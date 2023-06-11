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11 HAZİRAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Gelen gideni eleştiriyor!

Mehmet KARA
11 Haziran 2023, Pazar
Seçimlerin ardından hükümet kuruldu. Yeni bakanlar devir-teslim törenlerinin ardından işbaşı yaptılar.

Çiçeği burnunda bakanlar göreve gelir gelmez izleyecekleri yol haritalar üzerine açıklama yapmaya başladılar. Başladılar başlamasına ama eski icraatları eleştirmekten de geri durmadılar. 

Sanki yirmi iki yıldır iktidarda olan kendileri değilmiş gibi gelen, gideni eleştiriyor.  Hükümet başka bir parti tarafından kurulsa anlayacağız da kendi kendilerini eleştirmelerine bir anlam vermek zor. 

Büyük “umutlarla” göreve getirilen ve Cumhurbaşkanı’nın defalarca görüştükten sonra ekonominin başına geçmeye razı ettiği Mehmet Şimşek’in, “Türkiye’nin, rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” demesi geçmiş döneme yönelik en ağır eleştirilerden birisi oldu. Şimşek’in, “Durum sandığımızdan daha vahim” dediği de kulislere yansıdı. 

2021 tarihinde göreve geldiğinde “yeni ekonomik model” ile ülkenin ekonomisini düze çıkaracağını söyleyen Nureddin Nebati’nin ekonomiyi getirdiği durum ortada. Millet geçim sıkıntısı içinde kıvranıyor. Emeklilerin yarıdan fazlası en alt seviyeden maaş alır durumuna düştü. “Enflasyon tek haneye inecek” dedi ayak oyunları ile %40’lara ancak inebildi. Göreve geldiğinde 13,5 lira olan dolar görevi devrettiğinde 20 lira bandındaydı.  

Gelinen noktada geçim sıkıntısı had safhada. Temel gıda maddelerinin yanına yaklaşılamıyor. Millet fakirliğe alıştırıldı. Orta sınıf çöktü. KKM ile zengin servetine servet katarken, fakir daha fakir duruma düşürüldü.  

Hasılı, Türkiye ciddi bir ekonomik krizle boğuşur hale getirildi. 

Hükümeti destekleyen bir yazarın, uluslararası piyasaların Şimşek’e geniş kredi açtığını, 24 saat içerisinde yurt dışından 100 milyon dolar para girişi yaşandığı söylediği gün dolar 23, euro 25 lirayı geçmişti.   

100 milyon dolar gelmeseydi dövizin hali nice olurdu?! 

Gelen gideni eleştiriyor da, gelen gideni aratmasa bari… 

*** 

İNGİLİZ BAKAN ÖYLE Mİ?

Şu ana kadarki AKP hükümetlerinin en renkli bakanı hiç şüphe yok ki, Nebati idi. Söyledikleri ve yaptıkları ile hep gündemde olan Nebati’nin seçimden önce meydanlarda Şimşek için söylediği, “Sen kimsin ya, beni İngiliz vatandaşı bir maliyeci ile karşılaştıracaksın. Utanmadan sıkılmadan Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı’nı İngiliz pasaportlu bir adamla eşleştiriyorsun” demesinin üzerinden birkaç ay geçmeden koltuğunu onu devretmesi sözün tükendiği yer oldu. Demek ki, bir söz söylerken kırk kere düşünmek gerekiyor.  

Seçim öncesi ekonomiyi eleştirenlere “hain” diyenlerin özür dilemesi ve helâllik istemesi gerekmiyor mu? 

Görevini devrettikten sonra derin bir “ohhh” çeken Nebati, bir cenderenin içinden çıkmış olmalı ki böyle derin bir “oh” çekiyor. Anlıyoruz ki, Şimşek’e devrettiği enkazın farkında ve bu enkaz milletin üzerinden “ışıltılı gözlerle” kalkacak cinsten değil. 

Şimdi bu sözlerini, “Şimşek’in, ortak ve sarsılmaz değerlerimize, bayrağımıza ve milletimize olan bağlılığını sorgulamak da kimsenin haddi değildir” sözleri ile kapatma gayretlerine bir şey diyeceğimiz yok da, birkaç ay önce söylenen sözleri nereye koyacağız, onu bilemiyoruz. 

Bu arada Cumhurbaşkanı’nın Şimşek aleyhine söylediği sözler meydanda iken şimdi çıkıp onu bakan yapması, Şimşek’in de bakanlığı kabul edip bu sözleri geçiştirmesi de anlaşılacak gibi değil… 

*** 

HETERODOKS NE OLACAK? 

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, bu sözlerinden sonra Şimşek’e, “Ağam o zaman biz bu heterodoks saçmalığını niye yaptık?” diye sormuş. 

Uzun, soru önergesi ile bunu sorsa, Şimşek acaba ne cevap verir? 

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