İçeriden atılan şamar

Hayat pahalılığı ülkede yaşanan birçok meseleyi de maalesef unutturuyor. MAK Araştırma şirketinin yaptığı ankette hayat pahalılığından sonra ülkenin en önemli sorunları işsizlik, adaletsizlik ile ahlâkî ve sosyal sorunlar olarak sıralanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi Amine Cansu Kaba partisinden istifa ederken, “adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesi” sözleri gündem yoğunluğundan kaynadı gitti ama bazıları için adeta şamar gibiydi.

Muhalefet partisi yetkilileri bunları yıllardır söylüyor ama iktidar dikkate almıyor. Verilen araştırma önergeleri sayısal üstünlükle reddediliyor. Dolayısıyla da önemli meselelerde Meclis araştırma yapamıyor. Kaba’nın bahsettiği konularda bunlardan birkaçıydı. Bu olmayınca da sanki bu meseleler yokmuş unutturulmaya çalışılıyor ama meseleler duruyor. Yeni sistemle etkisi iyice azalan Meclis’te böyle de bir durum yaşanıyor.

Başarı şansı yoktur!

İnternette bir yazı ararken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21.11.2020 tarihinde G20 Liderler Zirvesi’ndeki şu sözü karşımıza çıktı: “İnsana hizmet etmeyen, insana huzur, esenlik ve değer vermeyen, adaleti ve güvenliği temin etmeyen bir sistemin başarı şansı yoktur.”

Bütün başarısızlıkların özeti mahiyetindeki bu sözü hatırlatıp, yorumu size bırakalım…

Enflasyonu düşürmek için üç basit şey

Ekonomi başta olmak üzere bütün sorunların kaynağının adaletsizlik ve liyakatsizliğin olduğunu söylemeyen yoktur.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları bile üç haneye doğru hızla ilerlerken, ekonomist Atilla Yeşilada, enflasyonun düşürülmesini kendi ifadesiyle “üç basit şey”le açıklamış. “Merkez Bankası’nın bağımsız olduğu açıklansın. AB’de Kamu İhale Kanunu neyse alıp Türkçe’ye çevirip, bütün ihaleler şeffaflaştırılsın. HSK’dan Adalet Bakanı ve Bakan yardımcısı çekilsin…”

Yeşilada, “Bu üçünü yapın, Türkiye’ye 3 ay içinde 20 milyar dolar para girer” diye de eklemiş.

Zaten yapılması gerekenler de bunlar. Bunları yapmak o kadar zor değil. Peki, yapılır mı, 20 senede yapılmayan bir çırpıda yapılır mı?

Göreve geldiği 2 Aralık’ta yüzde 21 olan enflasyonu yüzde 61’e çıkaran Maliye Bakanı Nebati de enflasyon konusunda 2022’den ümitli olmadığını söylüyor.

Bu yüzden de Yeşilada’nın “basit” ama çok önemli tekliflerinin yapılmasını bu hükümetten beklemek hayal bile değil… Bekleseniz de boşuna beklersiniz…

Nasıl takılmayalım?!

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu “Çanakkale Köprüsü’nden günlük 45 bin araç geçer mi?’ diyorlar. E zamanı geldiğinde geçecektir tabi. Dün 6 bin araç geçti. Sayılara takılmamak lazım” demişti.

Nasıl takılmayalım Sayın Bakan, günlük 39 bin eksik araç geçişinin parasını Çankırı’da oturan da Van’da, Antalya’da, Rize’de oturan da ödüyor. 15 euro çarpı 39 bin… Gerisini siz hesaplayın artık.

Hem önümüzde bir geçen sene zarar rekorları kıran Zafer Havalimanı gerçeği dururken… Sayıştay raporlarına göre, 2021’in ilk 11 ayında garanti edilen yolcu sayısı 1.207.921’miş. Gerçekleşen yolcu sayısı ise 9.966 olmuş. Hata payı yüzde 99.

Durum bu olunca millet buna nasıl takılmasın…