Gençleri bekleyen büyük tehlike

Gün geçmiyor ki yüzlerce güvenlik görevlisinin katılımıyla uyuşturucu operasyonu yapılmasın. Aramalarda tonlarca uyuşturucu, yüzlerce uyuşturucu satıcısı yakalanıyor. Uyuşturucu baronları Türkiye’de cirit atıyor.

Bu da bize özellikle gençlerimizin ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu gösteriyor.

Pandemi, depremler ve seçim gündemi bir büyük tehlikeyi gözlerden kaçırıyor. Açıklanan raporlara göre, Türkiye’de her geçen gün daha vahim ve ürkütücü hâlen gelen bu sosyal yara Türkiye’deki uyuşturucu kullanımının her geçen gün daha da arttığını gösteriyor. Özellikle son zamanlarda kullanımı giderek artan sentetik uyuşturucuların ilk kullanımı dahi ölüme yol açtığı gözleniyor. Sentetik uyuşturucuların fiyatının ucuzluğu ve kolay ulaşabilir olması dolayısıyla tehlike her geçen gün katlanarak büyüyor.

En en en öncelikli gündem

Seçimden önce Türk Demokrasi Vakfı Başkanı ve DP İzmir Milletvekili Salih Uzun konuya dikkat çekerken, seçimden sonra işbaşına gelecek yeni hükümetin en en en öncelikli gündeminin uyuşturucu kullanımı ve ticareti ile mücadele eylem plânı olması gerektiğini söyleyerek büyük tehlikeye dikkat çekmişti.

Sorunu en üst alarm seviyesinde bir konu olarak değerlendiren Uzun, uyuşturucunun sadece gençlerimizin geleceklerini karartmakla kalmadığını, kirli parasıyla ekonomiyi de kararttığını ve hukuk düzenini enfekte ettiğini söylemişti.

Büyük tehlike raporlara da yansıyor

BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu 2022 raporu Türkiye’deki uyuşturucu ticareti ve kullanımının katlanarak arttığını gösterdi. Normalde ilaç etken maddesi olan “diazepam”ın uyuşturucu formunda kullanımının arttığı ülkeler arasında, yüzde 100 artış oranıyla Türkiye 6. sırada yer aldı.

Rapora göre Türkiye; sadece kullanım oranlarında değil, ticaret rotalarında da başrolde. Satıcının Afganistan, alıcının Avrupa ülkeleri olduğu Balkan rotasında Türkiye “lojistik kavşak” durumunda.

Koronavirüs salgını sonrası Türkiye’de ele geçirilen eroin miktarının rekor düzeyde arttığı açıklanan raporda, salgın nedeniyle 2020 yılında Türkiye’de 13,4 ton eroin ele geçirilirken, 2021 yılında bu miktar 22,2 tonu aştığı vurgulanmıştı.

BM 2021 yılındaki raporuna göre dünyada en fazla uyuşturucu ele geçirilen ülke İran, ardından Türkiye geliyor. Vahim ve ürkütücü olan bu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü daha önce açıkladığı verilerde Türkiye’de son yirmi yılda nüfusun %26 artarken buna karşılık suç oranının ise %400’lük artış gösterdiğini ortaya koymuştu. Bu suçlardan uyuşturucu, hırsızlık ve adam öldürmedeki artış ise %600… Tehlikenin büyüklüğü ortada. Anlaşılan mücadele kararlı yapılmamış ki, bu oranlar daha da arttı.

Ne yapılmalı?

Ülkenin geleceğini tehdit eden bu meselenin bütün meselelerin üzerinde görülmesi büyük önem taşıyor. Raporlar, hükümetin en öncelikli gündeminin “uyuşturucu kullanımı ve ticareti ile mücadele eylem planı” olması gerektiğini ortaya konuyor.

Uyuşturucu internet üzerinden dahi kolayca ulaşılabilir hâle geldiği hesaba katılırsa mücadelenin ne kadar önemli olduğu anlaşılır.

Ülkenin geleceğini tehdit eden bu mesele ülkemiz için bütün meselelerin üzerinde.

Bu sosyal yaranın çözümü için en başta sorumlu olan aile, sonra devlet. Ailelerden başlayarak yapılması gereken manevî tedavi ve eğitim yöntemlerini bulmak. Uyuşturucudan koruma konusunda en önemli etken aile, sonra eğitim. Aileler çocuklarının arkadaş çevresini, yaptığı eğitimi sıkı takip etmek zorunda.

Okullarımızda da uyuşturucunun zararları ve kurtulma yolları anlatılırken, önce manevî eğitimi verilmeli, müfredatlar gittikçe büyüyen tehlike dikkate alınarak hazırlanmalı. Bu yara daha fazla büyümeden, daha fazla geç olmadan, gerekli tedbirler alınmalı ve tez elden etkili bir mücadele başlatılmalıdır…