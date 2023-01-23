Erdoğan Erdoğan’a karşı (mı)?

Muhalefetin bir yılı aşkın bir süredir yaptığı erken seçim taleplerini “seçim zamanında yani 18 Haziran 2023’te yapılacak” diyen Cumhur İttifakı, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimini öne çekme kararı aldı.

14 Mayıs, yani Demokrat Parti’nin “Yeter söz milletindir” sloganı ile “tek parti, tek adam rejimi”ni yıkarak 1950’de iktidara geldiği tarih...

2002’de hükümet ortağı iken, AKP iktidarının önünü açan, 2015 ve 2018 tarihinde de erken seçim çağrılarını yapan Devlet Bahçeli, yılbaşında, “Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında yapılsın isterse erkene alınsın” mesajıyla erken seçimin önünü açmıştı. Erdoğan’da “Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek- tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz” diyerek önce Mayıs ayını işaret etti, ardından da 14 Mayıs tarihini verdi.

Cumhur İttifakı bu tarihten bir fayda umuyor ama Demokrat misyonun temsilcisi şu anda 6’lı Masa’da… DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Erdoğan, 14 Mayıs’ı işaret etmiş; Biz Demokrat Parti olarak buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz. Yerli ve Milli Şef’e karşı yeter söz milletindir’ diyeceğimiz bir gün olacaktır! Sayın Erdoğan haklı; bu aziz millet ‘yeter!’ diyecek. Hukuksuzluklara, yolsuzluklara, yasaklara ve adını hedef koydukları yalanlara ‘yeter!’ diyecek. Erdoğan da biliyor; milletimiz ‘yeter’ diyecek, ülkeye demokrasi ve adalet gelecek, kendisi gidecek. Buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz’ diyerek âdeta pası gole çevirdi.

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3. defa aday olabilir mi?

Türkiye seçim sath-ı mailine girdi ama seçime kadar ülkenin gündeminde Erdoğan’ın 3. defa aday olup olamayacağı, seçime karar verip vermeyeceğini konuşacağız. Tarih açıklandığında ise Yüksek Seçim Kurulu’nun vereceği karara kilitleneceğiz.

Tabii burada 6’lı Masa’nın adayının kim olacağı da konuşulacak. 6 partinin yetkilileri adayın Şubat ayı içinde açıklanabileceğine işaret etse de, son karar 6 genel başkanın yapacağı toplantılarda verilecek.

6’lı Masa son toplantısında 6 Nisan’dan sonra alınacak bir “erken seçim” kararını desteklemeyeceğini açıklamasına rağmen 14 Mayıs’la ilgili kararını Perşembe günü yapacağı toplantıda alacak.

Altılı Masa’nın ilk cevap vereceği husus Erdoğan’ın 14 Mayıs’a işaret ettiği konuşmadaki, “Milletimiz, 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, ‘Altılı Masa’ diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine ‘yeter’ diyecektir” cümlesi olacaktır.

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Cumhurbaşkanının erken seçime götürme yetkisi dahi yok

Seçimlerin erkene çekilmesi için iki yol var: Birincisi, Meclisin 360 milletvekili ile karar alması, ikincisi de tartışmalı olan Erdoğan’ın seçim kararını vermesi. Bunun “Meclisi fesh etmek” anlamına geleceği de söyleniyor.

Şu anda Cumhur İttifakı’nın Meclisteki sandalye sayısı 335… Yani birinci seçenek için muhalefetten destek şart.

İkincisini tartışmalı hale getiren ise, Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni sistemi anlattığı bir televizyon programında “Cumhurbaşkanının fesih yetkisi yok. Yeni sistemle ilgili bazı saf tipler televizyonlara çıkıyorlar, sosyal medya da ‘cumhurbaşkanı fesih yetkisi ile güçlendiriliyor, fesih yetkisi kullanacak’ diyor. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi yok, yalan. Bu yeni düzenleme ile beraber cumhurbaşkanı böyle bir fesih yetkisine sahip olmadığı gibi eğer ülke bir erken seçime gitme durumundaysa erken seçime gitme kararını parlamento verir” diyen Erdoğan üstüne basa “Cumhurbaşkanının erken seçime götürme yetkisi dahi yok” demesi oldu. Program Cumhurbaşkanlığı sitesinde halen kayıtlı…

Erdoğan’ın bu söyledikleri orta yerde dururken şimdi nasıl olup da, “erken seçim kararı aldım” diyecek? Derse Erdoğan Erdoğan’a karşı çıkmış olmayacak mı?

Anayasanın 101 ve 116. maddelerin tartışmaları yanında şimdi bir de bunları tartışacağız.