Haberimiz olmadı, ama tarımda “çağ atladık”!

Eski milletvekili anayasa profesörü Burhan Kuzu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla her zaman tartışma konusu olmuştur.

Bakanlar kurulu açıklanacağı zaman bakan olmanın artık hakkı olduğunu, Meclis Başkanlığı seçimi yapılacağı zaman onun da kendi hakkı olduğunu söylemekle ünlenen Kuzu aynı zamanda twitter’den yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Kuzu’nun Dünya Çiftçiler Günü’nde yaptığı paylaşım da yine epey dikkat çekti. “Dünya Çiftçiler gününde AK Parti olarak gururluyuz. Türkiye’ye tarımda çağ atlattık. Eskiden çiftçilik yapmak adeta eziyetti. Çiftçilerimizi teknoloji ile tanıştırdık. Çiftçilerimize hibe, mazot, gübre ve birçok alanda milyarlarca lira destek veriyoruz. Destek devam edecek” demesine birçok yorum geldi.

Samanın dahi ithal edildiği, mazot ve gübre fiyatlarının gereğinden fazla olduğuna kadar birçok yorum yapılırken, bir anayasa profesörünün tarım alanında yaptığı açıklamanın tutarsızlığı ortaya konuldu. Bunları yazan Kuzu’nun sosyal medya hesabının çalınmış olabileceği dahi söylendi.

Sahi, çağ atlayan çiftçiler Türkiye’de mi yaşıyor? Etin Sırbistan’dan, patates soğanın Suriye’den, samanın Bulgaristan’dan ithal edildiği Türkiye’de çiftçiler nasıl çağ atladı, merak ediliyor doğrusu…

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ÖCALAN KONUSUNDAKİ GELİŞMELER BAŞ DÖNDÜRÜYOR!

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, terörist başı Abdullah Öcalan’ın 8 yıl sonra avukatlarıyla görüşmesinin ardından söylediği, “Bana sorarsanız avukatıyla görüşsün” sözü şaşkınlıkla karşılanmış insanları hayrette bırakmıştı. Hâlâ bunu neden söylediği tam olarak ortaya çıkmamışken, Bahçeli’ye ilginç bir yerden destek geldi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Bahçeli’nin Öcalan çıkışına destek verdi! Olacak şey değil mi? Bu rüyada görülse inanılmayacak bir şeydi, ama oldu…

Bu iki olay şaşkınlıkla karşılanıp bir anlam yüklenmeye çalışılırken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den “Öcalan’ın avukatlarıyla görüşme yasağının kaldırıldığı” ile ilgili bir açıklama geldi. Bu da “Bahçeli dedi hükümet yaptı” yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

Bu kararla, 8 yıldır devam eden yasak kalkarken, Öcalan artık istediği zaman avukatlarıyla görüşebilecek…

Durun şaşkınlık bitmedi. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi ve yazar Burhanettin Duran’ın katıldığı bir televizyon programında ‘Sayın Öcalan’ demesi sosyal medyada tartışılınca, Duran’dan “sehven oldu” açıklaması geldi, ama önceki sözü kayıtlara geçti.

Seçimlere giderken bunlar dikkat çeken gelişmeler. Bu sözler oy için mi söyleniyor, yoksa Cumhur İttifakı ortakları “çözüm süreci başlıyor” yorumlarına sert tepki gösterirken süreç farklı bir şekilde mi ilerleyecek? Bekleyip görelim…