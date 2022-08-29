Filistin davasına İsrail’le yakınlaşarak mı sahip çıkılacak?

Hükümet, seçimler yaklaştığından olsa gerek dış politikada bir “diyalog stratejisi” izlemeye başladı.

BAE, Suudi Arabistan, Mısır şimdi de Suriye politikaları 3-5 ay öncesine göre yüz seksen derece değişti. Azerbaycan-Ermenistan savaşında Azerbaycan’ın yanında yer alan Türkiye’nin şimdi Ermenistan ile diyaloga geçmesini de buna eklemek lâzım.

Elbette devletler arasında ülke menfaatleri ön plândadır ama bu kadar geri adım, çark, ‘u’ dönüşü, geri vites ya da adına ne dersek diyelim, bu değişiklikler şaşırtıcı...

Bir bakıyorsunuz, “kardeş” iken, “katil” olmuş, ardından tekrar diyaloga girme çabası içine girilmiş. Ya da “darbe destekçiliği”nden kardeşliğe dönülüvermiş. İnsan sormadan edemiyor, yok mu bunun ortası?

Bir devlet başkanına “katil” dedikten sonra “kardeşim” denilmesi karşı tarafça nasıl karşılanır, “diyaloga girilse bile o liderin kafasında bu ifade kalmaz mı?” gibi onlarca soru sorulabilir. “Diplomatik dil” diye bir şey var.

Bütün bunlara şaşırmamak mümkün değil. Geçtiğimiz hafta ortasında Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye’ye geldi ve Saray’da ağırlandı.

Bu ziyarette şaşılacak şeyler oldu. Bir kere Abbas, Vali yardımcısı tarafından karşılanırken, daha birkaç ay önce ülkemize gelen İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ellerinde Türk ve İsrail Bayrağı taşıyan atlı birlikler ve en üst düzeyde karşılanmıştı

İkincisi İsrail’le normalleşme dönemi başlayıp karşılıklı büyükelçiler atama kararı alındığı günlerde İsrail işgal altındaki Batı Şeria’da 17 çocuğun ölümüne neden olmuştu.

Bir taraftan bebek katilleri ile ilişkiler “normalleşirken”, diğer yandan Abbas’ın ziyaretinden duyulan memnuniyetinden bahsedilip, “Filistin davasına desteğin en güçlü şekilde sürdürüleceği”nin ifade edilmesi nasıl olacak?” Bu sorusu cevabı verilebilir mi?

Bir yandan “İsrail’in saldırılarına tepkimizi açık ve net ortaya koyuyoruz” denilirken bir yandan İsrail’le normalleşme olacağı söyleniyor. Diğer yandan, “Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemlerinin hiçbir şekilde kabul etmeyiz” demenin havada kalıp kalmayacağı da şaşırdığımız konulardan.

Hükümetin dış politikada başarısızlığının yanında bir de böyle zikzaklarına akıl sır erdirmek mümkün değil.

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Hani yaz aylarında enflasyon düşecekti?

“Hafıza nankördür, not tutmak esastır” diye güzel bir söz var. Şimdi notun yerini video arşivleri aldı ama yine de en iyi yöntem not almak...

Ekonomideki durum malum. Kriz kelimesi artık durumu anlatmıyor. Hayat pahalılığı insanları iyice zorluyor. Resmî enflasyon bile yüzde 80’lere, gıda enflasyonu yüzde 95’lere dayandı. Türkiye dünyada gıda enflasyonu yaşayan ülkeler sıralamasında dördüncü sırada…

Hükümet enflasyonun düşürme konusunda bu yıl ümidi kesti. 2023’ün ilk aylarını telaffuz ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 ay içinde yapılan iki kabine toplantısı sonrasında enflasyonla ilgili açıklamalarını alt alta koyarsak hedeflerinin de ne kadar şaştığı ortaya çıkıyor.

“Enflasyon sorununu süratle çözmekte kararlıyız. İnşallah yaz aylarıyla birlikte milletimizi günlük hayatında sıkıntıya sokan enflasyon sorununu da önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız.” (28.02.2022)

“İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programımızın olumlu etkileri daha ileriye götürülecek ve bu konuda kararlılığımız ispatlanacaktır.” (22-08-2022)

Görüldüğü üzere yaz aylarından enflasyon düşmedi. Aradaki önemli bir fark da Erdoğan’ın son toplantıda “Vatandaşlarımızdan sadece sabır ve destek istiyoruz” demesi oldu.

Onlar şaşırtmaya, millet şaşırmaya devam ediyor.