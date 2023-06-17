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17 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

“Halkımız barışı sever, kavgayı sevmez”

Mehmet KARA
17 Haziran 2023, Cumartesi
Demirel vefatının 8. yıl dönümünde rahmetle yâd ediliyor

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının sekizinci yılında memleketi Isparta’da yâd edilecek. Bugün saat 12.00’de Demokrat Parti tarafından Isparta-İslâmköy Çalcatepe’de düzenlenecek törende Kur’ân-ı Kerim okunup, dualar edilecek…

Türkiye’nin yarım asrına mühür vurmuş bir devlet adamı olan Süleyman Demirel’in hayatı, Türkiye’nin yakın tarihte verdiği demokrasi ve kalkınma mücadelesinin de bir özeti aslında.

Demokrasi şehidi Adnan Menderes’ten sonra demokrat misyonun davasının bayrağını ve temsilciliğini üstlenen Demirel’in; darbelere, ara dönemlere ve muhtıralara karşı gösterdiği demokratik direnç, Türkiye’nin demokrasi mücadelesinin simgesi olmuştur.

Demirel ile 18 Ekim 2009 yılında merhum Mehmet Kutlular ağabey, gazetemizin yönetim kurulu üyeleri ve yazarlarından oluşan bir heyetle1 Güniz Sokak’ta yaptığımız görüşmedeki ifadeleri günümüze ışık tutması açısından önemli mesajlar içeriyordu.

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“İHLAS İLE HAREKET ETTİK, KÖTÜLÜĞÜ DÜŞÜNMEDİK”

Notlarımızdan aktaralım:

“Seneler geçiyor ama nasıl geçiyor? Geriye dönüp baktığımızda ‘Boş mu geçmiş, hizmetlerle mi geçmiş?’ Bunun muhasebesini yapmak lazım. Boşa geçirildiyse telâfisi yoktur. Allah ve siz şahitsiniz, biz boşa geçirmedik.

İnsanların huzuru, refahı için uğraştık. İslâmköy’deki müzenin kapısında da bu yazılacaktır. ‘Neme lazım!’ demedik, bu bizi ilgilendirmez demedik.  

Halkımız barışı sever, kavgayı sevmez. Hiçbir zaman teslimiyeti kabul etmedik. ‘Bu yanlıştır, düzeltilmesi lazım.’ dedik. Halkımızı aydınlatmaya çalıştık.

İhlâs ile hareket ettik. Kötülüğü düşünmedik. Kötülük yapmış olabiliriz ama bunu kötü niyetle yapmadık. 

İnsan unsurunun olduğu her yerde zorluklar vardır. Hizmet yapacaksınız halkın rızası olmalı. Lider cesur olmalı, halk yanlış yapıyorsa çıkıp bunu söylemeli. Yani, halka doğrusunu söylemeli.”

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“DİVÂN-I HARB-İ ÖRFİ’Yİ HEP CEBİMİZDE TAŞIDIK”

Mehmet Kutlular Ağabey’in, Demirel’e yüzlerce Risale-i Nur dağıttığını söyleyip Divân-ı Harb-i Örfi’den bir bölüm okununca, Merhum Demirel, “Hep cebimizde taşıdık” demişti. 

Kutlular ağabey, Bediüzzaman’ın 27 yıl hapishanelere atıldığını söylediğinde de “Onlar hapishanelere sığmaz. Atarsanız da hapishaneler onlar için cennet bahçesi oluyor.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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“TÜRKİYE AB ÜYESİ OLMALIDIR!”

Görüşmemizde Demirel, Türkiye’nin AB üyeliği için de şunları söylemişti: 

“Türkiye 1963 yılında Ortak Pazar’a tam üyelik için başvurdu. Sonra AB bir siyasî birlik oldu. ‘Şunları yapanları alırız.’ denilerek, altı ülkeyle başlayan birlik şu anda 27 ülke oldu. AB ile müzâkere edip Birliğe girmeyen Türkiye’den başka ülke yok. AB ile müzâkere edilecek konular bellidir. Bazı kriterleri yapmanız lazım. Almak istemiyorlarsa almazlar, yanlış yaparlar, bu düşmanlıktır. 

Türkiye’nin AB’ye üye olması, ne maneviyatımızdan ne de milliyetçiliğimizden bir şey kaybettirmez. Türkiye, AB’ye alınmazsa prestij kaybeder. Türkî Cumhuriyetler, Arap ülkesi hep Türkiye’nin AB’ye girince güçlü bir ülke olacağını biliyor. AB Türkiye için itibar meselesidir.”

Merhum Demirel’i rahmetle yâd ediyoruz.

Dipnot:

1-Yeni Asya Heyeti: Yönetim kurulundan Mehmet Kutlular, Ali Vapurlu, Sami Cebeci, Hasan Şen, Ali Kanıbir, Bekir İbiş, Hatay Eski Milletvekili Nurettin Tokdemir, Ankara Temsilcisi Mehmet Kara, yazarımız Cevher İlhan ve Mustafa Köleoğlu.

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