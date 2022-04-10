"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

İçeriden atılan şamar

Mehmet KARA
10 Nisan 2022, Pazar
Hayat pahalılığı ülkede yaşanan birçok meseleyi de maalesef unutturuyor. MAK Araştırma şirketinin yaptığı ankette hayat pahalılığından sonra ülkenin en önemli sorunları işsizlik, adaletsizlik ile ahlâkî ve sosyal sorunlar olarak sıralanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi Amine Cansu Kaba partisinden istifa ederken, “adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesi” sözleri gündem yoğunluğundan kaynadı gitti ama bazıları için adeta şamar gibiydi.  

Muhalefet partisi yetkilileri bunları yıllardır söylüyor ama iktidar dikkate almıyor. Verilen araştırma önergeleri sayısal üstünlükle reddediliyor. Dolayısıyla da önemli meselelerde Meclis araştırma yapamıyor. Kaba’nın bahsettiği konularda bunlardan birkaçıydı. Bu olmayınca da sanki bu meseleler yokmuş unutturulmaya çalışılıyor ama meseleler duruyor. Yeni sistemle etkisi iyice azalan Meclis’te böyle de bir durum yaşanıyor.

Başarı şansı yoktur!

İnternette bir yazı ararken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21.11.2020 tarihinde G20 Liderler Zirvesi’ndeki şu sözü karşımıza çıktı: “İnsana hizmet etmeyen, insana huzur, esenlik ve değer vermeyen, adaleti ve güvenliği temin etmeyen bir sistemin başarı şansı yoktur.” 

Bütün başarısızlıkların özeti mahiyetindeki bu sözü hatırlatıp, yorumu size bırakalım… 

Enflasyonu düşürmek için üç basit şey

Ekonomi başta olmak üzere bütün sorunların kaynağının adaletsizlik ve liyakatsizliğin olduğunu söylemeyen yoktur. 

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları bile üç haneye doğru hızla ilerlerken, ekonomist Atilla Yeşilada, enflasyonun düşürülmesini kendi ifadesiyle “üç basit şey”le açıklamış. “Merkez Bankası’nın bağımsız olduğu açıklansın. AB’de Kamu İhale Kanunu neyse alıp Türkçe’ye çevirip, bütün ihaleler şeffaflaştırılsın. HSK’dan Adalet Bakanı ve Bakan yardımcısı çekilsin…” 

Yeşilada, “Bu üçünü yapın, Türkiye’ye 3 ay içinde 20 milyar dolar para girer” diye de eklemiş. 

Zaten yapılması gerekenler de bunlar. Bunları yapmak o kadar zor değil. Peki, yapılır mı, 20 senede yapılmayan bir çırpıda yapılır mı?  

Göreve geldiği 2 Aralık’ta yüzde 21 olan enflasyonu yüzde 61’e çıkaran Maliye Bakanı Nebati de enflasyon konusunda 2022’den ümitli olmadığını söylüyor. 

Bu yüzden de Yeşilada’nın “basit” ama çok önemli tekliflerinin yapılmasını bu hükümetten beklemek hayal bile değil… Bekleseniz de boşuna beklersiniz… 

Nasıl takılmayalım?!  

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu “Çanakkale Köprüsü’nden günlük 45 bin araç geçer mi?’ diyorlar. E zamanı geldiğinde geçecektir tabi. Dün 6 bin araç geçti. Sayılara takılmamak lazım” demişti.   

Nasıl takılmayalım Sayın Bakan, günlük 39 bin eksik araç geçişinin parasını Çankırı’da oturan da Van’da, Antalya’da, Rize’de oturan da ödüyor. 15 euro çarpı 39 bin… Gerisini siz hesaplayın artık. 

Hem önümüzde bir geçen sene zarar rekorları kıran Zafer Havalimanı gerçeği dururken… Sayıştay raporlarına göre, 2021’in ilk 11 ayında garanti edilen yolcu sayısı 1.207.921’miş. Gerçekleşen yolcu sayısı ise 9.966 olmuş. Hata payı yüzde 99. 

Durum bu olunca millet buna nasıl takılmasın… 

Okunma Sayısı: 337
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Sıra taşı toprağı satmaya geldi“

    Bir ihale kıyağı daha

    Cumhurbaşkanı adayı bugünün konusu değil

    Seçmen erken seçim yapılmasını istiyor

    “Macaristan’la tek benzerlik 6 rakamı“

    Arap Camiinde Risale-i Nur hediye ettik

    İran nükleer görüşmelerde geri adım atmayacak

    “Esnaf ve üretici desteklenmeli“

    90 dere üzerinde erken uyarı sistemi

    Boris Johnson, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

    Putin, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü

    Turizmde borç batağı uyarısı

    Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu

    Zelenskiy: Savaş dünyayı birleştirdi

    76 kişilik kadroya 9 bin başvuru

    Vatikan’dan Ramazan mesajı

    Ukrayna'nın AB üyelik süreci hızlandırıldı

    Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İlk 500'de Türkiye'den üniversite yok

    Bu yılki hac kontenjanı açıklandı

    Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 100 asker kaybetti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    “Sıra taşı toprağı satmaya geldi“
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ernail Kantar
    Ahmet BATTAL

    Nisan bir hukuku
    Faruk ÇAKIR

    Böyle mi olacaktı?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Avrupa’daki Türkiye (Macaristan)
    Mehmet KARA

    İçeriden atılan şamar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nurullah Özen

    Öfke kontrolü
    Duygu Penekli

    Doğru kilo verme süreci nasıl olmalı?
    Rüstem GARZANLI

    Ramazan ayında bizi uyumamaya alıştırırdı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.