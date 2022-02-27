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27 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 53

Hayat pahalılığına iktidarın bakışı!

Mehmet KARA
27 Şubat 2022, Pazar
Hayat pahalılığı insanları çok zorlarken iktidar sözcüleri “durumu kurtarmak” adına zaman zaman ne söyleyeceklerini bilemez duruma düşüyor.

AKP’nin bir genel başkan yardımcısı ekonomide ufak tefek sıkıntılar olduğunu söylüyor, bir başkası elektrik faturasına bir baktığını, önceki aydan iki katı fazla geldiğini söylerken yutkunuyor bir şey diyemiyor.  

20 yıldır iktidarda olan bir partinin milletvekili çıkıyor, zamları CHP’nin yaptığını söyleyebiliyor. Partinin ikinci adamı çıkıyor, hâlâ vatandaşları hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında ezdirmeyeceklerini(!) ifade edebiliyor. Bir başka yetkili çıkıp zamları hükümetin yapmadığını söylerken bir başkası elektriğe ve doğal gaza hükümetin zam yapmadığını söylüyor. 

Cumhurbaşkanı, Kabine toplantısından sonra hayat pahalılığı ile ilgili “müjdeler” açıklıyor, orada bulunan bakan ve bürokratlar alkışlamayınca “Bu kadar müjdeler verdik alkış yok” diye siteminden sonra ancak alkışlanıyor. 

Bu birkaç örnekten bile anlaşılıyor ki, iktidar hayat pahalılığını millete anlatamıyor. 

Anlatmaya çalışsa da eline yüzüne bulaştırıyor.

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Hatalı matematik hesabı

Bunlardan birisi de AKP Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu’ndan geldi. Türkiye’deki hayat pahalılığından bahsederken Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerini örnek göstererek, yüzde 6-7 oranındaki enflasyonla 150 Euro’ya yapılan bir market alış verişinin, şimdi 750 -800 Euroya çıktığını söyleyince, programın sunucusu birkaç kez hesaplama hatası yaptığını söylemesine rağmen Akbaşoğlu kabul etmeyerek sözlerini sürdürüyor. 

Sunucu, “Yüzde 6-7 artıyorsa o kadar fark olmaz, 150 Euro’dan 750 Euro’ya çıkmaz” sözleriyle araya girmeye çalışsa da Akbaşoğlu görüşünün doğruluğunda ısrar ediyor. “Sonradan bu açıklamalar sosyal medyada çok kullanılıyor, o yüzden uyarmak istedim. Dediğinizin olması için enflasyonun yüzde 7 değil, yüzde 200-300 falan olması gerekir” diye sunucu araya girse de Akbaşoğlu, “Yüzde 5’le, 6 ile çarptığınızda zaten o rakamı alırsınız” diyerek sözlerini sürdürüyor. Ertesi gün bu söylediklerinin “yanlış anlaşıldığını” izah etmek için bir toplantı daha yapıyor, ama nafile… Yapılan hesabın içinden hâlâ da çıkılabilmiş değil.

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Bir garip hesaplama yöntemi

Memur, işçi ve emekliye zammı düşük tutmak için yeni yılın ilk dakikasında elektrik ve doğal gaza yüzde 50 (elekt- riğe 150 kilovatsaat üzerindeki kısmı yüzde 127) zam yapılmıştı. Buna karşılık işçi emeklisine yüzde 25,47, memur ve memur emeklisine yüzde 30.95 zam verildi. 

150 kilovatsaatin üzerindeki kısma yapılan zam, gelen tepkiler üzerine bu rakam 210 kilovatsaate çıkarıldı. Ama bu da yeterli olmadı. Yeni bir indirim için çalışma yapılıyor, ama buradan da daha bir sonuç çıkmadı. Bir gece de zam yapıldı, ama iki ayda düzeltilemiyor. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatına rağmen… Bu arada da sert geçen kış sebebiyle olan yine her zamanki gibi millete oluyor. Yüklü fatura ödemeye devam ediyor. 

Esas üzerinde durulması gereken ise unutuluyor. Çalışanlara yüzde 25-30 oranında zam yapılırken elektrik ve doğal gaza yüzde 50 zam yapılmasıydı. Bunu gölgelemek için kademeli tarife değişikliğine gidildi. Bu tarifenin 230’a çıkarılacağı söyleniyor, ama yüzde 50’lik zam hiç gündeme getirilmiyor. Hele hele doğal gaza gelen yüzde 50’lik zam hiç gündeme gelmiyor. 

Yapılanı ancak “Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek” diye izah etmek mümkün.  

2021 yılı Şubat ayında sadece motorin litre fiyatı 6,59 Türk lirası civarındayken 2022 yılı Şubat ayına kadar gelen dönemde yüzde 134 zam geldi. KDV yüzde 1’e indirildi, ancak kuruşlarla ifade edilen bir ucuzlama getirdi.  

İğneden ipliğe her şeye zam gelmesine sebep olan akaryakıta gelen zamlar inmeden temel ürünlerde indirim beklemek ancak lâfta kalır.

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