçen sene 6 lira olan benzinin şimdi 21 lira olduğuna üzülmek mi lazım?  

20-21 lira olan benzin 7 liraya inerse basın hakkı teslim etmezse o zaman bunları söylemeye hakkınız olur. 

***

“U dönüşü ibretlik

Hükümetin dış politikası zikzaklarla dolu. “Ben burada olduğum sürece asla görüşmem” dedikleriyle bir müddet sonra diyalog içine giriliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan en son olarak da İsrail’le bu durum yaşandı. Şimdi Suriye ile de böyle bir durum yaşanıyor.  

11 yıldır süren Suriye iç savaşının hem ülkeyi hem de bölgeyi ne hale getirdiği ortada. “Kardeşim Esad’tan “Katil Esed’e” giden 11 yıllık süreç herkesin malumu.  

Geç de olsa yapılan adımı desteklemek lâzım. İnsanı hayreti düşüren ise birkaç hafta önce Suriye konusunda “silah değil, diyalog, Esad’la görüşülmeli” diyenlere ağza alınmayacak eleştiriler yapan medya mensuplarının bir gecede “U dönüşü” yapmaları. Gerçekten de ibretlik.  

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