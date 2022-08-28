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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Geminin batmaması için

Mehmet KARA
28 Ağustos 2022, Pazar
Hükümetin ekonomideki başarısızlığını hayat pahalılığında, enflasyonun yüksekliğinde, paramızın döviz karşısındaki değersizleşmesinde, durmadan para basılmasında, iç ve dış borcun artmasında görmek mümkün.

Dünyanın uyguladığı ekonomik politikaların tam aksi politikalar uygulanarak ekonomi daha da bozulurken inatla aynı politikalara devam ediliyor. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabı ısrarı devam ederken, hükümet vatandaştan hâlâ bu hesabı desteklemesini istiyor. İnsanlar hayat pahalılığı altında inim inim inlerken hükümet “sabır” diyor. Durum böyle olduğu halde ekonominin gelecek sene düzeleceğini söyleniyor. Tabîi inanırsanız… 

Erdoğan son olarak, “Hepimiz aynı gemideyiz; ekonomi üzerinden açılan deliklerden su alarak batarsa hepimiz boğulacağız” diyerek gemi mesajını tekrar gündeme getiriyor. Geminin batmamasını kaptan köşkünde oturanlar mı engelleyecek, yoksa güvertede çalışanlar mı? Garip olan şey ise, “dünyanın ilk 5 ekonomisinden birisi olacağız”dan, “geminin batma” noktasına gelinmesinin söylenmesine karşı aynı kitlenin buna da alkış tutması… 

Gemiyi yönetenlerin aklına israfı, şatafatı bırakıp tasarrufa geçmek neden gelmiyor, millet bunu da merak ediyor. Çünkü, artık itibardan tasarruf vakti geldi de geçti bile.

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Ev 5 milyon ama eve meyve girmiyor

Muhalefet ayladır meydanlarda milletin derdini dinleyip, sıkıntıları gündeme getirip ülkeyi yönetenlerin görmesini sağlıyor. İktidar meydanlara çıkamıyor, çıksa da protesto ediliyor. Ya da sokağa çıkarken kendi kamerası ile çektiği görüntüleri basına servis ediyor. 

Demokrat Parti Sözcüsü Neslihan Çevik, sokakta karşılaştığı ilginç bir anektodu sosyal medya hesabından paylaştı. 

Ankara Etimesgut’ta yaptığı ziyarette bir muhtardan duyduğu çarpıcı bir tarifin bütün gün zihnimi meşgul ettiğini söyleyen Çevik, mahalle muhtarına, “mahalle sakinlerinin ortalama sosyo-ekonomik durumu nedir?” diye sormuş. Kendisinden, “Zengin, fakir veya orta sınıf demesini” beklemiş. 

Muhtarın cevabı, “Mahalle sakinlerimiz zengin-fakirlere dönüştü Neslihan Hanım… Konut fiyatlarındaki fahiş artışla hepsi milyoner oldu ama 4 kişilik aile asgari ücret ile geçinmeye çalışıyor” olmuş. 

Çevik ise, “Yani 3 milyonluk eve sadece yarım kilo meyve giriyor. Ev 3 milyon, 5 milyon, hatta bir kısmı 6 milyon. Ama meyveler yarım kilo…” diye durumu özetliyor. 

Ekonominin geldiği noktayı anlatması açısından çarpıcı bir örnek. Tabiî bundan ders çıkarabilene…

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Mesele devleti yönetenlerin dinlemesi

Twitter’den Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a, küçük bir kızın konuşması eklenerek, “Sayın Ertuğrul Günay bey lütfen bu masum kızımızı bir dakika dinleyin. ‘Babamı 4 yıldır görmüyorum. Okulun ilk günü babamsız gittim okula, tek dileğim babamın yanıma gelmesi. Allah’tan başka bir şey istemiyorum’ diyor ve gözyaşlarını tutamıyor” diye bir mesaj gönderilmiş. 

Sayın Günay bu mesaja şu cevabı vermiş: “Benim dinlememle sorun çözülse bütün mağdurları ömrümce dinlerim. Mesele, yurttaşın derdini devletin dinlemesi, adaletle, hakkaniyetle çözüm bulunması…” 

İşte mesele bu. Adaletli ve hakkaniyetli çözüm için devleti yönetenlerin bunlara kulak tıkamaması, dinlemesi gereklidir. 

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Her işin başı adalettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ay önce şunları söylüyordu: “İnsanın şahsî hayatında her şeyin başı nasıl sağlıksa devlet işleyişinde ve toplum hayatında da her işin başı adalettir.”  

Doğru bir söz. Ekonominin iyi gitmesi de, toplumsal barışın sağlanması da, adalete güvenin artması da “Her şeyin başı adalet” cümlesiyle sağlanır. 

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