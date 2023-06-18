Gündem ekonomi

Seçimler bitti, yeni bakanlar atandı, yardımcıları atanıyor. Bürokraside yeni atamalar yapılıyor. Meclis başkanı seçildi, Meclis’te partilerin başkanlık divanı üyeleri belli oldu. Ama vatandaşın gündemi bunlar değil, ekonomi...

Büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. Dolar 24, euro 26 liraya yaklaştı, bir gram altın 1500 lira seviyesine kadar çıktı. Böyle olunca da iğneden ipliğe, sebzeden akaryakıta her şeye zam yapılıyor.

Açlık sınırının 11 bine, yoksulluk sınırının 34 bine dayandığı, vatandaşın gittikçe fakirleştiği bir ortamda, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı söyleniyor. Asıl felaketin yaşandığı yer asgari ücret. Zaten iki yakası bir araya gelmeyen çalışanların yüzde 70’i asgari ücretle çalışıyor ve bu çalışanların maaşının 11 bin lira mı yoksa 12 bin lira mı olması gerektiğine bir türlü karar verilemiyor.

Ekonomiyi kurtaracak umuduyla göreve getirilen Maliye Bakanı Şimşek’in bu konuda henüz bir adımı olmadı.

Millet acı reçeteye ve “daha bu iyi günlerimiz” sözüne alıştırılıyor. Allah milletimize kolaylık versin…



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Bir sözüne bakar

Devlet Bahçeli ilk Meclis Grubu toplantısında, “Partimiz 50 milletvekiliyle Türk siyasetinin kilit ve stratejik aktörü haline gelmiştir” diye bir söz sarf etti.

600 milletvekilinin olduğu bir Meclis’te 50 milletvekili ile kilit nasıl olunur, derseniz:

AKP milletvekilli seçimlerinde 263 milletvekili alarak birinci parti oldu ama MHP olmazsa hiçbir kanun çıkaramıyor. AKP iktidar olmasından bu yana aldığı en düşük oylardan birisini aldı bu seçimde… 2018 yılında 295 milletvekili çıkarırken, geçen döneme göre 32 vekil daha az çıkarttı.

Yani, AKP’nin kanun çıkarmak için 2018 seçimlerinden daha fazla vekile ihtiyacı var. Erken seçimlerin çoğunun fitilini ateşleyen Bahçeli’nin bir sözü ile Meclis’te AKP’nin eli kolu bağlanabilir.

Bahçeli, acaba bu kilit sözünü ne anlamda kullanmış olabilir.

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Sanki Türkiye böyle değil

Bahçeli aynı konuşmasında, “İşsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksulluk, eşitsizlik, ayrımcılık, terör, siyasi istikrarsızlık, ekonomik belirsizlik, etnik ve mezhep temelli cepheleşmeler insanlığın başında ince bir ipe bağlanmış keskin kılıç gibi sallanmaktadır” diye bir cümle kurdu.

Cümleye bakınca Türkiye’den bahsediyor sanıp şaşırdık ama kendisi ABD ve AB’den bahsediyormuş.

Peki, Türkiye’de böyle değil mi?

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Merak ettiklerimiz

Türkiye seçimlere gitmeden önce medyaya yansıyan bazı hadiseler vardı. Ancak seçim atmosferinden çıkınca bunların akıbetlerinin ne olduğu unutuldu.

Türk Devletleri Teşkilatı Zirve Toplantısı’nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un imzasını beğenmeyen Erdoğan, azarlar şekilde “O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir” dediği duyulmuştu. Merak ettik acaba eski Bakan imzasını değiştirdi mi?

Bir de “doğalgaz ve petrol bulduk” müjdesinin yanında yerli üretim TOGG vardı… Eski bakanlar seçim bölgelerinde kendi kullandıkları TOGG’lara vatandaşı bindirmişler meydan meydan gezdirmişlerdi.

Eski Bakan Nureddin Nebati de, “TOGG’u gelin size verelim, binin bir tur at desek var ya ta takla ata ata gelirler. Ama o güzelliğini, keyfini biz süreceğiz” demişti.

Nebati bakanlıktan ayrılınca sefayı sürmeye devam ediyor mu, merak ediyoruz.

Bu arada, üç dakikada bir TOGG üretilecek diye yandaş gazeteler manşet atmıştı. 8 ayda 60-70 bine yakın TOGG üretilmesi gerekiyordu. Sokakta caddede hiç göreniniz oldu mu?