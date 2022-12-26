“Enflasyonun boynu kırılmış”mış!

Emekli ve memur maaşlarını da ilgilendiren enflasyon rakamları 3 Ocak’ta açıklanacak.

Erdoğan, enflasyonun önümüzdeki yıl tepetaklak ineceğini söylerken, Maliye Bakanı Nebati, “Enflasyonun boyunun kırdık” demiş.

Kasım ayı enflasyonu TÜİK rakamlarıyla yüzde 84.39 çıkmıştı, Ekim ayında yüzde 85.21… Yani “enflasyonun boynu kırıldı” denilirken yüzde 1 düşmüş. Güler misin, ağlar mısın?

Çokta uzağa gitmeye gerek yok. 2021 enflasyonu yüzde 36 idi. Yani bir yılda iki katından daha fazla artmış. 2002’de iktidara geldiklerinde yüzde 36.1 imiş.

Erdoğan enflasyonun Haziran ayında yüzde 30, yılsonunda da yüzde 20 olacağını söylüyor. Hükümetin yılbaşındaki iddiası, bu yılın yaz aylarında enflasyon düşecekti, tam tersi oldu düşmedi, arttı. Bakalım şimdiki tahminler ne kadar tutacak?

Geçen yıl yüzde 36 olan enflasyon yüzde 85’e çıkıp bir puan inince boyu kırılıyorsa vah bu milletin haline. Anlaşılan kırılacak çok boyun var demektir.

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Hani söz vermişlerdi

Söz tutulacaksa verilir, yoksa inandırıcılık kaybolur. Yalancı çoban misali gibi sonra kimse size inanmaz...

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, aylardır hem de defalarca EYT’lilerle ilgili düzenlemenin Meclis’ten Aralık ayında çıkacağı söylerken, “İnşallah sözümüzü tutarız”, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Meclis bütçe konuşmasında, “Hükümet olarak söz verdiğimiz gibi Aralık ayında Meclis’ten çıkaracağız” demişti. En son olarak da Erdoğan, “Ay sonuna kadar karara bağlayacağız. 2023’e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız” dedi.

Ne oldu? Teklifin geleceği söyleniyor ama Meclis 22 Aralık-3 Ocak arası tatile girdi. EYT’liler yine üzgün, yine kızgın ve yine öfkeli…

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Önce zam sonra indirim!

Pek çok şey de olduğu gibi önce zam yapılıp sonra indirilmesine sevinen bir kesim var.

Gelecek yılbaşında trafik cezalarından vergilere kadar birçok şeye “yeniden değerleme oranı” (YDO) ismi adı altında yüzde 122.9 oranında zam yapılacak. Enflasyonun yüzde 84 iken…

Önümüzdeki yıl MTV’ye de bu oranda zam yapılacaktı ama cumhurbaşkanı “yetkisi”ni kullanıp bu rakamı 61.5 indirmesi büyük övgü düzenler oldu. “Erdoğan istese yüzde 122’de yapabilirdi” diye bile yazıldı.

Yine sevinecekseniz sevinin de biz son üç yıllık YDO’yı açıklamalım: 2020 yüzde 12, 2021’de yüzde 9.11, 2022’de yüzde 25… Şimdi halaya devam edebilirsiniz!

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“Yargıca helal olsun”!

6’lı Masa önümüzdeki ayın 5’inde toplanacak. Geçtiğimiz Şubat ayında başlayan görüşmeler artık son safhaya geldi. Hükümet programı ve yol haritasının açıklanması bekleniyor.

6’lı Masa her ay toplanırken Cumhur İttifakının ortakları 4,5 senede neredeyse 1-2 kez bir araya gelebildi. O da törenlerde. Erdoğan-Bahçeli karşılıklı ziyaretler yapıyorlar ama açıklama yapmıyorlar. Bu ittifakının 4 bileşeni var. AKP, MHP, BBP ve VP… VP kabul edilmese de kendisini orada konumlandırıyor ve hükümetin neredeyse bütün icraatlarını alkışlıyor. “Yerli ve milli” olduğu söylenen TOGG’un bir töreninde bir araya gelmiş ve görüntü vermişlerdi.

İmamoğlu’na verilen ceza ile ilgili Perinçek, “Ekrem İmamoğlu’na ceza veren yargıca helâl olsun” demiş. Diğer ortaklar daha 2019’daki seçim yenilgisini unutmuş değiller…

Cumhur İttifakı ortaklarının düşüncesi Perinçek gibi mi bilmiyoruz ama MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, seçmenin yüzde 71’inin İmamoğlu’na verilen cezayı “siyasî” bir karar” olarak gördüğünü söylüyor. Halkın yüzde 61’i ise “İmamoğlu’nun önünü kesmek için” alındığını düşünüyor. Bu da gösteriyor ki, tabanla tavan aynı düşünmüyor.

Bu sonuçlar aslında önümüzdeki seçim için bir gösterge. Anlayana tabi…