Haydi sandığa!

Türkiye ilk defa ikinci tur için bugün sandığa gidecek. 14 Mayıs’ta yapılan ilk turda milletvekilleri seçimi yapıldı.

Üç adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise hiçbir aday yüzde 50’yi geçemedi. İkinci tura kalan Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı’nın adayı Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.

İki turlu sistem seçmenlere ikinci turda yeniden bir tercih imkânı veriyor. Seçmen bu hakkını aynı adayı destekleyerek kullanabileceği gibi ikinci turda farklı bir adaya oy vererek de kullanabilecek. İlk turun ardından çok şeyler değişti.

Yurt içinde ve yurt dışında toplam 64 milyon 145 binin üzerinde kayıtlı seçmen var. İlk turda 55 milyon 684 bin kişi oy kullandı. Geçerli oy sayısı 54 milyon 800 bine’e yakın. Yani, 8 milyon 312 bin oy kullanılmadı. 1 milyonun üzerinde oy geçersiz sayıldı. Üçüncü olan adaya 2.8 milyonun üzerinde oy verilmişti.

Bu sonuçlara göre 10 milyon oyun kime verileceği merak konusu. Bir de 14 günlük sürede oy kullanmaya hak kazanan 47 binin üzerinde yeni seçmen var...

***

DENGE DENETLEMENİN ÖNEMİ

Millet İttifakı’nın hazırladığı 240 sayfalık Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin “yasama reformu” başlığı altında şöyle bir madde var: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kesin Hesap Komisyonu kurulacak; kesin hesap kanun tasarılarının, başkanı ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilen bu Komisyon’da görüşülmesini sağlayacağız…”

Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere, Millet İttifakı denge ve denetleme mekanizmasının işlemesi adına Mecliste kurulacak komisyon başkanının muhalefet içerisinden seçilmesini öngörüyor.

Şu anda bir ittifak Meclis’te çoğunluğu kazandı. Diğer ittifak adayının da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması denge ve denetlenin sağlaması açısından önemli olabilir.

Şöyle ki: İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinde belediye başkanları Millet İttifakından olmasına rağmen meclis üyelerinde üstünlük Cumhur İttifakı’nda olmasına rağmen dört senedir de işler yürüyor…

Tıpkı bunun gibi yürütme bir partide yasama başka bir partide olursa denetleme daha iyi olur, bir kişinin ağzından çıkan her söze kalmaz. Bu durum ülkenin ve milletin hayrına dönüşebilir.

**

NELERE DİKKAT EDELİM?

İki hafta önceki seçimde olduğu gibi bugün 1 metreyi geçen bir oy pusulası olmayacak. Sadece iki adayın olduğu küçük bir pusula verilecek. Bu yüzden oy kullanmak hayli kolay ama sandık başında dikkat edilmesi gereken hususlar var.

Görevliler tarafından verilen oy pusulasının mühürlü olması, üzerinde hiçbir iz bulunmaması ve oy kullandıktan sonra mührün vurulduğu yerin dışa gelecek şekilde katlanması önem arz ediyor. Oyunuzun geçersiz olmaması için de azami dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de oyumuzu kullandıktan sonra imza atmayı unutmayalım.

***

HAYIRLISI OLSUN

Ümit ediyoruz ki, 14 Mayıs seçimlerinden sonra sandıklarda çıkan “yanlış girme” gibi milletin iradesinin gerçek anlamda tecelli etmesini engelleyen gelişmeler olmaz. Seçimin üzerinden 14 gün geçmiş olmasına rağmen (başka nedeni de olsa) milletvekili seçim sonuçlarının resmî olarak açıklanamamasına yol açtı.

Sandığa gidelim, demokrasimize destek verelim. 14 Mayıs’tan daha fazla bir katılım olsun ki, önümüzdeki 5 yılda itiraz etme hakkımız olsun. Sandığa kızılmaz, küsülmez.

Seçim sonuçları ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olsun…