İçinde mi, dışında mı?

Seçimlere giderken “koalisyonları bitirmek!” üzere getirildiği söylenen CHS’nin yol açtığı sıkıntılardan birisi de ittifak adı altında, koalisyonu mumla aratan bir ucube orta çıkarması…

Gelecek hafta bugün seçim sandığına gittiğimizde de göreceğimiz gibi, milletin kafasını karıştıran bir metre uzunluğuna sahip bir oy pusulası ile karşılaşacağız.

Tek başına katılan partilerin yanında ittifaklara da oy verilecek. Pusulada 5 ittifak var. Millet İttifakı’nın 3, Cumhur İttifakı 4, Emek ve Özgürlük İttifakı 2, Sosyalist Güç Birliği İttifakı 3, ATA İttifakı ise 2 partiden oluşuyor. Bu ittifaklara verilen oylar yüzde 7’yi geçerse seçim barajını geçmiş sayılacak. İttifak dışında katılan 12 parti ise yüzde 7 seçim barajını geçmek durumunda.

Erdoğan’ın bir televizyon canlı yayınında rahatsızlandığı günlerde bu durumun getirdiği bir tartışma yaşandı. Bu da HÜDAPAR’ın durumu idi.

Erdoğan yerli ve milli dediği HÜDAPAR’ın Cumhur İttifakı içinde olduğunu söylemesine rağmen bazı parti yöneticileri bunu görmezden gelerek, “İttifakı biz Sayın Erdoğan, Bahçeli, Destici ve Erbakan ile yaptık. Bizim HÜDAPAR ile ittifakımız yok. Erdoğan’ı destekleme kararı aldı” açıklamasını yaptılar.

İttifak içindeki BBP ve MHP’nin HÜDAPAR Genel Başkanı ve bazı isimlerin AKP’nin milletvekili listelerinden aday gösterilmesi dolayısıyla kendi isim ve logoları ile seçime girmesinin altında bunun yattığı söyledi. Hatta birlikte görünmek istemeyenler bir programda birlikte fotoğraf verdi.

Yapılan eleştirilere karşılık HÜDAPAR’a desteğini hiç esirgemeyen Erdoğan, “HÜDAPAR Cumhur İttifakında derken parti yöneticileri ve ittifak ortakları “değil” diyor.

Peki, için de mi, dışın da mı? Birileri bunun cevabını vermeli.

CHS’nin hem kendilerinin hem de ülkenin ve milletin başına neler açtığını gördük…

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MUHALEFETİN GÖREVİ BU DEĞİL Mİ?

Başta Tayyip Erdoğan olmak üzere pek çok parti yetkilisi muhalefetin derdinin “Erdoğan’ı değiştirmek” olduğunu söylüyor.

AKP sözcüsü Ömer Çelik, “Bunların amacı Erdoğan’ı, AK Parti’yi, Cumhur İttifakı’nı göndermek” diye bir cümle kullanıyor.

Seçim bunun için yapılmıyor mu? Muhalefetin görevi bu değil mi? Muhalefet iktidara gelmek için başka ne yapması gerekiyor? Hem bu demokrasinin bir gereği değil mi?

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, bu sözlere “Ömer Çelik bilmiş; evet, iktidarı değiştirmek istiyoruz!” diyerek bir sırrı da açığa çıkarmış!

Bu ifadelere bir anlam verebilen var mı?

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TANIMAYINCA…

AKP Samsun sokaklarında broşür dağıtırken ilginç bir olay yaşanmış. Broşür dağıtan genç “AKP’nin Samsun Milletvekili Adayı Çiğdem Karaaslan’a desteklerinizi bekliyoruz” diyerek, AKP adayı Karaaslan’ı tanımayarak broşürü kendisine uzatıp oy istemiş.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde Karaaslan’ın hiç çaktırmadan broşürü aldığı görülüyor. Etraftakiler duruma gülerken, genç hala “14 Mayıs’ta oylarınızı Çiğdem hanıma verin” diyor…

Bunun “şaka” olduğu söylense de seçimlerin tebessüm ettiren bir hatırası olarak kaldı.

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GEÇMİŞİ UNUTMAMAK LÂZIM

11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 aydan fazla bir zaman geçmişken, yaralar hâlâ sarılabilmiş, kayıplar bulunabilmiş değil.

Seçim atmosferinde deprem bölgesi adeta unutulmuş gözüküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçmişte Marmara depremi sonrasında yaşadıklarımızı hatırlayın. Kim onlar? Şu andaki CHP, ne yaptılar? Hiç” derken 3 ayda yaptıklarını anlatıyor ve geçmişi suçluyor fakat unuttuğu bir şey var. 99 depreminde hükümette olan MHP ve DSP şu anda Cumhur İttifakı’nda…