Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı milletin birinci gündemi.

Hükûmet ekonomide dün ne söylediyse bugün tam tersini söylüyor. Dün krizin nedenini dış güçlere, faiz lobilerine bağlayıp onları düşman ilan ederken bugün, “Türkiye’ye sıcak para girsin” diye körfez ülkeleri ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke ile yoğun görüşmeler yapıyor. Daha önce enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledikleri millete, şimdi sabır tavsiye ediyorlar.

“Faiz sebep enflasyon sonuç” üzerine kurdukları ekonomi politikaları sonucu enflasyon yükselirken, “Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir” denilirken, seçim öncesi 8,5 olan faizi yüzde 30’lara çıkarttılar.

Seçimden öncesi 19 lira olan dolar bugün 27,5; euro 29 lira civarında. Yine seçim öncesinde 19 lira olan benzin ve mazot 40 liraları gördü. Adeta millet olarak zamma alıştık ya da alıştırıldık.

Ekonomik dengeler bozulduğunda düzeltmek zor olur. Türkiye şu anda bunu yaşıyor. Bir tarafı düzelteyim derken bütün ekonomik göstergeler tarumar oluyor.

Şu anda ekonominin dengesini bozulduğunu en iyi anlatan cümle “Herkes haklı” oluyor.

7.500 ile geçinemeyen emekli, 11.400 lira geçinemeyen asgarî ücretli, maliyetleri artınca zam yapmak durumunda olan, işçinin sigortasını ödemekte zorlanan işveren haklı… Kirasını ödeyemeyen kiracı haklı, ev kirası ile geçinen ev sahibi de haklı. Gübre ve mazot fiyatları anormal artan çiftçi, üretici haklı, markette her gün zamlı mal alan tüketici haklı.

Peki, haksız olan kim?

İsrafta sınır tanımayan, kamuda 4-5 yerden maaş alarak servetine servet katan (kendince) haklı, itibarından tasarruf etmeyen(!) de haklı…

Asıl olan milletin bunları haklı görüp görmediği. Millet de bunları haklı görmüyor.

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MİLLETİN ENFLASYONU YÜZDE KAÇ?

Her ayın 3’ünde enflasyon rakamları açıklanır. Salı günü de yıllık ve aylık enflasyon oranları açıklandı. TÜİK ve ENAG arasında yüzde yüzü aşan oranda farklılık var. TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 61.53, aylık enflasyonu yüzde 4.75 olarak açıklarken, ENAG yıllık 130.13 aylık ise 6.24 olarak açıkladı.

Peki, milletin hissettiği enflasyon oranı nedir? Eminiz ki TÜİK’in hesapladığı değil…

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EVİN GİDERLERİ TIKANMIŞ!

Meclis açıldı. Seçim bölgelerinden dönen vekiller 1 dakika da olsa milletin sorunlarını dile getirmeye başladılar.

Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, milletin geçim derdini anlattıktan sonra, hükümetin bunları görmezden gelip, yeni anayasayı konuşmasını eleştirirken ilginç bir benzetme yaptı:

“Sabah akşam biz, Anayasa konuşalım isteniyoruz… Evin giderleri tıkanmış ama siz yirmi yılda 20 kez değiştirdiğiniz fayansları yeniden değiştirelim diyorsunuz. Evin çatısı uçmuş, siz evin balkonuna hangi renk saksı koyalım diyorsunuz…”

Aydın konuşmasında, Hazreti Ali’nin, “Eğer fakirlik adam olsaydı onu öldürürdüm.” sözünü hatırlatarak, konuşmasını “Günün sonunda fakirlik ve yoksulluk ete kemiğe büründü, sokağımızda arzıendam ediliyor” sözleriyle tamamladı.

Milletin feryadını duymayanlar belki bu benzetme karşısında durup biraz düşünürler…

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HATA PAYI YÜZDE 96.4!

Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise, ekonomiyi bu hâle getiren sorunlardan birisini şöyle anlatıyor:

“Açıldığı günden beri yolcu garanti sayısıyla rezil olduğumuz, hazineyi zarara uğratan, muhteşem bir israf ve başarısızlık örneği olan bir gündemimiz var: Zafer Havalimanı. Her yıl zarar rekorları kırarak vergilerimizi çarçur eden havalimanında 2023’ün ilk sekiz ayında garanti edilen yolcu sayısı 878 bin, gerçekleşen uçuş sayısı 31 bin. Hata payı yüzde 96,4’tür…”

Bu kadar hata payı olursa ekonomi de böyle olur..