Gerçeklerle yüzleşin

Hayat pahalılığı artık milleti çok zorluyor.

Yağ, akaryakıt, ekmek belki de yarın çay, şekerle devam edecek kuyruklar ekonomin geldiği noktayı gösteriyor. İktidar ise bu durumu savunurken akla ziyan açıklamalar yapıyor. Ekonomi bu durumda iken “müjde” diye açıklananlara kendileri dahi inanmazken, alkışı unuttukları için tersleniyor. “Ekonomideki yapılanlar millete iyi anlatılamadığı” için AKP’li vekillere azarlanırken, milletvekilleri bu durumu nasıl anlatacağını kara kara düşünüyor.

Haftanın üç günü Meclis’te çalışan vekiller, bölgelerine gittiklerinde halkın hayat pahalılığına isyanı ile karşılaşıyorlar. Çiftçisinden işçisine, emeklisinden işsizine herkes çok dertli, adeta ateş topu gibi… Muhalefet halkın sorunlarını dinlerken bunu video mesajlar ve haber bültenleri ile gündeme getirmeye çalışırken, iktidar milletvekillerinin işi ise hayli zor. Halkın içine girip dert dinleyemez hale geldiler. Tabiî bunları haberlerde pek göremiyoruz, ama herkesin elinde cep telefonu var artık. Sosyal medya “ayaklı gazete” haline geldiği için artık milletin derdi saklanamıyor.

Geçtiğimiz günler Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu’nun başına böyle bir şey gelmiş. Vatandaşla sohbet ederken, mazot fiyatlarından şikâyet eden bir pazarcı sorunlarını anlatmaya başlayınca bakan arkasını dönerek oradan uzaklaşmış. Pazarcı, “Konuşmadan geçmeyin, cevap verin” diye sitem etmesine rağmen Bakan hızlıca oradan uzaklaşmış…

Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, “Boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur” sözü bu durumlarda hemen hatırlanıyor.

İktidar yetkilileri, halkın arasına girip dertlerini dinleyip çözüm bulunamadığı ölçüde bu sitem ve tepkilerle karşılaşmaya devam edecek. İktidar mensupları duymak istemeseler de, halkın içine girince gerçeklerle yüzleşiyorlar.

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GİTMEYE GÖR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda bakan değişimi sonrasında “görevinden affedilen bakan” için söylenen söz gerçekten de ibretlik.

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, devir teslim töreni sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden, “Tarım ve Orman Bakanlığı’na atanan Prof. Dr. Vahit Kirişçi hocamızı kutlarız. Allah yolunu açık etsin. Bekir Pakdemirli’nin ise kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim. Her görevin bir sonu var. Aslolan milletin vicdanında yer almak, Allah’ın rızasını kazanmaktır” sözlerine Pakdemirli’nin cevabı ne olmuştur bilemiyoruz, ama bunu okuyanlara “hele bir gitmeye gör” dedirtti.

Yeni Bakan Kirişçi’nin de devir-teslim töreninde “Gururdan, kibirden Rabbimize sığınırız” dediğini de burada aktaralım.

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YAĞCI

Yıllar önce bir halı fabrikasını günlerce manşet yapan, renkli ve tam sayfa ilân aldıktan sonra yayınlarını birden kesen bir gazete son yağ krizinden hemen önce “Ayçiçek yağı almadıysanız hemen alın!” başlıklı haber yapmış. Ardından da, “Fondaş medya, fiyat artışı ve stok kaosunu köpürtüyor” diye bir haber yapmış.

Birkaç gün arayla yaptığı bu haber için ne demek lâzım bilemedik. Şecaat arz ederken merd-i kıptî sirkatin söyler… Kendisi de “fiyat artışı ve stok kaosunu köpürtmüş” haberi yok. Sizi gidi yağcılar sizi!

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ÖZLENEN ÜSLÛP

Ankara’da Berkay isimli bir öğrenci twitter’ten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş’a, “Bugün otobüs çok dolu olduğu için arka kapıdan bindim ve kart basamadım. Bu yüzden ABB’ye, 2.5 lira borçlu hissediyorum. Helâl et baba” yazmış.

Mansur Yavaş’ın cevabı çok özlediğimiz bir üslûpla olmuş: “Sen gideceğin yere sağ salim ulaştıysan gerisini dert etme Berkay, ben senin adına yatırıyorum. Günün birinde çay ısmarlarsınız, ödeşiriz…”

Hani Z kuşağının kullandığı “Bize bunlarla gelin” diye bir söz var ya, işte bu da tam böyle olmuş… Çünkü artık millet siyasetin kirli dilinden bıktı…

