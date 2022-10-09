Helalleşmenin neticesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte mağdur olmuş toplumun değişik kesimleriyle uzunca bir zamandır “helalleşme” adı altında görüşmeler yapıyor.

İmam Hatipliler, KHK’lılar, 28 Şubat mağdurları, Mavi Marmara mağdurları, Diyarbakır Anneleri ile görüşüp helalleşiyor. Geçmişte yapılan hatalardan dolayı özür dileyip helallik istiyor.

Bu adım, küçük bir kesime “samimiyet” testi yaparken, kamuoyunda önemli bir kesim tarafından destek gördü. Öyle anlaşılıyor ki, helalleşme sürece devam edecek. “Siyasî tövbe anlamına gelen bu süreci hafife alan, küçümseyen ya da sorgulayanlar kafalarını kuma gömmüş insanlar” olarak görmek gerekiyor. Çünkü geçmişte yapılan hataları kabul edip özür dilemek ve helallik istemek kıymetli. YİK üyesi Cemil Çiçek’in “Ülkenin, en başta siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı var” sözleri de bunu gösteriyor.

Eski YİK üyesi Bülent Arınç’ın helalleşme görüşmelerini, “Ey muhafazakâr kesim ben sana yanlışlıklar yaptım, bundan sonra yapmayacağım. Geçmişte olanlar için özür diliyorum beni affet’ diyor. Dindar insanlar için bile tövbe kapısı her zaman açıktır. Siyasetçilere tövbe kapısını kim kapatabilir? Bunu söyleyen bir kimsenin boğazına sarılmak gerekmez, sen şunu da yap bunu da yap denilebilir” diye değerlendirmesini not etmek gerekir.

Amacının milleti barıştırmak, kırılan kalpleri tamir etmek, açık olan yaraları sarmak olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu ise “Ülkenin şifaya ihtiyacı var” ifadesiyle helalleşme iradesini özetliyor. “Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte açtığı derin yaralar var. Uzun süredir, önce yaralar oluşturan, o sistemi değiştirmek için uğraşıyorum” diyerek büyük hatalar yapıldığını söylemekten de imtina etmiyor, bunu kabulleniyor.

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TEKLİF BAŞÖRTÜSÜ MAĞDURLARINDAN

28 Şubat 1997 sürecinde inançlarından dolayı memuriyetten atılan başörtüsü mağdurlarıyla yaptığı görüşmelerde bu yaraların tekrar yaşanmaması için neler yapılabileceğini sorduğunda, 28 Şubat mağdurları bir yandan 1997’de yaşanan postmodern darbe sırasında yaşadıklarını anlatırken, 2002 yılında iktidara gelen AKP’nin, 2013 yılına kadar bir adım atmadığını, o tarihte ise başörtülü öğrencilerin mağduriyetinin YÖK’ün üniversitelere gönderdiği genelge ile başörtülü memurlarının mağduriyetinin ise, yayınlanan yönetmelikte giderildiğini söyleyip, bu mağduriyetlerin bir daha yaşanmaması ve bundan önce yapıldığı gibi istismar edilmemesi için kanunî bir düzenleme yapılması gerektiğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu’da Meclis yeni yasama dönemine başlar başlamaz kanun tekliflerini vereceklerini ifade etmişti.

Meclis 1 Ekim’de yeni yasama dönemine başladı, ilk çalışma günü olan Salı günü de Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif gündeme alınır alınmaz 6’lı Masayı oluşturan partilerin genel başkanlarının desteklerini açıklaması da önemli ve kıymetliydi.

Kılıçdaroğlu’nun videolu mesajından bir gün sonra iktidar ortağı MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplansında kanun teklifini desteklemeyecekleri mesajını verirken yeni bir karara ihtiyaç olmadığını söylemesini not etmek gerekir.

Salı günü kanun teklifinin verilmesinin hemen ardından Erdoğan’ın Çarşamba günü yapacağı grup toplantısında “hürriyetler” konusunda çok önemli açıklamalar yapacağı bombalandı. Ertesi gün Erdoğan başörtüsü konusunun anayasa ile düzeltilmesi gerektiğini belirti ve anayasa hazırlıklarına başlanması “talimatı”nı verdi. Bunun söylerken böyle bir problem olmadığını da söylemesi dikkat çekti.

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ARTIK GÜNDEME GELMEMESİ İÇİN

Artık bu mesele kanunî düzenleme ya da anayasa değişikliği ile zaman geçirmeden çözülmelidir. Kafanın arkasında bir düşünce olmadan tamamen hürriyetler çerçevesinde ve yıllardır yapıldığı gibi siyaset malzemesi yapılmadan çözülmelidir.

Bir de helalleşmeyi sadece Kılıçdaroğlu değil, bütün siyasî partiler yapmalıdır…