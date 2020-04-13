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13 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Hürriyette çifte standart olmaz

Mehmet KARA
13 Nisan 2020, Pazartesi
Koronavirüsle mücadele edilirken son günlerde gazetecilere açılan dâvâlar dikkat çekiyor.

Bu durum karşısında akıllara basın hürriyeti gelmesi gerekirken, birileri meseleye “senden-benden” şeklinde yaklaşıyor. Bu da son yıllarda yapılan hataların başında geliyor. 

İktidarı destekleyen gazetecilere dâvâ açıldığında tepki gösterenler, “muhalif gazeteciler”e dâvâ açılınca ya “oh olsun” diyor ya da sessiz kalıyor. Tersi olduğunda da aynı davranış sergileniyor.

Ne zaman ki, basın hürriyeti olarak görülen bir konuda dava açıldığında ortak tepki gösterilirse işte o zaman samimiyet anlaşılır. Yoksa “Duymadım, görmedim, bilmiyorum”la basın hürriyeti sağlanamaz.

Hürriyetlerde çifte standart olmaz. Hürriyet ya vardır, ya yoktur.

MASKELİ VEKİLLER!

Koronavirüs salgını ile ilgili her gün yeni bir uygulama hayata geçerken, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de vak’a sayıları ve vefatlar artıyor. Ülkeler bunun önüne geçmek için yeni yeni tedbirler yürürlüğe sokuyorlar.

Salgın başladığı günlerde sadece hastaların takması gereken maskeleri, artık herkese takma zorunluluğu getirildi. Sokaklarda neredeyse herkes maskeli. Bunu istismar eden fırsatçılar 45-50 kuruşa satılan maskeleri 5 liraya satmaya başlayınca başka tedbirler devreye sokuldu. 

Meclis’te maske takmaya örnek olmak açısından hem komisyon hem de genel kurul çalışmalarında bütün milletvekilleri maske takmaya başladı. Çünkü, maske takmak hem takan kişinin hem de yanında bulunan milletvekillerinin sağlığı için önemliydi. Bu görüntü farklı görüntülere ve yorumlara neden oldu.

Maskeyle konuşamayan, konuştukça maskesi düşen vekillerimiz ilginç görüntüler oluşturdu. Maske takıldıktan sonra kürsüye çıkan ilk vekil sesinin daha iyi ve anlaşılır olması için maskesini çıkartmak istese de oturumu yöneten başkanvekili tarafından takması rica edildi. Fakat hem maske hem de sosyal mesafe uygulandığı için milletvekilleri arasındaki konuşmalar ciddî gürültü ve uğultuya neden olunca sık sık müdahale edilmek zorunda kaldı. Başkanvekili oturumlara sık sık ara verirken hem vekillerimizin hava almasını hem de genel kurulunda havalandırılmasını temin etti.

Ne var ki, masalarında kolonya ile sık sık ellerini dezenfekte eden, maske takan vekillerimiz yumruklaşmaya varacak kadar tartışmalara girince “sosyal mesafe kuralını” ihlâl etmekte bir beis görmediler! Kavgaya karışmayan vekillerimiz de oturdukları yerden arkadaşlarını ayırmak yerine “sosyal mesafeyi koruyun” diye seslenmeleri enteresandı ve “şaka gibi” gibi dedirtti.

Bu musibetin bir an önce geçmesi için Cenab-ı Hakk’a duâ ederken, bu dönem vekillerimizin maskeli halleri ile tarihe kaydedilmiş oldu.

ADALET!

Hayatımızın ön önemli vazgeçilmezlerinden birisi de adalettir. Adalet denilince ilk akla gelen, “devletin dinidir, temelidir, oksijen gibidir, olmazsa olmazıdır”  kavramlardır.

Koronavirüsü salgını başlamadan önce en çok konuştuğumuz konuların başında adalet geliyordu. Meclis’e gönderilen Adalet Komisyonunda uzun görüşmelerden sonra bir günde kabul edilen 70 maddelik infaz düzenlemesi kanunu görüşülürken ilk akla gelen yine “adalet”ti.

Adalet konusunda ciddî sorunların olduğu ortada. Yargı reformları yapma ihtiyacının hissedilmesinden bunu anlayabiliriz. Birinci yargı paketi çıktı, ama sorunları çözemediği için, ikinci ve üçüncü yargı paketleri gündeme getirildi.

Adalete olan güvenin dip yaptığını yapılan anketler ortaya koyuyor. En güvenilir kurumların başında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu gelmesi de bunu ispatlıyor. Bu sonuçlara göre oturup düşünmek gerekmez mi?

Bu yüzden adalete ve hukuka güvenin yine hak ettiği yere gelmesi için en başta ülkeyi yönetenlere, hukukçulara,  hâkim ve savcılara büyük görev düşüyor. Herkesin “işte adalet budur” diyeceği günlerin inşa edilmesi ve hür dünyada yerimizi almamız gerekiyor. 

110. sırada olduğumuz demokrasi liginde daha üst sıralara çıkılmasının en önemli yolu da adalete olan güvenin artmasıdır. Yoksa 99. sırada yer alan Uganda’dan 11 değil 21 sıra daha geriye düşeriz…

KIYMETİNİ BİLEMEDİK!

Dünya da olduğu gibi Türkiye’de birinci gündem koronavirüsü salgını… 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar evden çıkamazken, çıkanlarda bir an önce ya işyerlerine ya da evlerine girmenin telâşı içinde. 

Oysa daha bir ay önce Tarım ve Orman Bakanı Sayın Pakdemirli’nin “Makamda tavuk etlerini çamaşır suyuna bastırdım; herhangi bir değişiklik olmadı” sözlerini konuşuyorduk. Yine Pakdemirli’nin orijinal fikri kendisinin olan hayvanların kulaklarına takılacak bir cihazla takip edileceği projeyi anlatırken, “Büyükbaş hayvanlar, ‘merhaba benim adım şu, vücut ısım çok iyi, hasta değilim’ diye veterinere SMS atacak” cümlesini kullanmasını tebessüm ve merak ederek dinliyorduk. Yine Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un, “Herkes üniversiteli olmak zorunda değil. Sen ağa ben ağa, bu inekleri kim sağa’ durumu var” sözünün derin analizlerini yapıyorduk.

Meğer ne güzel gündemmiş bunlar, kıymetini bilememişiz… Tekrar o güzel gündemli günleri dönmek niyazımız olsun…

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