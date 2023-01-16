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16 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Hazine yardımı ve israf

Mehmet KARA
16 Ocak 2023, Pazartesi
Parti genel başkanları her yıl olduğu gibi bu yılda gazetelerin temsilcileri ile 2022 yılını değerlendirdikleri toplantılar yapıyor.

İlk toplantıyı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu toplantılarını “gazete, televizyon, internet medyası temsilcileri ile CHP’yi takip eden muhabirler” olmak üzere dört grup halinde düzenlendi. Kılıçdaroğlu’nun ardından DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, peşinden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gazetecilerle buluştu. Gündeme ilişkin soruları cevaplandırdılar, biz de gazetemizde bunları haberleştirdik. Yeni Asya’yı da davet ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. (Bazı bakanlar da bu toplantıları yaptı ancak akreditasyon uygulandığı için biz dahil “muhalif görülen” gazeteciler davet edilmedi. Ne diyelim canları sağ olsun.) 

Son olarak davetine katıldığımız Mustafa Destici, 2022 yılını değerlendirirken, sık sık dile getirdiği gibi, Meclis’te grubu bulunan partilere yapılan hazine yardımını -haklı olarak- gündeme getirdi.  

Beş partiye (AKP, CHP, İYİ Parti, HDP ve MHP) 4,5 milyar TL hazine yardımının kabul edilebilir olmadığını söyleyen Destici, ekonomiyi şikayet eden muhalefet partilerinin bu duruma sessiz kalmasını da eleştirdi.  

Şu anda Mecliste on dört parti temsil ediliyor. Dokuz parti, yirmi milletvekili olmadığı için grup kuramıyor ve bu yardımdan faydalanamıyor. Bu sene seçim yılı ve partiler il il gezip seçim propagandası yapacak. Beş parti Hazine yardımı aldığı için rahat olacaklar. Diğer yandan seçime girmeye hak kazanan partiler ile birlikte Meclis’te temsil edilen dokuz parti de kendi kaynakları ile seçimlere hazırlanmak durumunda kalacak. Bu ‘kanuni ama haksız bir rekabet’ ortaya çıkaracak.

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5 partiye 4.5 milyar hazine yardımı

Ocak ayında AKP’ye 653.8 milyon, CHP’ye 348 milyon, HDP’ye 179.8 milyon, MHP’ye 170.5 milyon, İYİ Parti’ye ise 153.1 milyon lira Hazine yardımı (Anayasa Mahkemesi Hazine yardıma geçici bloke koyduğu için HDP hariç) partilerin hesaplarına da geçti. Bu yardım her sene yapılıyor. 

Destici, “450 bin değil de neden 2.5?” diye sorarken hem Kılıçdaroğlu hem de Akşener’in gittikleri illerde çok yüksek fiyatla süit otellerde kalmasını eleştirdi. Kendisinin gittiği illerde öğretmenevi veya polisevinde kalmasını örnek gösterdi. “Bindikleri otomobil modeli düşük olamaz mı, 1000 liralık otellerde kalamazlar mı?” diye de sordu. Elbette olabilir, ama kendi tercihleri tabii ki… 

Sayın Destici’nin sözlerine biz de şunu ekleyelim: “İtibardan tasarruf olmaz” denilerek yüzlerce araba ile konvoy halinde yapılan ziyaretler, 3-4 uçakla ülke ziyaretleri, makam arabasının dahi özel uçakla götürülmesi, bilmem kaç odalı külliyeler de var. Eleştiri yapılacaksa hepsine yapmak lazım. 

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Tasarruf

Devir tasarruf devri. Herkes tasarruf ederse ülke daha çok kalkınır, fakirlik azalır, geçim derdi içinde olanlara biraz daha katkı sağlanır. 

Halbuki devleti yönetenlerin yapması gereken; milletin cebinden çıkan paraları har vurup harman savurmamaları, pahalı araba filoları almamaları, milletin emaneti olan paraları yerli yerinde kullanmaları, yani tasarrufu önce kendilerinin yapmasıdır.

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