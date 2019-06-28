23 Haziran’da yapılan İstanbul seçim sonuçlarının analizleri yapılmaya devam ederken, AKP içinde bir “hesaplaşma dönemi”nin başlayacağı görülüyor. Çünkü, gizlenemeyecek bir başarısızlık durumu var.

Bu başarısızlık karşısında bazı partililer özeleştiri yaparken, bazıları bu özeleştirilere kızıyor. “AKP için büyük hezimet” diyen de var, “Seçmen 31 Mart’ta küçük bir ayar verdi, hırpalamadan. Mesajı almadık. Almayınca, 23 Haziran’da Osmanlı şamarını indirdi” diyen Şamil Tayyar gibi konuşanlar da…

Öyle görünüyor ki, 23 Haziran seçimleri AKP’de büyük değişimlere neden olacak… Parti teşkilatlarından tutun da, bakanlara kadar…

Parti içinde öz eleştiri yapılırken Erdoğan pek ses çıkarmıyor. “Hele bir konuşsunlar” durumunda takip ediyor. Ancak Erdoğan’ın buna uzun süre tahammül göstermeyeceği de geçmiş tecrübelere bakarak biliniyor. Şimdi “ağır eleştiriler” yapanların Erdoğan’ın bir sözüyle suspus olacaklarını tahmin etmek de zor değil. Eleştiri getirenlerin bu durumda geri vitese takacaklarına da hiç şüphe yok.

Erdoğan’ın mitinglerinde anons yapan ve ona en yakın kişilerden olan Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Orhan Karakurt’un bir mesaja verdiği cevap AKP içinde hem değişimin sinyalini veriyor hem de bazı tenkitleri haklı çıkartıyor.

Sosyal medyada bir vatandaşın AKP’nin 23 Haziran İstanbul seçimleri yenilgisi üzerine Karakurt’a hitaben “AK Parti kaybetti. Acil olarak sonucun müsebbibi olan haramzadelere; burnundan kıl aldırmayan, insanlara tepeden bakan liyakatsiz, ehliyetsiz bürokratlara; ne oldum delisi teşkilat mensuplarına fatura kesilmelidir ki telafisi olmayan bir genel seçimde aynı hezimet yaşanmasın” şeklinde yazmış. Karakurt’un buna cevabı çok net olmuş. “Haklısın kardeşim.” Nokta…

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MANİDAR!

23 Haziran seçiminin gözden kaçan bazı neticeleri oldu.

Birincisi, İstanbul’da ilçe belediye seçimleri de yenilenmiş olsaydı, 39 ilçenin 28’ini kaybedecek Belediye Meclisi’nde azınlığa düşecekti. İkincisi de, Erdoğan’ın son üç günde miting yaptığı ve AKP’nin kazandığı ilçelerde geriye düştü.

Manidar değil mi?

