“Enflasyona ezdirmeyeceğiz” müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs’ta detaylarını açıklayacağını söylediği emekli maaşına yapılacak olan zamma ilişkin bir aya yakın bir zaman geçti ama daha bu konuda bir “açıklama” gelmedi.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yapıldı. Emekliler buradan bir “müjde” beklediler ama oradan da bir şey çıkmadı.

3600 bekleyenlerle EYT’liler zaten bir şey beklemiyorlardı da, yaşanılan hayat pahalılığında yılbaşında yapılan zamlar ilk iki üç ayda erimişken, emekliler, asgari ücretli, memurlar, işsizler enflasyonu düşürecek tedbirler bekledi. Onlarla ilgili de bir şey çıkmadı. Hep söylenen “çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözleri tekrarlandı. Halbuki, çalışanlar enflasyona ezileceği kadar ezdirildi, daha bunun altında ne kadar ezilebilir ki?

Toplantıdan çıka çıka “Milli Uzay Programı” çıktı. Milli Uzay Programı çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi süreci “resmen” başladı. İlk günlerde 31 kişi müracaat etti. Vatana millete hayırlı olsun ama normal bir ekonomik durum olsa belki insanlar buna sevinirlerdi ama millette sevinecek hal mi kaldı ki!

Uzay demişken, akıllara nereden geldi bilmiyoruz Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak’ın, “Geçenlerde seçmen vatandaşlarımızla konuşurken, biri dedi ki, ‘Ak Parti’ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım. Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay’a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız’. Yani Ak Parti çıtayı öyle bir noktaya koydu ki, icraat ve hayata geçirme noktasında böyle bir teveccühe mazhar olmuş” sözü geldi.

***

ÇALIŞMA BAKANI DA “YAŞ”A TAKILDI

Bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilme süreci başlatıldı. Bu çerçeve de www.uzaya.gov.tr’ye müracaatlarda başladı. Müracaatlar sonunda iki kişi seçilecek, bu kişilerden birisi istasyona gönderilecekmiş.

Erdoğan’ın açıklamasına göre 45 yaşından genç her Türk vatandaşı başvurabilecek. Erdoğan bunu açıklarken konuşma metninden çıkarak, Çalışma Bakanı’na dönerek, “Vedat hoca senin durum uymuyor” demesi gülüşmelere neden oldu. Sayın Bilgin 68 yaşında. Neden Bilgin’e bunu söylediği de merak edildi. Çünkü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 70 yaşında. Bu sözler üzerine Çalışma Bakanı Bilgin kafasına öne eğip tebessüm ederken, içinden ne geçti bilemeyiz ama emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), “Çalışma Bakanı da ‘yaşa’ takıldı” diye sosyal medyayı salladığına şahit olduk.

Bu projeyi yürüten isim olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yaşa takılanlardan ama o bir sene ile kaçırıyor. Varank sosyal medya hesabından “Boydan elenmeye alıştım da yaştan elenmek biraz üzdü” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Gerçi yaşı tutsa da “kapalı ortamlarda bulunamama yani klostrofobi”si olduğu için gidemeyecekti.

Varank bunları söylerken, Bilgin, bu durumda emeklilikte yaşa takılanların halini anladı mı, merak ettik doğrusu…

***

OTOBÜS YOLCULUĞU YAPILAMAZKEN

Geçtiğimiz yıl Erdoğan’ın “2023’te Ay’a gideceğiz” sözünü manşet yapan bir gazetenin kupürünü alıntılayan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp geçen hafta şunları yazmıştı: “Hâlâ 2023’te Ay’a gitmekte kararlı mısınız? Şunun şurasında 2023’e sadece 7 ay kaldı da! Ondan soruyorum... Milleti şehirlerarası otobüs yolculuğu bile yapamaz hale getirdiniz!”

Bu da sözün özü olmuş.