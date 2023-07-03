"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Gençleri bekleyen büyük tehlike

Mehmet KARA
03 Temmuz 2023, Pazartesi
Gün geçmiyor ki yüzlerce güvenlik görevlisinin katılımıyla uyuşturucu operasyonu yapılmasın. Aramalarda tonlarca uyuşturucu, yüzlerce uyuşturucu satıcısı yakalanıyor. Uyuşturucu baronları Türkiye’de cirit atıyor.

Bu da bize özellikle gençlerimizin ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu gösteriyor. 

Pandemi, depremler ve seçim gündemi bir büyük tehlikeyi gözlerden kaçırıyor. Açıklanan raporlara göre, Türkiye’de her geçen gün daha vahim ve ürkütücü hâlen gelen bu sosyal yara Türkiye’deki uyuşturucu kullanımının her geçen gün daha da arttığını gösteriyor. Özellikle son zamanlarda kullanımı giderek artan sentetik uyuşturucuların ilk kullanımı dahi ölüme yol açtığı gözleniyor. Sentetik uyuşturucuların fiyatının ucuzluğu ve kolay ulaşabilir olması dolayısıyla tehlike her geçen gün katlanarak büyüyor. 

En en en öncelikli gündem

Seçimden önce Türk Demokrasi Vakfı Başkanı ve DP İzmir Milletvekili Salih Uzun konuya dikkat çekerken, seçimden sonra işbaşına gelecek yeni hükümetin en en en öncelikli gündeminin uyuşturucu kullanımı ve ticareti ile mücadele eylem plânı olması gerektiğini söyleyerek büyük tehlikeye dikkat çekmişti.  

Sorunu en üst alarm seviyesinde bir konu olarak değerlendiren Uzun, uyuşturucunun sadece gençlerimizin geleceklerini karartmakla kalmadığını, kirli parasıyla ekonomiyi de kararttığını ve hukuk düzenini enfekte ettiğini söylemişti. 

Büyük tehlike raporlara da yansıyor

BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu 2022 raporu Türkiye’deki uyuşturucu ticareti ve kullanımının katlanarak arttığını gösterdi. Normalde ilaç etken maddesi olan “diazepam”ın uyuşturucu formunda kullanımının arttığı ülkeler arasında, yüzde 100 artış oranıyla Türkiye 6. sırada yer aldı. 

Rapora göre Türkiye; sadece kullanım oranlarında değil, ticaret rotalarında da başrolde. Satıcının Afganistan, alıcının Avrupa ülkeleri olduğu Balkan rotasında Türkiye “lojistik kavşak” durumunda. 

Koronavirüs salgını sonrası Türkiye’de ele geçirilen eroin miktarının rekor düzeyde arttığı açıklanan raporda, salgın nedeniyle 2020 yılında Türkiye’de 13,4 ton eroin ele geçirilirken, 2021 yılında bu miktar 22,2 tonu aştığı vurgulanmıştı. 

BM 2021 yılındaki raporuna göre dünyada en fazla uyuşturucu ele geçirilen ülke İran, ardından Türkiye geliyor. Vahim ve ürkütücü olan bu.  

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü daha önce açıkladığı verilerde Türkiye’de son yirmi yılda nüfusun %26 artarken buna karşılık suç oranının ise %400’lük artış gösterdiğini ortaya koymuştu. Bu suçlardan uyuşturucu, hırsızlık ve adam öldürmedeki artış ise %600… Tehlikenin büyüklüğü ortada. Anlaşılan mücadele kararlı yapılmamış ki, bu oranlar daha da arttı.

Ne yapılmalı?

Ülkenin geleceğini tehdit eden bu meselenin bütün meselelerin üzerinde görülmesi büyük önem taşıyor. Raporlar, hükümetin en öncelikli gündeminin “uyuşturucu kullanımı ve ticareti ile mücadele eylem planı” olması gerektiğini ortaya konuyor. 

Uyuşturucu internet üzerinden dahi kolayca ulaşılabilir hâle geldiği hesaba katılırsa mücadelenin ne kadar önemli olduğu anlaşılır. 

Ülkenin geleceğini tehdit eden bu mesele ülkemiz için bütün meselelerin üzerinde. 

Bu sosyal yaranın çözümü için en başta sorumlu olan aile, sonra devlet. Ailelerden başlayarak yapılması gereken manevî tedavi ve eğitim yöntemlerini bulmak. Uyuşturucudan koruma konusunda en önemli etken aile, sonra eğitim. Aileler çocuklarının arkadaş çevresini, yaptığı eğitimi sıkı takip etmek zorunda. 

Okullarımızda da uyuşturucunun zararları ve kurtulma yolları anlatılırken, önce manevî eğitimi verilmeli, müfredatlar gittikçe büyüyen tehlike dikkate alınarak hazırlanmalı. Bu yara daha fazla büyümeden, daha fazla geç olmadan, gerekli tedbirler alınmalı ve tez elden etkili bir mücadele başlatılmalıdır… 

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kültürel kuraklaşma kapıda

    Termometreler 38 dereceyi gösterecek

    Demokrasiden uzaklaştıkça ekonomi daralıyor

    En düşük emekli maaşı asgarî ücrete eşitlenmeli

    İktidar kaşıkla veriyor, bankalar kepçeyle alıyor

    Yardıma muhtaç hane sayısı 1 milyon arttı

    Artık yerli hastalara bakmıyorlar

    İran, İsveç'e yeni büyükelçi göndermeyi askıya aldı

    Hacılar, Medine'de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i -Aleyhissalatu Vesselam- selamlıyor

    Almanya: Fransa'nın istikrarını tehlikede

    Taksiciler en çok bu konularda şikayet edildi

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    Bir ayda 55 kişi boğularak öldü

    Fransa'daki protestolar İsviçre'ye de sıçradı

    Bir facia daha: Kanarya Adaları'na giden bottaki 51 düzensiz göçmen öldü

    ABD, İsrail'e 25 adet F-35 savaş uçağı satacak

    Kurban Bayramı tatilinde 17 bin 774 trafik kazası meydana geldi

    Paris'teki Şanzelize Caddesi'nden turistler dahil herkes tahliye edildi

    Sudan’daki çatışmalar Bayram günlerinde de durmadı

    En Çok Okunanlar

    Orhan Ali YILMAZ

    Putin’in şu Kur’ân sevgisi...
    Yeni Asya'dan Size

    Kurban bağışları için teşekkürler
    Abdil YILDIRIM

    Mukaddes yolun mutlu yolcuları -2
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Sorumluluklarımız var
    M. Said ZEKİ

    Yavaşla ve tazele ümitlerini!
    Mehmet KARA

    Gençleri bekleyen büyük tehlike
    M. Latif SALİHOĞLU

    Koca çınarın son iki sultanı
    Süleyman KÖSMENE

    Sevap kazanma hissi ne zaman tehlike olur?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Uhuvvet ruhu ve şahs-ı mânevî

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.